Илон Маск обошел Цукерберга в списке самых богатых людей. Теперь он третий

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Последние несколько дней для эксцентричного предпринимателя Илона Маска были настолько переполнены событиями, что даже трудно сказать, какое из них оказалось самым значимым для производителя знаменитых электромобилей и космических ракет.

Миллиардер заразился коронавирусом, запустил в космос четырех астронавтов, его компания по производству электромобилей Tesla Inc. теперь точно попадет в индекс S&P 500 и, наконец, сам Маск обошел основателя "Фейсбука" Марка Цукерберга в мировом списке богачей, заняв в нем третью строчку.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Запуск четырех астронавтов на МКС стал очередной победой Маска

В субботу Маск сообщил в "Твиттере", что у него умеренный случай заражения коронавирусом с признаками легкой простуды.

В воскресенье он уже радостно сообщал, что никаких симптомов не ощущает, и в тот же день отпраздновал запуск на МКС построенного его корпорацией Space Exploration Technologies космического корабля с четырьмя астронавтами на борту, .

В понедельник, всего через несколько часов после начала торгов, акции Tesla подскочили на 15% , обогатив владельца компании на 7,6 млрд долларов.

Наконец, после долгих месяцев обсуждений, предположений и даже случившегося в сентябре отката на фоне плохой квартальной отчетности, было объявлено, что 21 декабря компания Tesla все же попадет в престижный индекс S&P 500 - это станет отличным подарком Маску к Рождеству.

В результате состояние Илона Маска достигло 109,7 млрд долларов. Он уверенного обошел Марка Цукерберга, заняв третью строчку в списке 500 богатейших людей планеты по версии Bloomberg.