Потребителей призывают избегать покупок дешевой техники в онлайн-магазинах
Как выяснили организации, занимающиеся защитой прав потребителей, на платформах таких онлайн-компаний как Amazon, Wish и eBay порой продаются чрезвычайно опасные товары. Как правило они привлекают потребителей крайне заманчивой ценой.
Поводом для беспокойства послужил лэптоп, который воспламенился после того, как в нем поменяли оригинальный аккумулятор на новый, купленный на "Амазоне". Именно после этого случая благотворительная организация Electrical Safety First предупредила об опасности покупки электротоваров в интернете.
ESF сообщила об обнаружении некоторых чрезвычайно опасных товаров, выставленных на продажу на Amazon, eBay и Wish, и теперь хочет, чтобы власти разработали соответствующее законодательство, которое регулировало бы такие продажи.
"Было около 22:30, я находилась на кухне и как раз собиралась вывести на прогулку двух своих собак. Лэптоп в это время заряжался на столе, - рассказывает Рэйчел Кент, купившая злополучный аккумулятор у продавца на Amazon . - И тут раздался треск и сильный хлопок. Я в панике выскочила вместе с собаками в сад и уже оттуда с ужасом увидела, как в лэптопе опять что-то хлопнуло, он загорелся, и пламя побежало по столу".
Рэйчел вызвала пожарных, и пламя было затушено.
"К счастью, дети гостили в это время у бабушки, но если бы они оказались дома, пожар отрезал бы меня от них, и об этом даже подумать страшно, - признается женщина. - Потом мне сообщили, что виной всему был аккумулятор, который я купила, чтобы заменить фирменный, который испортился".
Даже детские игрушки
Исполнительный директор ESF Лесли Радд не сомневается, что подобные покупки в интернете накануне Рождества совершают многие люди.
"Мы настоятельно советуем всем, кто покупает электроприборы, приобретать их в магазинах или на сайтах известных производителей или продавцов, а не у третьих лиц, торгующих в интернете, - говорит Радд. - В ходе расследования мы обнаружили весьма опасные товары. А ведь некачественные или поддельные вещи порой очень трудно определить на глаз, особенно если у вас нет опыта".
Радду вторит Сью Дэвис, глава отдела по защите прав потребителей компании Which?, которая занимается тестированием и сравнением самого широко спектра товаров и услуг.
"Which? постоянно обнаруживает множество опасных товаров, продающихся в интернет-магазинах, в том числе и таких, которые покупаются в качестве рождественских подарков, к примеру елочные украшения и детские игрушки, - поясняет Дэвис. - Учитывая, что этой зимой люди как никогда рассчитывают на покупки в интернете, онлайн-торговцев следовало бы юридически обязать нести ответственность за безопасность продаваемой продукции и не допустить, чтобы опасные товары оказались в домах на Рождество".