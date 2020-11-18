Глава Мордовии попросил Путина о своей отставке
Глава республики Мордовия 65-летний Владимир Волков попросил о своей отставке.
"Работать Главой Мордовии было не только ответственно, но и интересно. И я отдавался этому делу всей душой, всеми силами, - говорится в сообщении Волкова. - Но время идет. Нужно давать дорогу молодым".
Он поблагодарил "каждого жителя Мордовии, всех товарищей и коллег по работе за возможность долгие годы служить республике".
"Довольно неожиданно. С точки зрения управляемости у него там все схвачено. Нужный результат в Госдуму обеспечил бы. Судя по лаконичности его комментария, это болезнь. Дорогу молодым дают, когда самим пора лечиться", - сказал в разговоре с Би-би-си политолог Константин Калачев.
Факторами, способствующими уходу Волкова, стали возраст и слабое влияние на федеральном уровне, написал в своем телеграм-канале руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
В Мордовии на выбрах федарального и регионального уровня поддержка действующей власти обычно были сопоставима с уровнем Северного Кавказа. Так, на выборах губернатора в 2017 году кандидатуру Волкова поддержали 89,2% избирателей, явка тогда составила почти 82%.
На президентских выборах 2018 года за Путина в Мордовии проголосовали 85,4% пришедших на участки, явка была более 77% при средней явке по стране 67,5%. За поправки в Конституцию 1 июля этого года в республике проголосовало 85,6%.
Волков руководил Мордовией с 2012 года, а до этого с 1995-го по 2012 год был председателем правительства Мордовии. Новые выборы ему предстояли только через два года.
Волков родился в Мордовии в 1954 году в селе Новое Аракчеево. Вся его трудовая деятельность прошла в республике. Он окончил местный университет имени Огарева по специальностям инженер электронной техники и инженер-строитель. С 1985 года был депутатом Саранского городского совета, а с 1990-ых годов начал работать в региональной администрации.
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