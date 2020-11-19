Сборная России по футболу разгромно проиграла Сербии. Что случилось?

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Поражение российской сборной по футболу сербам стало самым крупным за последние 16 лет. Сербия обыграла Россию со счетом 5:0, хуже российские футболисты сыграли только в 2004 с Португалией - 1:7.

Матч между Россией и Сербией прошел 18 ноября при пустых трибунах на стадионе "Райко Митич" в Белграде. Эта игра стала шестой в безвыигрышной серии российской сборной (по три ничьи и поражения). Худшим игроком матча портал WhoScored признал вратаря россиян Гильерме Маринато - он пропустил четыре мяча в первом тайме.

Из-за этого поражения Россия заняла второе место в группе в Лиге В и не смогла перейти в высший дивизион Лиги наций. Более того, россияне теперь попадут в третью корзину при жеребьевке отборочных матчей ЧМ-2022 в Катаре - а это значит, что у нее будут более сильные соперники.

О поражении сборной спросили даже пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, но он комментировать игру не стал.

Капитан российской команды Георгий Джикия извинился за проигрыш. Он назвал его недоразумением. "Ответственность полностью лежит на футболистах. Мы все сегодня провалились. Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел сегодня этот, можно сказать, позор", - заявил футболист.

Тренер сборной России Станислав Черчесов просить прощения не стал. "Скажу банальность: у них залетело сегодня все, у нас - нет", - сказал он. Он коротко пояснил, что "сербы были свежее, лучше, и они заслуженно выиграли".

Черчесова спросили и об отставке, но отвечать он не стал: "Вопрос не ко мне. Мы начали [турнир] хорошо, но закончили неважно". Тренер добавил, что в российской команде было много новых игроков, и "сыграть с "листа" на таком уровне, видимо, не всем удается".

Один из новых игроков, защитник "Динамо" Роман Евгеньев, первый раз игравший в составе сборной, признался, что узнал о предстоящем дебюте в перерыве. Он сказал, что испытывает двоякие ощущения после игры.

Матч с Сербией стал второй игрой России в Лиге наций без Артема Дзюбы и вторым поражением - 15 ноября Турция выиграла со счетом 3:2. Дзюбу временно отчислил из сборной Черчесов после того, как в сети появилось интимное видео с участием футболиста.

России не обойтись без Дзюбы

Виктор Нехезин, корреспондент Би-би-си

На послематчевой пресс-конференции тренер сборной России Станислав Черчесов не без ехидства, как мне показалось, заметил, что сербы, только что полностью разгромившие его команду, в отличие от россиян на чемпионат Европы не поедут, потому что не смогли хорошо сыграть в важном для них матче. И Черчесов прав. Проиграть шотландцам в стыковом матче ЧЕ по пенальти - вот это обидно и плохо. Через несколько дней крупно выиграть у россиян в Лиге наций - приятно, но... толку-то?

Статус Лиги наций, откровенно говоря, невысок, да и придумывался он во многом, чтобы лишь упорядочить проведение товарищеских, тренировочных матчей для национальных команд. Из-за поражения в Белграде россияне не поднимутся в турнире на ступень выше, где соперники были бы интереснее - лучшие сборные Европы. Но в кармическом смысле команда Черчесова сама себе указала на положенное ей место. С такой игрой ей, и правда, нечего делать среди англичан, испанцев и голландцев с бельгийцами.

И все же, почему 0:5? И от сербов, которые шли в группе на последнем месте? Неужели команда, вышедшая на домашнем чемпионате мира в четвертьфинал, настолько плоха? Я думаю, нет. Как ни банально это прозвучит, но крупный счет - не более чем случайность (такая же, как случилась накануне у немцев, потерпевших еще более унизительное поражение от испанцев). Забей Антон Заболотный на первых минутах матча из выгоднейшего положения (а потом еще несколько раз, голевых моментов партнеры ему понаделали предостаточно) - и все могло пойти по-другому.

Но и тут можно увидеть кармическую справедливость. Сборная России не настолько хороша, чтобы обойтись без Артема Дзюбы, который раньше и забивал в нужные моменты, и - что, возможно, еще важнее - реально сплачивал вокруг себя команду. Сборная России не настолько хороша, чтобы 37-летний ветеран Юрий Жирков, проводивший свой 100-й матч за сборную, смог в одиночку организовать игру развалившейся обороны. И в конце концов, сборная России настолько сейчас плоха, что когда Черчесов в перерыве убрал с поля двух безусловно лучших на данный момент созидающих игроков - братьев Миранчуков - это совершенно никак не сказалось на ее игре в атаке. Игра против сербов показала, что российская сборная - очень средняя по европейским меркам команда, которая лишь в исключительных случаях может прыгнуть выше собственной головы. А мы разве этого не знали?

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов призвал не делать поспешных выводов, несмотря на разгромное поражение и серию неутешительных результатов. "Сразу кидать позором не хочется. Год ужасный заканчивается, последний матч сборной, надо его забыть", - цитирует эксперта "Чемпионат".

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев отозвался о поражении сборной максимально коротко: "Матч провальный. Комментировать тут нечего". Об этом он сказал "Спорт-Экспресс".

Мягче высказался другой бывший главный тренер сборной Борис Игнатьев. Он отметил, что не считает поражение в Белграде позором. "Единственное - футболисты должны более профессионально к себе относиться. Готовиться к таким матчам надо более тщательно", - добавил он. Разгром он объяснил просто: "Это был не наш день".