Трамп уволил шефа кибербезопасности, опровергавшего его слова о взломе выборов. Байден назначает советников в Белый дом

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Кристофер Кребс был одним из старших должностных лиц министерства внутренней безопасности США

Проигравший президент США Дональд Трамп прекратил полномочия директора Агентства по кибербезопасности США Кристофера Кребса, указав в качестве причины на его "крайне недостоверные" заявления о защищенности прошедших 3 ноября выборов от несанкционированного вмешательства.

Уступая демократу Джо Байдену в штатах, обеспечивающих в сумме 306 из 538 голосов выборщиков, Трамп, тем не менее, до сих отказывается признать поражение и говорит о массовых подтасовках, хотя убедительных доказательств этому нет.

Считается, что недовольство Белого дома вызвал созданный агентством по кибербезопасности вебсайт "Слухи под контролем", специально занимавшийся разоблачением всякого рода сомнительной информации о выборах, в том числе исходившей от самого президента.

За несколько часов до увольнения Кребс сделал в "Твиттере" запись, в которой, не упоминая президента, отверг его заявление о том, что машины для подсчета бюллетеней в ряде штатов засчитывали Байдену голоса, отданные за Трампа.

"59 экспертов по безопасности выборов единодушно полагают, что во всех известных нам случаях подобные утверждения являются либо неподтвержденными, либо технически несостоятельными", - написал он.

Сейчас эта запись удалена.

Кребс был одним из старших должностных лиц министерства внутренней безопасности США, которые на прошлой неделе выступили с заявлением о том, что недавние выборы были "самыми защищенными в американской истории".

В тот же день он ретвитнул запись известного эксперта по избирательному законодательству: "Пожалуйста, не распространяйте дикие, необоснованные утверждения касательно счетных машин, даже если они исходят от президента".

По имеющимся данным, 12 ноября Кребс заявил подчиненным, что, вероятно, долго не продержится.

43-летний Кребс ранее работал в Microsoft и возглавлял Агентство по кибербезопасности с момента его основания в 2018 году на волне свидетельств о российском вмешательстве в предыдущие президентские выборы.

Как некоторые другие чиновники нынешней администрации, о своем увольнении он узнал из президентского "Твиттера".

"Горжусь службой. Мы все делали правильно", - написал он в ответ.

За Кребса вступились демократы. "Криса Кребса следует благодарить за его работу по обеспечению безопасности выборов, а не увольнять за то, что сказал правду", - заявил пресс-секретарь Байдена.

Ранее Дональд Трамп отправил в отставку министра обороны Марка Эспера и, согласно циркулирующим в Вашингтоне слухам, в оставшиеся ему два месяца проделает то же с директором ЦРУ Джиной Хаспел и главой ФБР Кристофером Рэем. Директоры ЦРУ со сменой администрации обычно меняются, но руководители ФБР назначаются на более длительный срок, хотя президент может их уволить в любой момент по своему усмотрению.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, 59-летний юрист Рон Клайн (слева) стал главой аппарата Белого дома

Байден формирует аппарат

Пока Трамп напоследок увольняет чиновников, Джозеф Р. Байден Младший набирает себе помощников. Его избранники - в основном юристы и политтехнологи, многие давно с ним связаны.

Уже известно, что ключевую должность главы аппарата Белого дома займет 59-летний юрист Рон Клайн, состоявший в этой роли при Байдене в бытность последнего сенатором и вице-президентом. Выпускник Гарварда и долгожитель вашингтонских коридоров власти работал также советником в администрациях Билла Клинтона и Барака Обамы.

Заместителем Клайна будет руководитель предвыборного штаба Байдена Джен О'Малли-Диллон, профессиональный политтехнолог, руководившая семью кампаниями разного уровня.

Политический аналитик и специалист по взаимодействию со СМИ с 40-летним опытом Майкл Донилон, также в прошлом работавший с Байденом, профессор права Дана Ремус и еще один организатор только что закончившейся компании Стив Рикетти назначены советниками избранного президента.

Офис по взаимодействию с общественностью возглавит конгрессмен из Луизианы Седрик Ричмонд, офис по координации работы правительственных ведомств - бывшая помощница Камалы Харрис в бытность той сенатором от Калифорнии Жюли Родригес.

Пресс-секретарь Байдена на протяжении последних 10 лет Энни Томазини теперь будет отвечать за организацию его повседневной работы в Овальном кабинете. Бывший посол в Уругвае Джулисса Рейносо Панталеон и бывший помощник Байдена Энтони Бернал станут руководителем аппарата и старшим советником первой леди Джилл Байден.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Сторонники Трампа в Лансинге, штат Мичиган, протестуют против результатов выборов

Что нового с исками Трампа?

Штаб нынешнего президента направил в суды лавину исков, оспаривающих итоги выборов в тех штатах, где, согласно объявленным итогам, перевес Байдена был минимальным.

Это один из способов, которыми Трамп пытается помешать штатам подвести окончательные итоги выборов и назначить выборщиков к установленному сроку 8 декабря. Коллегия выборщиков собирается в этом году 14 декабря.

Во вторник республиканцы, имеющие два из четырех голосов в избирательной комиссии штата Мичиган, вначале отказались признать победу Байдена, ссылаясь на нарушения в округе Уэйн, включающем крупнейший город штата Детройт. Демократы, которым принадлежит другая половина голосов, в ответ обвинили их в попытке лишить права голоса чернокожих избирателей, которых в Детройте большинство. Республиканцы в итоге уступили.

В качестве компромисса решили обязать государственного секретаря штата, по партийной принадлежности демократа, провести дополнительную проверку.

В Джорджии в ходе ручного пересчета голосов обнаружены 2800 неучтенных бюллетеней в округе Файет и 2600 в округе Флойд. Преимущество Байдена в этом штате сократилось до менее чем 13 тысяч голосов, но этого недостаточно, чтобы изменить окончательный итог.

Верховный суд штата Пенсильвания во вторник отклонил требование адвокатов штаба Трампа признать итоги выборов в штате недействительными на том основании, что на ряде участков в Филадельфии наблюдателям от республиканцев не дали должным образом наблюдать за подсчетом голосов.