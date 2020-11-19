Начальника ярославской колонии оправдали по делу о пытках

Автор фото, Sergey Metelitsa/TASS Подпись к фото, Исправительная колония №1 Ярославля (архивное фото)

Суд Ярославля оправдал бывшего врио начальника ИК-1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова по делу о пытках заключенного Евгения Макарова.

Суд оправдал их "в связи с отсутствием состава преступления" и не лишил специальных званий, сообщается в телеграм-канале представителей фонда "Общественный вердикт".

"Из текста оглашенной части приговора следует, что Михайлов и Николаев будут оправданы, но резолютивной части ещё нет", - сказала журналистам пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

При этом 13 других обвиняемых по делу об избиениях заключенного суд счел виновными в превышении должностных полномочий. Им назначили от 3 до 4 лет и трех месяцев колонии. Гособвинение просило для них по семь лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе.

Так, бывшие сотрудники ИК-1 Алексей Микитюк и Сипан Мамоян получили по три года колонии, Дмитрий Соловьев, Сергей Драчев и Руслан Цветков - три года и пять месяцев, Алексей Андреев - три года и два месяца колонии. Их освободили в зале суда, так как фактически они отбыли свое наказание в СИЗО.

Александр Морозов, Алексей Бровкин, Игорь Богданов и Андрей Зыбин получили по четыре года колонии. Самый большой срок получил Максим Яблоков - четыре года и три месяца. Все они будут отбывать оставшийся срок в колонии.

В "Общественном вердикте" заявили о несогласии с оправданием Николаева и Михайлова и сообщили, что будут обжаловать приговор.

Первый приговор о пытках в ярославской ИК-1 вынесли в январе 2020-го. Бывший замначальника оперативного отдела колонии Сергей Ефремов получил четыре года лишения свободы. Его дело вынесли в отдельное производство, так как он признал свою вину и дал показания на коллег.

Видео пыток Евгения Макарова в ярославской колонии №1 "Новая газета" опубликовала летом 2018 года. После этого Следственный комитет возбудил дело о превышении сотрудниками ФСИН должностных полномочий.

Затем "Новая газета" опубликовала еще одно видео издевательств над заключенными ярославской ИК-1, после чего было возбуждено еще одно дело. После этих видео от должностей отстранили 17 сотрудников колонии. В общей сложности были задержаны 12 человек.