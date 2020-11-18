Вакцина Pfizer эффективна в 94% случаев для людей старше 65 лет

Автор фото, Getty Images

Разработанная компаниями Pfizer и BioNTech вакцина против коронавируса показала свою действенность в 94% случаев для людей старше 65 лет.

Она одинаково хорошо переносится независимо от возраста и этнического происхождения вакцинируемого. Об этом говорят только что обнародованные данные, полученные в ходе третьей фазы испытаний этой вакцины, которые еще продолжаются.

В испытаниях вакцины приняли участие 41 тыс. человек в разных странах мира. Им было сделано два укола с перерывом в три недели.

Компании-разработчики вакцины намерены получить лицензию на ее экстренное использование в США.

На прошлой неделе Pfizer и BioNTech опубликовали предварительное заключение о том, что их их препарат обеспечивает защиту против Covid-19 с эффективностью 90% и что она практически безопасна.

После этого российские разработчики заявили, что эффективность их вакцины, разработанной в Институте им. Гамалеи, составляет 92%, а американская компания Moderna сообщила что эффективность ее вакцины 94,5%

Новые выводы, распространенные в среду Pfizer и BioNTech, были получены после того, как 170 волонтеров заразились ковидом, но из них только 8 человек получили эту прививку.

Разработчики говорят, что вакцина не вызывает серьезных побочных эффектов, однако у примерно 2% были отмечены головная боль и усталость.

Среди участников испытаний - 41% в возрасте от 56 до 85 лет.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Спутник V" против разработки Pfizer: сравнение вакцин от коронавируса

Третья фаза испытаний этой вакцины будет продолжаться еще два года в 150 медицинских учреждениях США, Германии, Турции, Южной Африки, Бразилии и Аргентины.

В течение этого времени ученые будут продолжать собирать данные об ее эффективности и безопасности.