В России предложили блокировать соцсети, ограничивающие государственные СМИ. YouTube и Твиттер запретят?

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Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о поправках в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", предусматривающих блокировки Роскомнадзором ресурсов, "допускающих дискриминацию" российских СМИ.

Документ вводит санкции для интернет-ресурсов за "дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации". В нем появляется статус причастного к нарушениям прав и свобод россиянина владельца информационного ресурса.

Такой статус, согласно поправкам, может присвоить генпрокурор по согласованию с МИД. "Решение может быть также принято в случае, если на интернет-ресурсе ограничен доступ к общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или ее граждан", - говорится в пояснительной записке к документу. Среди авторов инициативы депутат Александр Хинштейн и член Совета Федерации Алексей Пушков.

Власти смогут полностью или частично ограничить доступ к ресурсам, владельцев которых признали причастным к таким нарушениям. В частности, они получат право замедлять трафик. Штраф для интернет-ресурсов составит от нескольких тысяч до трех миллионов рублей, рассказал РИА Новости один из соавторов законопроекта депутат Антон Горелкин.

"С апреля 2020 года уполномоченные органы Российской Федерации фиксируют поступление жалоб от редакций средств массовой информации о фактах цензурирования их аккаунтов со стороны иностранных Интернет-площадок Twitter, Facebook и YouTube. Цензуре подверглись такие средства массовой информации как Russia Today, РИА Новости, Крым 24. Всего зафиксировано порядка 20 фактов дискриминации", - говорится в пояснительной записке.

Дискриминационные действия в отношении российских клиентов иностранных сервисов действительно существуют, и это необходимо решить, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Понимаете, там же у этих гигантов есть проблемы и со своими клиентами, - сказал он журналистам. - Они же не только дискриминируют наши СМИ и наших пользователей, они и своих пользователей тоже дискриминируют. То есть это проблема на самом деле носит более широкий характер. Но в данном случае пусть со своими они сами разбираются, а нам главное защитить наших пользователей от такой дискриминации".

Как отреагировал интернет?

С такой трактовкой экспертное сообщество не согласилось. "Цензура - это когда государство ограничивает свободу слова, частные платформы цензурой по определению заниматься не могут, если только их к этому не принуждает государство", - сказал Би-би-си аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Он не увидел логики в новой инициативе по блокировкам: "То есть у нас ограничивают права россиян, поэтому мы решим массово, без решения суда, без всего, ограничить права россиян?"

С ним соглашается общественный интернет-деятель, руководитель организации "РосКомСвобода" Артем Козлюк. "Конечно, речь о цензуре тут нет никакой, если говорить про частные площадки, - сказал он Би-би-си. - Конечно, пользователи имеют право жаловаться на то, что их материалы подвергаются блокировке внутри этих социальных сетей, но это рассматривается исключительно внутри самой площадки, самого интернет-ресурса".

Некоторых пользователей "Твиттера" удивило, что российские власти занялись противодействием цензуре в интернете, при том, что они же за последние годы создали массив законодательства, который регулирует интернет и ведут реестр запрещенных сайтов.

Кто-то же не удивлен такому законопроекту.

Некоторые задались вопросом, почему наказанию не подвергли тех, кто дезинформировал зрителей федеральных каналов по поводу пандемии коронавируса.

Шуток об этой инициативе в "Твиттере" тоже немало.

Роскомнадзор сможет заблокировать YouTube?

Эксперты считают, что это возможно. По мнению Козлюка из "Роскомсвободы", теперь повышается шанс, что в России ограничат доступ к крупнейшим в мире интернет-ресурсам. "Я не удивлюсь, если уже в следующем году мы увидим записи в реестре о блокировке Твиттер, Фейсбука, YouTube или каких-то еще других интернет-сервисов", - сказал он.

Причем в случае с YouTube не исключено, что Роскомндзору удастся сделать его непригодным для использования в России. "Чем тяжелее контент, который генерирует та или иная платформа, тем легче применить к нему санкции. Если говорить про Youtube, то можно таким образом снизить качество, делая препятствия с помощью оборудования, которое находится на стороне оператора связи, что хотя он вроде как не будет заблокирован, но пользоваться им будет сложно", - пояснил Козлюк. По его словам, россияне в этом случае лишатся возможности вести стримы на YouTube или смотреть там видео в хорошем качестве.

Теоретически у Роскомнадзора есть техническая возможность ограничивать трафик на определенные сайты, говорит Козлюк. На уровне операторов связи уже внедряяется оборудование DPI, которое может вычленять определенный вид трафика и манипулировать им. "То есть, например, внутри всего потока вычленять YouTube-трафик, весь остальной пропускать, а скорость YouTube ограничивать", - объяснил Козлюк.

Правда, он оговорился, что многое зависит от решения руководителей того же Гугла, YouTube, Твиттера и Фейсбука: "Будут ли они сопротивляться как Telegram или пустят все на самотек, как это сделал Linkedin". Заблокировать в России Telegram Роскомнадзору так и не удалось: ведомство боролось с мессенджером больше двух лет, но в итоге отменило блокировку летом 2020 года, а в ноябре даже завело свой канал в Telegram.

Казарян тоже признает, что формальная блокировка YouTube или Твиттера возможна, но напоминает, что и средств обхода ограничений предостаточно. "А если учесть, что этими ресурсами пользуются практически все российские пользователи интернета, то последствия того, что у нас резко на 90 млн пользователей начнут использовать средства обхода блокировок, будут довольно непредсказуемые", - отметил он.

Какие претензии к YouTube и Twitter появлялись раньше?

Роскомнадзор ранее уже обвинял в цензуре иностранные сервисы Twitter и YouTube. Так, во вторник 18 ноября ведомство направило в Google письмо с требованием отменить ограничения, введенные против канала телеведущего Владимира Соловьева "Соловьев LIVE" в YouTube.

По данным ведомства, выпуски Соловьева не попадали в раздел "В тренде" видеохостинга, "хотя ранее это происходило регулярно". "Такую ситуацию можно расценить как попытку администрации YouTube ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории", - заявили в Роскомнадзоре.

На непопадание в тренды YouTube сам Соловьев не раз жаловался в своем канале. Он также утверждал, что его подписчики не получают уведомления о трансляциях на его канале.

YouTube ранее помечал документальный фильм телеканала RT о протестах в США как "неприемлемый и оскорбительный". Роскомнадзор в ответ на это порекомендовал российским СМИ использовать платформы российских видеохостингов вместо YouTube.

Обращался в Google Роскомнадзор и в сентябре этого года: на хостинге появилось предупреждение перед просмотром фильма телеведущего ВГТРК Александра Рогаткина "Беслан" о том, что фильм может не подойти части аудитории.

"Данный контент, по мнению участников сообщества YouTube, содержит материалы, которые могут напугать или шокировать некоторых пользователей", - говорится в предупреждении. На настоящий момент фильм Рогаткина собрал почти 252 тысячи просмотров.

Для сравнения, фильм Юрия Дудя о трагедии в Беслане, который за "оправдание терроризма" ругали многие провластные журналисты (включая Соловьева), собрал более 22 млн просмотров.