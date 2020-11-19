"Крещение кровью". Австралийских военных обвинили в убийствах афганцев для посвящения в спецназ

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В ходе расследования, проведенного вооруженными силами Австралии, обнаружены доказательства, что военнослужащие элитного подразделения австралийского спецназа SAS незаконно убили 39 человек во время войны в Афганистане. В том числе убийства могли организовывать для так называемого посвящения в солдаты, когда спецназовцы-новички должны были проходить "крещение кровью".

Согласно данным расследования, военные SAS (Специального полка авиадесантной службы) занимались убийствами в 2009-2013 годах. Имели место 23 подтвержденных эпизода, в которых участвовали 25 действующих и бывших военнослужащих (непосредственно или как пособники). В отношении 19 из них должно быть начато полицейское разбирательство.

Дознание, которым руководил генерал-майор юстиции Пол Бреретон, длилось четыре года. Были опрошены свыше 400 свидетелей.

В результате обнаружились свидетельства, что:

Военные, только начинавшие службу, получали указание убить своего первого афганца - эта практика известна как blooding (что можно перевести как "крещение кровью").

После убийств на телах афганцев оставляли оружие и другие предметы, чтобы скрыть мотивы преступления.

Кроме того, в двух случаях были найдены свидетельства жестокого обращения с заключенными - еще одного военного преступления.

Среди жертв, по данным расследования, были "военнопленные, крестьяне и гражданские лица".

Расследование не обнаружило признаков вины старших офицеров. Преступления совершались и замалчивались на уровне не выше командира патруля.

"Боевой пыл" ни при чем

Описанные эпизоды нельзя "отнести к случившимся в боевом пылу", заявил в четверг журналистам командующий Силами обороны Австралии генерал Ангус Кэмпбелл.

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"Ни один из них не произошел при обстоятельствах, когда намерения нарушителя выглядели непонятными или могли быть связаны с ошибкой или замешательством", - сообщил он.

По словам генерала Кэмпбелла, вызывает большую тревогу, что некоторые военнослужащие спецназа начали сами решать, что законно и что нет.

Авторы отчета связали преступления солдат и младших командиров с "воинственным духом", который культивируют более опытные бойцы элитных подразделений.

"Как отмечено в докладе, эта искаженная культура приветствовалась и насаждалась некоторыми опытными, авторитетными и влиятельными сержантами и их назначенцами. Они пытались развивать воинскую доблесть за счет чувства собственного превосходства и исключительности", - заявил генерал Кэмпбелл.

Документ содержит мало конкретных подробностей, но в нем говорится, что в ряде случаев старшие товарищи приказывали новичкам убить человека в порядке "крещения кровью".

"Взводные командиры заставляли или поощряли молодых солдат убивать пленных для "первой крови". Такие действия рассматривались как часть воспитания и инициации новичков в воинском подразделении, и это, конечно, очень тревожно", - заявила Би-би-си проводившая собственное расследование независимый эксперт Саманта Кромпвоец.

Реакция

Представитель президента Афганистана Ашрафа Гани сообщил, что австралийский премьер Скотт Моррисон позвонил афганскому лидеру, чтобы выразить глубокое сожаление в связи со случившемся. Он также заверил его, что виновные должны понести наказание.

Министерство иностранных дел Афганистана, на которое ссылается агентство Франс-пресс, назвало изложенные в докладе факты "непростительными", однако заявило, что его публикация - это "важный шаг к торжеству правосудия".

Афганская комиссия по правам человека также приветствовала публикацию доклада, однако отметила, что в нем нет достаточных доказательств для наказания виновных. Она также заявила о необходимости предоставить "адекватную компенсацию" семьям пострадавших.

"Истинный масштаб этого пренебрежения к жизни афганцев, приведшего к нормализации убийств и военным преступлениям, можно установить только после проведения нескольких независимых расследований", - сказано в заявлении комиссии по правам человека.

Накануне публикации доклада Скотт Моррисон предупредил соотечественников, что им предстоит выслушать "трудную правду". "Это касается обстановки [в армии], контекста, правил, культуры и командования, и нельзя исправить что-то одно, не трогая остального", - добавил он.