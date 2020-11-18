Коронавирус в России: второй день рекордов по смертности и всплеск спроса на самогонные аппараты

Автор фото, Sergey Bobylev/TASS Подпись к фото, Во вторник на фестивале московской филармонии "Другое пространство" в зале присутствовало всего 10-20 человек

В России установился очередной антирекорд смертности от Covid-19, новая "сибирская" мутация, по данным минздрава, не влияет на патогенность вируса. Мнения о стабилизации ситуации пока разнятся. Тем временем, в интернет-магазинах вырос спрос на самогонные аппараты. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Очередной антирекорд по смертности, но много выздоровевших

За прошедшие сутки в России выявили 20 985 заражений, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Это первый день за неделю, когда заболевших менее 21 тысячи в сутки. В понедельник 16 ноября в России выявили рекордные 22 778 новых случаев.

Выздоровели, по данным штаба, 25 179 человек - на пять тысяч больше, чем накануне - и это самое большое число выздоровевших в сутки за месяц.

Умерли за минувший денть еще 456 пациентов с Covid-19. Это очередной антирекорд за время пандемии; предыдущий был накануне - 442 человека.

Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в России приближается к двум миллионам (1 991 998), число выздоровевших - 1 501 083. Лечение продолжают 456 528 пациента.

Ситуация в Москве пока не стабилизировалась

О стабилизации ситуации с коронавирусом в столице пока говорить рано, заявил главврач городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко.

Он отметил, что на утро среды 18 ноября в больнице более 1,2 тысячи пациентов, из них около 200 - в реанимационных отделениях. По его словам, в Москве по-прежнему растет заболеваемость, а в Филатовскую больницу поступают по 180 пациентов c Covid-19 в день.

"За прошедшую неделю было выявлено более 40 тысяч случаев коронавирусной инфекции, что в 1,5 раза больше, чем в начале октября. Мы готовы к любому развитию событий. У нас порядка 1,9 тысячи коек, если понадобится, мы готовы", - сказал врач в эфире телеканала "Россия 24".

Впрочем, во вторник 17 ноября Роспотребнадзор сообщил о "тенденции к стабилизации" ситуации с Covid-19 в целом по России. По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, рост заболеваемости сейчас идет не столько за счет Москвы, сколько за счет регионов.

По его мнению, данные по ежедневному заражению коронавирусом не имеют принципиального значения, если это не экспоненциальный рост. И Вечорко, и Горелов призвали, тем не менее, соблюдать все меры профилактики коронавируса.

Вырос спрос на самогонные аппараты

Во время пандемии россияне стали чаще покупать самогонные аппараты. Такие выводы сделала исследовательская компания Nielsen, с ними ознакомился РБК.

Еще в конце апреля начали расти продажи специальных ингредиентов и устройств для изготовления алкогольных напитков в домашних условиях, пиковый спрос пришелся на конец июня - начало июля, в августе-сентябре продажи стабилизировались, но в октябре снова был зафиксирован всплеск, следует из данных компании. Конкретные цифры там не раскрыли.

Анализируется уровень продаж розничных сетях без учета специализированных магазинов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уточнили в компании.

Рост интереса к покупке самогонных аппаратов зафиксировали и в "Яндекс.Маркете" (площадке-агрегаторе предложений различных интернет-магазинов), пишет издание. Весной этого года пользователи интересовались покупкой самогонных аппаратов примерно в два раза чаще, чем в марте-мае 2019 года. В октябре и первой половине ноября переходов на сайте, продающем такие аппараты, было примерно на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

У Ozon спрос на самогонные аппараты за десять месяцев 2020 года вырос в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а спрос на дистилляторы - более чем в четыре раза. В октябре, по словам представителя Ozon, был пик: в этом месяце площадка сделала 25% продаж самогонных аппаратов этого года в натуральном выражении.

Выросли и продажи товаров, использующихся для самогоноварения, пишет издание. Так, в Wildberries сообщили, что с 1 октября по 15 ноября пользователи чаще покупали товары для приготовления домашних настоек: продажи сахара выросли в пять раз по сравнению с тем же периодом прошлого года, дрожжей - в 42 раза, спиртометров - в 19 раз, травяных сборов, а также бутылок для хранения напитков - в восемь раз. У Ozon продажи трав для настаивания самогона выросли в октябре в 5,5 раза.

Новая мутация не влияет на тяжесть заболевания и патогенность - минздрав

Новая "сибирская" мутация коронавируса не влияет на его патогенность и не связана с тяжестью течения заболевания, заявил и.о директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

"Все выявленные замены в настоящее время не связаны с клинической тяжестью течения заболевания и не влияют на патогенность вируса", - сказал Лиознов журналистам.

Во вторник 17 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Сибирском федеральном округе формируется новая мутация коронавируса. Позже пресс-служба ведомства уточнила, что "своего варианта вируса в Сибири нет" и выявляются "единичные варианты мутаций".

В России выявляются мутации, которые распространены в других странах, например, в Сибири в единичных случаях и в ряде регионов европейской части выявлена мутация, которая получила распространение в Японии, уточнили в пресс-службе.

Во ВЦИОМ рассказали, кому тяжело в пандемию

Хуже всего во время пандемии Covid-19 пришлось молодежи, женщинам с детьми, предпринимателям и мужчинам среднего возраста, сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью телеканалу РБК.

"Группа пенсионеров оказалась достаточно стойкой, даже индифферентной к этим угрозам, они слишком многое в жизни пережили, чтобы бояться этой заразы. Но проблемные группы есть, и каждая из них проблемна по-своему", - добавил он.

Молодые россияне, по словам Федорова, в основном выросли "в малодетных семьях, с максимумом внимания от родителей, с максимумом комфорта". "Тепличному растению и под сквозняком непросто, а уж если начинается буря, то многие из них не выдерживают напряжения", - сказал он. По его словам, молодые люди хорошо умеют искать информацию, но плохо ее структурируют и не знают, чему верить, а чему нет.

Женщины с детьми, по его словам, "в немножко алармистском состоянии". "На их хрупких плечах лежит не только семейное благополучие, но и будущее семей, и их стратегия - преимущественно охранительная, лучше перестраховаться, чем допустить риск заболевания ребенка или кого-то из старших близких", - сказал глава ВЦИОМ.

Пострадал также, по его словам, и бизнес. Предприниматели находятся "в абсолютной депрессии", констатировал Федоров. "Меры поддержки для малого и среднего бизнеса, которые были провозглашены государством, не восприняты как достаточные и эффективные, так как большинство о них слышало, но воспользоваться по разным причинам не смогло. Эти люди не понимают, как планировать дальнейшую деятельность", - признал он.