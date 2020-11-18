Boeing 737 Max, чьи катастрофы унесли 346 жизней, получил разрешение на полеты в США

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Регуляторы распорядились прекратить полеты 737 Max после двух катастроф в Индонезии и Эфиопии

Регуляторы гражданской авиации США вновь допустили к полетам авиалайнер Boeing 737 Max, который после двух катастроф был временно снят с эксплуатации в марте 2019 года.

Этот шаг дает новую надежду корпорации, которая оказалась в глубоком кризисе из-за двух авиакатастроф и их расследования, возложившего вину на производителя самолета.

Финансовые трудности компании Boeing усугубились в связи с пандемией, которая привела к резкому сокращению авиаперевозок во всем мире.

Впрочем, прежде, чем Boeing 737 Max снова сможет подняться в воздух, самолеты должны быть модифицированы, в их конструкцию необходимо внести рекомендованные изменения.

Как сказано в заявлении Федерального управления гражданской авиации США (FAA), разрешение не означает немедленного возвращения самолета в небо.

Помимо замены программного обеспечения и проводки, потребуется также переобучить пилотов.

Как заверяет FAA, требования к изменению конструкции позволяют устранить причины, которые привели к катастрофам.

Будет ли 737 Max надежным самолетом?

Анализ корреспондента Би-би-си по вопросам бизнеса Тео Леггета

Boeing и FAA настаивают, что причина прошлых катастроф устранена. Пилоты и специалисты по вопросам авиационной безопасности также уверены, что внесенные в конструкцию изменения покажут свою эффективность.

Но и самой компании, и регулятору еще предстоит многое доказать.

Boeing предстоит продемонстрировать, что руководство прислушалось к жесткой критике сложившейся в компании корпоративной культуры и что безопасность в самом деле стоит на первом месте.

А FAA нужно доказать, что оно не допустит повторения в этой крупнейшей корпорации ситуации, когда к эксплуатации был допущен самолет с такими серьезными недостатками, которые привели к трагедии.

Самолет в самом деле возвращается, но мир сильно изменился. Этот авиалайнер предназначался для активного рынка авиаперевозок, когда компании срочно нуждались в новых самолетах, а высокие цены на топливо сделали приоритетом экономичность.

Кризис с коронавирусом поставил индустрию авиаперевозок на колени, так что нет ничего удивительного в том, что некоторые авиалинии отказываются от заказов.

И все же нельзя не думать о будущем. Воздушное сообщение восстановится, а вместе с ним вернутся и требования по снижению себестоимости и соблюдению экологических стандартов.

Так что 737 Max еще полетает.

США стали первой страной, отменившей запрет на полеты этого лайнера, введенный во всем мире в марте 2019 года. Европейские регуляторы говорят, что готовятся принять сходное решение.

Катастрофы

Две авиакатастрофы Boeing 737 Max - в Индонезии и Эфиопии - произошли с перерывом всего в пять месяцев и унесли 346 жизней.

Причиной были объявлены недостатки программного обеспечения системы автоматизированного пилотирования MCAS, в результате которых самолет вскоре после взлета мог войти в штопор.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Авиакатастрофа в Эфиопии

Как следует из опубликованного в октябре отчета комиссии Конгресса США, аварии стали следствием решения компании Boeing форсировать производство, игнорирования возникших у самих работников опасений по поводу безопасности самолетов и сокрытия ключевых изменений, внесенных в конструкцию самолета, в том числе и от пилотов, проходивших обучение на этом типе авиалайнеров.

Комиссия указала и на недочеты в самом FAA, в том числе - на излишнее доверие компании Boeing.

По оценкам самой компании, отстранение этого типа самолетов от полетов обошлось ей примерно в 20 млрд долларов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Друзья и родственники жертв катастрофы в Эфиопии демонстрируют фотографии погибших в авиакатастрофе

До катастроф Boeing выпускала по 50 самолетов 737 Max в месяц, поскольку они пользовались спросом и популярностью, однако после аварий и отчасти в связи с пандемией, авиакомпании во всем мире стали аннулировать заказы или переносить их на более поздние сроки.

В октябре корпорация Boeing заявила, что до 2022 года не ожидает выпуска более 30 самолетов в месяц.