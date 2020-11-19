Дайджест: Британия увеличивает расходы на оборону, сборная России проиграла с разгромным счетом

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Британия планирует увеличить оборонные расходы на 16,5 миллиарда фунтов стерлингов в течение ближайших четырех лет - это рекордная сумма за последние 30 лет. Она выделяется дополнительно к уже существующему оборонному бюджету.

"По существующим оценкам, все это увеличит общий объем финансирования в течение четырех лет на 24,1 млрд фунтов стерлингов по сравнению с прошлым бюджетом", - говорится в сообщении британского правительства.

В четверг премьер-министр Британии Борис Джонсон выступит в парламенте и расскажет о планах правительства, а также объявит о создании национальных сил кибербезопасности, агентства по искусственному интеллекту и космического командования, которое должно будет запустить первую британскую ракету в космос уже в 2022 году.

"Я принял это решение в разгар пандемии, потому что оборона государства должна быть превыше всего", - заявил Джонсон.

По его словам, ситуация в мире становится все более опасной и более конкурентной, чем когда-либо со времен холодной войны, в связи с чем возникла необходимость в серьезной модернизации оборонной отрасли.

"Это наш шанс положить конец эпохе отступления, преобразовать наши вооруженные силы, укрепить глобальное влияние, повысить роль нашей страны, внедрить новые технологии и защитить наш народ", - добавил премьер.

Правительство отмечает, что Британия становится лидером по оборонным расходам среди стран Европы и вторым государством после США по этому показателю в НАТО.

Букер-2020

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В прошлом году лауреатами премии стали Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо

В Лондоне сегодня объявят лауреата Букеровской премии - одной из наиболее престижных литературных наград в мире.

В этом году на премию претендуют шесть писателей - американцы Дайан Кук, Авни Доши и Брэндон Тэйлор, писательница из Зимбабве Цици Дангарембга, эфиопско-американская писательница Мааза Менгисте и шотландско-американский писатель Дуглас Стюарт.

Церемония пройдет вечером в концертном зале Roundhouse. Ожидается, что на ней выступят экс-президент США Барак Обама, герцогиня Корнуоллская Камилла, а также прошлогодние лауреаты - канадская писательница Маргарет Этвуд и британка Бернардин Эваристо.

"У сербов залетело все, а у нас нет"

Автор фото, AFP

Сборная России потерпела сокрушительное поражение в матче с Сербией. Встреча в рамках Лиги наций, которая прошла вечером в среду в Белграде, закончилась со счетом 0:5.

Это крупнейшее поражение российской сборной с 2004 года, когда Португалия в отборочном турнире к чемпионату мира 2006 года обыграла российскую сборную со счетом 7:1. Матч 2004 года известен в российской футбольной среде как "Ночной позор".

"Происходило что-то странное, что-то такое, что тренеру сборной России Станиславу Черчесову не могло, видимо, присниться в худшем из кошмаров," - описывает ход вчерашней игры газета "Коммерсант".

"Первый сербский гол еще можно было списать на невезение. Но события, за ним последовавшие, версию о шальном характере добытого хозяевами преимущества отвергали напрочь", - пишет газета, называя поражение унизительным.

"У сербов залетело все, а у нас нет. Даже если бы забили в первом моменте, соперник был сильнее и лучше, надо быть объективным. Они заслуженно выиграли!" - заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

Матч прошел без капитана сборной Артема Дзюбы, которого не пригласили на ноябрьский сбор после скандала с появлением в интернете интимного ролика.

Черчесов заявил, что считает решение не вызывать Дзюбу правильным.

Коронавирус: 250 тыс. смертей в США, Нью-Йорк закрывает школы

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В США в среду установлен новый антирекорд - с начала пандемии коронавируса в стране скончалось более четверти миллиона заболевших. Заражаемость в штатах не падает, поэтому цифры смертности, вероятнее всего, будут расти, пишет New York Times.

Эксперты сходятся в том, что число связанных с вирусом смертей вскоре превысит две тысячи ежедневно. Общее число жертв за следующие несколько месяцев может составить 100-200 тыс.

Пока самым смертоносным днем пандемии для США было 15 апреля, когда Covid-19 унес жизни 2752 человек.

По словам экспертов, вакцины, закупленные правительством, начнут оказывать влияние на динамику заражаемости и смертности только летом следующего года.

Пока, говорят они, рост заражаемости можно остановить, только придерживаясь правил противовирусной безопасности, которые в США сами по себе стали предметом политических споров.

Тем временем власти Нью-Йорка объявили, что город закрывает муниципальные средние школы. С их открытия после первой волны вируса прошло всего восемь недель.

"Утром 18 ноября город достиг порога по заражаемости, в результате чего управление образования решило временно закрыть все общественные школы для персонального обучения с четверга, 19 ноября", - заявил в среду глава департамента образования города Ричард Карранца. Мэр города Билл де Блазио добавил, что Нью-Йорк "должен дать отпор второй волне Covid-19".

Таким образом, примерно у 300 тыс. детей уроки в ближайшее время будут проходить онлайн.

Франция: борьба с экстремизмом в домах и школах

Автор фото, AFP

Французское правительство подготовило законопроект, призванный стать реакцией на убийство учителя средней школы Самюэля Пати, обезглавленного 18-летним Абдулаком Анзоровым за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда.

Новый законопроект, опубликованный газетой Figaro в среду, вводит ответственность за распространение информации о работе или личной жизни людей, если есть основания полагать, что им хотят нанести вред.

Также в законопроекте содержится запрет на обучение детей на дому. Таким образом власти хотят пресечь распространение исламского экстремизма.

По словам главы МВД Франции Жеральда Дарманена, многие исламские семьи отказываются отправлять своих детей в школу, это мешает интеграции детей во французское общество и нередко приводит к их радикализации; особенно это касается девочек.

"В некоторых областях больше девочек, чем мальчиков, хотя мы знаем, что по статистике девочек рождается больше. Это скандал", - заявил он.

После принятия законопроекта обучение на дому будет разрешено только в случае, если в школу не позволяет ходить ситуация в семье или серьезные личные причины.

Родителям, нарушившим закон, будет грозить шесть месяцев заключения и штраф в размере 7500 евро (около 670 тыс. рублей).

Чтобы отслеживать посещения, каждому ребенку в стране будет присвоен личный идентификационный номер.

Католические школы и исламские медресе будут контролироваться строже, чем раньше. За неуважение к ценностям Республики главам религиозных учебных учреждений будет грозить год тюрьмы.

Кроме того, законопроект предполагает введение более прозрачной отчетности об иностранном финансировании для мечетей и строгие наказания за дискриминацию в интернете.

Автор фото, AFP

Наш корреспондент по вопросам науки Николай Воронин сравнил ведущие разработки вакцин от коронавируса и изучил сильные и слабые стороны каждой из них.