Потребителей призывают избегать покупок дешевой техники в онлайн-магазинах

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Электронику и электротовары лучше покупать у известных продавцов, советуют компании, защищающие права потребителей

Как выяснили организации, занимающиеся защитой прав потребителей, на платформах таких онлайн-компаний как Amazon, Wish и eBay порой продаются чрезвычайно опасные товары. Как правило они привлекают потребителей крайне заманчивой ценой.

Поводом для беспокойства послужил лэптоп, который воспламенился после того, как в нем поменяли оригинальный аккумулятор на новый, купленный на "Амазоне". Именно после этого случая благотворительная организация Electrical Safety First предупредила об опасности покупки электротоваров в интернете.

ESF сообщила об обнаружении некоторых чрезвычайно опасных товаров, выставленных на продажу на Amazon, eBay и Wish, и теперь хочет, чтобы власти разработали соответствующее законодательство, которое регулировало бы такие продажи.

"Было около 22:30, я находилась на кухне и как раз собиралась вывести на прогулку двух своих собак. Лэптоп в это время заряжался на столе, - рассказывает Рэйчел Кент, купившая злополучный аккумулятор у продавца на Amazon . - И тут раздался треск и сильный хлопок. Я в панике выскочила вместе с собаками в сад и уже оттуда с ужасом увидела, как в лэптопе опять что-то хлопнуло, он загорелся, и пламя побежало по столу".

Рэйчел вызвала пожарных, и пламя было затушено.

"К счастью, дети гостили в это время у бабушки, но если бы они оказались дома, пожар отрезал бы меня от них, и об этом даже подумать страшно, - признается женщина. - Потом мне сообщили, что виной всему был аккумулятор, который я купила, чтобы заменить фирменный, который испортился".

Даже детские игрушки

Исполнительный директор ESF Лесли Радд не сомневается, что подобные покупки в интернете накануне Рождества совершают многие люди.

"Мы настоятельно советуем всем, кто покупает электроприборы, приобретать их в магазинах или на сайтах известных производителей или продавцов, а не у третьих лиц, торгующих в интернете, - говорит Радд. - В ходе расследования мы обнаружили весьма опасные товары. А ведь некачественные или поддельные вещи порой очень трудно определить на глаз, особенно если у вас нет опыта".

Радду вторит Сью Дэвис, глава отдела по защите прав потребителей компании Which?, которая занимается тестированием и сравнением самого широко спектра товаров и услуг.