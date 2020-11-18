Генпрокуратура потребовала задержать аудитора Счетной палаты Михаиля Меня. Его подозревают в хищениях

Автор фото, Russian State Duma Photo Service Подпись к фото, Меня новости из Совета Федерации удивили

Совет Федерации дал Генпрокуратуре согласие на задержание аудитора Счетной палаты и бывшего главы министрества строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаила Меня.

"Мы даем согласие на привлечение в качестве обвиняемого и задержание аудитора Счетной палаты Михаила Меня", - сказала спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко. Вопрос о согласии на задержание Меня был включен в повестку заседания.

При этом спикер отметила, что доклад генпрокурора Игоря Краснова, с которым он выступил на заседании СФ, "убедительный" и "расставивший все точки над i".

Генпрокурор на заседании Совета Федерации сообщил, что Следственный комитет расследует уголовное дело о хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году, когда Мень был губернатором региона. Окн руководил областью с 2005 по 2013 годы.

Из слов Матвиенко следует, что Мень обвиняется по ч. 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), предусматривающей до 10 лет лишения свободы, а мера пресечения в отношении него предложена в виде "запрета определенных действий".

Как отреагировали Счетная палата и сам Мень?

"Что это за ерунда? В первый раз слышу. Я не в курсе, в чем дело, сейчас буду выяснять", - так сам Мень прокомментировал Интерфаксу новости о его уголовном преследовании. По словам Меня, в настоящее время он находится в России.

В Счетной палате Би-би-си сообщили, что "будут ждать итогов расследования". "Обвинения относятся к периоду работу Михаила Меня в Ивановской области в 2011 году. Как и каждые обвинения, они должны быть объективно расследованы", - заявили в пресс-службе ведомства.

Аудитора от выполнения обязанностей освобождает верхняя палата Федерального собрания, поэтому разрешение Генпрокуратуре дает Совет Федерации и любые действия в отношении Меня могут быть предприняты только им, пояснил Би-би-си советник главы Счетной палаты Павел Демидов.

"Подобные дела происходят достаточно быстро. Мы не знали об этой ситуации. Узнали сейчас, как и все. Но было маловероятно, что силовые органы пришли бы к нам и стали бы с нами об этом разговаривать", - сказал Би-би-си собеседник, близкий к Счетной палате. Он попросил об анонимности, посколько не уполномочен комментировать эту тему в СМИ. "Претензий к его работе в Счетной палате не было", - добавил источник Би-би-си.

Чем известен Мень и в чем уже обвинили его подчиненного из Ивановской области?

В политике Мень давно. Он был депутатом Мособлдумы и Госдумы, поработал в подмосковном правительстве с бывшим губернатором Борисом Громовым, был заместителем мэра Москвы при Юрии Лужкове, а после руководства Ивановской областью с 2013 до 2018 работал министром ЖКХ в правительстве Дмитрия Медведева. В последние годы Мень был аудитором Счетной палаты.

В июне 2019 года был арестован бывший гу­бер­на­тор Ива­нов­ской об­ла­сти, сменивший Меня, Па­вел Конь­ков. Он по­ки­нул пост три года на­зад по соб­ствен­но­му же­ла­нию. Конькова обвинили в растра­те 750 млн руб­лей. В его уго­лов­ном деле речь шла о со­бы­ти­ях 2011 года, ко­гда ре­ги­он воз­глав­лял Мень, а Конь­ков был его пер­вым за­ме­сти­те­лем.

По версии следствия, Коньков, курировавший в регионе экономику, пролоббировал выделение займа в размере 750 млн руб. компании "Ивановский бройлер". Она должна была провести реконструкцию, однако потратив только часть денег по назначению, направила остальное предприятиям группы "Продо". В результате в 2015 году "Ивановский бройлер" был признан банкротом, а его управляющий Дмитрий Гришин арестован по обвинению в растрате.