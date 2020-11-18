Единственный в мире белый жираф получил электронную метку

Автор фото, Ishaqbini Hirola Community Conservancy Подпись к фото, Рейнджеры опасаются, что браконьеры могут позариться на редкую белую шкуру жирафа

Единственному известному в мире белому жирафу, который живет в заповеднике на северо-востоке Кении, поставили электронную метку, чтобы уберечь его от браконьеров.

Теперь сигнал от метки будет поступать на спутник, и рейнджеры смогут отслеживать его передвижение в режиме реального времени.

Этот жираф-самец, вопреки расхожему мнению, не является альбиносом, он родился с редким генетическим расстройством - леуцизмом, в результате которого кожа утеряла свой пигмент.

После того, как в марте браконьеры убили двух родственников этого жирафа - самку и ее семимесячного детеныша, у которых тоже была белая кожа, он, судя по всему, остался единственным в мире белым жирафом.

В природоохранной некоммерческой организации Ishaqbini Hirola, которая занимается мониторингом живности в этом районе, сообщили, что следящее устройство было прикреплено 8 ноября к одному из оссиконов (так называются рожки жирафа).

Как говорят представители этой организации, устройство глобального позиционирования будет раз в час обновлять данные о местонахождении жирафа, что поможет рейнджерам защитить от браконьеров это уникальное животное.

Автор фото, Ishaqbini Hirola Community Conservancy Подпись к фото, К сожалению, два других известных белых жирафа погибли от рук браконьеров в марте этого года

Белые жирафы впервые были замечены в Кении в марте 2016 года, спустя два месяца после того, как их видели в соседней Танзании.

Через год в кенийском заповеднике в округе Гарисса были сделаны первые фотографии белой самки жирафа с детенышем.

Жирафы - самые высокие животные на земле, они обитают в 15 африканских странах и, к сожалению, являются объектом охоты браконьеров из-за шкур и мяса.

По данным Африканского фонда дикой природы (AWF) за последние 30 лет популяция жирафов сократилась на 40% из-за незаконной охоты и отлова.