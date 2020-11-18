Французский трюкач Винсент Реффе погиб во время полёта на турбокрыльях

Автор фото, EPA Подпись к фото, Винсент Реффе во время полета над Дубаем в 2015 году

Французский трюкач Винсент Реффе погиб в Дубае во время тренировочного полета на турбореактивных крыльях из углеродного волокна.

Винсент Реффе был известен своими новаторскими трюками на реактивном ранце и входил в команду Jetman Dubai.

В своем заявлении команда сообщила, что 36-летний спортсмен погиб во время тренировки в Дубае, без каких-либо дополнительных подробностей. Ведется расследование обстоятельств его смерти.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Винсент Реффе, сентябрь 2020 года

"Винс был талантливым спортсменом, любимым и уважаемым членом нашей команды. Мы скорбим и молимся вместе с его близкими и теми, кто знал и работал с ним", - говорится в заявлении.

Родители Реффе также занимались парашютным спортом, и он с детства был приобщен к этому сложному и опасному виду спорта.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Полет сквозь пещеру на реактивных крыльях. Французы показали уникальное шоу в Китае

За свою карьеру Винсент Реффе проделал немало сложных трюков, в частности, совершил прыжок (совместно с Фредом Фюгеном) с самого высокого в мире небоскреба высотой в 828 м - здания Бурдж-Халифа в Дубае.

Реффе стал известен благодаря своим трюкаческим полетам, которые он выполнял, будучи членом команды Jetman Dubai, созданной швейцарским пилотом Ивом Росси по прозвищу "Джетмен" ("реактивный человек").

Оборудование, которое разработал Росси, позволяет членам команды развивать скорость в полете до 402 км/ч.

"Мы все время делаем что-то, что никто не делал, - сказал Реффе в интервью Франс пресс в октябре. - У нас столько задумок, а жизнь коротка".

Заснятые на видео трюки Реффе часто получали миллионы кликов в соцсетях, например, выполненный им в паре с Фредом Фюгеном прыжок с вершины Юнгфрау в Швейцарских Альпах с залетом в летящий самолет.