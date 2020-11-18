Covid-19 изменил рейтинг самых дорогих городов мира. Европа выходит в лидеры
В рейтинге самых дорогих городов мира произошли изменения: первые три строчки сейчас занимают Париж, Гонконг и Цюрих. До недавнего времени в числе лидеров неизменно присутствовали Сингапур и Осака.
Рейтинг вот уже более 30 лет составляет Economist Intelligence Unit (EIU), аналитический отдел журнала Economist.
По данным EIU, цены в Сингапуре резко упали из-за массового оттока иностранных рабочих и служащих, вызванного пандемией. Бангкок также откатился на 20 позиций и теперь занимает 46 место.
Москва опустилась на 20 позиций и оказалась на 106 месте.
В пятерке самых дешевых для проживания городов - сирийский Дамаск, Каракас (Венесуэла), а также Ташкент и Алматы.
"Города Азии традиционно доминировали в рейтинге в последние годы, но в этот раз пандемия внесла свои коррективы", - говорит Упасана Дутт, глава проекта "Всемирная стоимость жизни" в EIU.
Многие китайские города, наоборот, поднялись выше в рейтинге, так как торговая война между США и Китаем привела к росту цен.
Самый большой скачок вверх в рейтинге совершил Тегеран - сразу на 27 позиций. Это произошло из-за наложенных на Иран экономических санкций, что повлияло на поставки товаров.
Отчет EIU предназначен для экспатов - иностранных специалистов, подолгу работающих в той или иной стране. Данные позволяют корпорациям правильнее рассчитать стоимость командировок и соцпакетов для своих сотрудников, отправляющихся на работу за рубеж.
Самые дорогие города мира по версии Economist в 2020 году:
- 1. Париж
- 1. Гонконг
- 1. Цюрих
- 4. Сингапур
- 5. Осака
- 5. Тель-Авив
- 7. Нью-Йорк
- 7. Женева
- 9. Лос-Анджелес
- 9. Копенгаген
Дорогая Европа
Америки, Африки и Восточной Европы стали доступнее для проживания, а Западная Европа дорожает.
В первую десятку рейтинга в этом году вошли четыре города стран Западной Европы: кроме Цюриха и Парижа, также Женева и Копенгаген, причем Женева сравнялась по дороговизне с Нью-Йорком.
Частично это также отражает силу европейских валют в специальном индексе "Всемирная стоимость жизни", в котором каждый город сравнивается со стоимостью жизни в Нью-Йорке.
Что резко подорожало?
EIU сравнил стоимость 138 распространенных товаров в 130 главных городах мира за сентябрь.
В целом, цены оказались довольно стабильными, но авторы отчета обращают внимание, что стоимость товаров первой необходимости оказалась более устойчивой, чем товаров второстепенного назначения.
Трудности с перевозкой товаров также повлияли на ценообразование. Дефицит туалетной бумаги и макаронных изделий, случившийся в начале пандемии, спровоцировал рост цен на определенные виды этих товаров.
Среди потребительских товаров резко выросли цены на компьютеры.
Из десяти категорий, охваченных отчетом, табак и товары, связанные с индустрией отдыха, показали наибольший рост цен, а цены на одежду - наиболее резкое снижение.