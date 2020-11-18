Вакцина Pfizer эффективна в 94% случаев для людей старше 65 лет
Разработанная компаниями Pfizer и BioNTech вакцина против коронавируса показала свою действенность в 94% случаев для людей старше 65 лет.
Она одинаково хорошо переносится независимо от возраста и этнического происхождения вакцинируемого. Об этом говорят только что обнародованные данные, полученные в ходе третьей фазы испытаний этой вакцины, которые еще продолжаются.
В испытаниях вакцины приняли участие 41 тыс. человек в разных странах мира. Им было сделано два укола с перерывом в три недели.
Компании-разработчики вакцины намерены получить лицензию на ее экстренное использование в США.
На прошлой неделе Pfizer и BioNTech опубликовали предварительное заключение о том, что их их препарат обеспечивает защиту против Covid-19 с эффективностью 90% и что она практически безопасна.
После этого российские разработчики заявили, что эффективность их вакцины, разработанной в Институте им. Гамалеи, составляет 92%, а американская компания Moderna сообщила что эффективность ее вакцины 94,5%
Новые выводы, распространенные в среду Pfizer и BioNTech, были получены после того, как 170 волонтеров заразились ковидом, но из них только 8 человек получили эту прививку.
Разработчики говорят, что вакцина не вызывает серьезных побочных эффектов, однако у примерно 2% были отмечены головная боль и усталость.
Среди участников испытаний - 41% в возрасте от 56 до 85 лет.
Третья фаза испытаний этой вакцины будет продолжаться еще два года в 150 медицинских учреждениях США, Германии, Турции, Южной Африки, Бразилии и Аргентины.
В течение этого времени ученые будут продолжать собирать данные об ее эффективности и безопасности.
Pfizer и BioNTech намереваются произвести 50 млн доз новой вакцины уже в этом году и до 1,3 млрд доз к концу 2021 года.