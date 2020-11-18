Приложение для распознавания мяуканья поможет понять, чего хочет ваша кошка

Кристина Криддл

Би-би-си

Автор фото, MeowTalk/Akvelon

Инженер Хавьер Санчес, принимавший участие в разработке голосового помощника Алекса компании Amazon, создал приложение для смартфонов, которое "переводит" кошачье мяуканье на человеческий язык.

Программа MeowTalk слушает издаваемые животным звуки и пытается распознать их значение.

Хозяин кошки, уже хорошо знающий ее поведение и желания, также может поучаствовать в создании базы данных мяуканья, которую будет собирать искусственный интеллект.

Пока что приложение ограничивается 13 кошачьими фразами, которые включают в себя "Покорми меня", "Я злой/злая" и "Отстань от меня". Согласно данным научных исследований, у животных нет одного понятно им всем языка. Каждый издаваемый звук уникален, у каждой кошки - своё мяуканье.

Поэтому у приложения нет общей базы, оно настраивается индивидуально для каждого пользователя. Программа записывает звуки животного и индексирует их. чтобы искусственный интеллект смог лучше воспринимать его голос. Понимание кошки будет улучшаться по мере использования программы.

По словам Санчеса, в будущем разработчики надеются создать умный ошейник для кошек, который сможет мгновенно переводить и озвучивать их мяуканье на понятном человеку языке.

"Мне кажется, это особенно важно сейчас, потому что из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию людям приходится проводить довольно много времени дома со своей второй половиной - кошкой", - сказал Санчес.

"Это позволит хозяевам общаться со своими кошками или по крайней мере понимать их желания, но самое главное - находить с ними общий язык", - добавил он.

Приложение доступно в Google Play Store и App Store.

Неоднозначные рецензции

Программа была выпущена не так давно, поэтому не все рецензии пользователей положительные. Некоторые жалуются на возникающие ошибки.

"Это уже начинает действовать на нервы. Я только скачал приложение и даже не успел им воспользоваться, как начало появляться сообщение о том, что не подключен Wi-Fi", - написал один из пользователей.

"В 90% случаев я получал перевод "Я влюблена", - написал другой пользователь.

Автор фото, MeowTalk/Akvelon Подпись к фото, Корреспондент Би-би-си Кристина Криддл опробовала приложение на своей кошке Баффи

"Мне очень приятно думать, что мои кошки так сильно меня любят, но однажды был случай, когда они огрызались и шипели, и даже тогда приложение было уверено, что они демонстрируют любовь", - добавил он.

Но есть и положительные отзывы. Средняя оценка программы в Google Play Store - 4.3 балла.

"Если не относиться к этому чересчур серьезно, то это забавное приложение. Кто знает, может быть, со временем оно на самом деле научится распознавать мяуканье моей кошки в любой ситуации. Надежда на это есть", - написал пользователь.

"Это интересная концепция. Она мне понравилась, потому что моя кошка все время что-то говорит", - говорится в другом комментарии.

"Только в развлекательных целях"

"В большинстве случаев кошки и правда пытаются общаться с людьми, и большинство хозяев смогут им ответить", - рассказала специалист по кошачьему поведению из благотворительной организации The Animals Charity Джульетт Джонс.

Она отметила, что пытаясь понять свое животное посредством программы, хозяин может неправильно интерпретировать мяуканье своего питомца,.

"Могут возникнуть неточности, из-за чего хозяин не поймет, что на самом деле до него хочет донести кошка. Это может навредить кошке, владельцу и их отношениям - например, если кошка мурлыкает, это не обязательно означает, что она счастлива и спокойна. Мурлыканием кошка может привлекать внимание или сообщать о дискомфорте. В его нынешней форме приложение следует использовать только в развлекательных целях ", - сказала она.