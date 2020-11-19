Коронавирус в России: рекорд по заболевшим за сутки и новые ограничения

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В России зафиксировали рекордное за все время число заражений в сутки, смертность уже третий день бьет рекорды, но при этом каждый день выздоравливает все больше людей. В Петербурге ввели новые ограничения, а в московской больнице заверили в несерьезности инцидента с кислородной трубой. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Третий день рекорда по смертности

В России выявили рекордные за все время пандемии 23 610 заражений коронавирусом. Накануне было менее 21 тысячи заражений, а несколько дней до этого суточный прирост стабильно превышал отметку в 22 тысячи. Общее число заболевших Covid-19 в России превысило 2 млн человек. Вылечились 1 526 656 пациентов с Covid-19, умерли 34 85

Рекордные показатели смертности от коронавируса фиксируются уже третьи сутки подряд - умерли 463 человека (из них в Москве - 73 человека). Предыдущий максимум был накануне - 456 смертей, а до этого 12 ноября - 439 смертей.

В Москве за последние сутки выявили 6 438 заражений. Накануне в столице было 4 174 заболевших - это было минимальное число с 28 октября.

В Петербурге суточный прирост заболевших вновь обновил антирекорд - 2 312 случаев; четвертый день подряд в городе выявляют более двух тысяч случаев в сутки.

При этом выписаны за сутки 25 573 пациентов - и это абсолютный максимум за весь период. Второй день подряд число выписанных превышает число новых выявленных случаев. Такое происходит впервые этой осенью.

Ранее в понедельник Роспотребнадзор объявил, что для пациентов с Covid-19 можно будет выписывать после одного отрицательного теста на коронавирус, а не двух.

В Петербурге - новые ограничения

С 23 ноября в Санкт-Петербурге введут дополнительные ограничительные меры. В городе запретят посещать спортивные мероприятия, а в торговых центрах закроются все заведения общепита и ледовые катки.

В концертных залах, театрах и кинотеатрах с 1 декабря станут продавать не более 25% мест. Аналогичные ограничения на прошлой неделе ввели в Москве.

Для посещения других ледовых катков появились дополнительные требования. Так, на открытых и крытых площадках в зоне катания на 10 квадратных метрах сможет находиться только один человек. Для крытых катков есть еще одно ограничение, там запрещается кататься более чем 30 людям одновременно. Также на льду не смогут находиться вместе и те, кто просто катается и те, кто занимается спортивной подготовкой. На открытых катках, кроме того, запрещается работа раздевалок.

Деятельность профессиональных спортивных клубов эти изменения не затронут, заявили власти Петербурга.

Главврач московской больницы рассказал об инциденте с кислородной трубой

В больнице в московской Коммунарке, где ранее произошла разгерметизация кислородной линии, утром в четверг все работает в обычном режиме. Об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко в "Фейсбуке".

"Ни в момент инцидента, ни в процессе переезда пострадавших пациентов или сотрудников не было... Больница работает в обычном порядке", - написал он. Пациентов из соседних корпусов все равно переместили, уточнил главврач. Он принес извинения пациентам за доставленные неудобства.