Коронавирус: оксфордская вакцина защищает старых не хуже, чем молодых

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Испытания вакцины Оксфордского университета показала обнадеживающие результаты у людей старше 60 и 70 лет, в США растет кривая заболеваемости и смертности, сотрудники Facebook жалуются на необходимость приезжать в офисы, в Токио введен "красный" уровень опасности.

Эти и другие новости о ситуации с Covid-19 в мире - в нашем квазиежедневном обзоре.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом переболело или продолжает болеть более 56,3 млн человек, умерло более 1,3 млн.

Вакцина Оксфордского университета "обнадеживает" пожилых людей

Вакцина от коронавируса, разрабатываемая Оксфордским университетом, во время второй фазы испытаний показала обнадеживающие результаты у людей старше 60 и 70 лет, которых относят в группу риска из-за повышенной вероятности развития осложнений после заражения.

Сейчас ученые проводят третью, более обширную фазу испытаний, в которой участвуют волонтеры из разных стран мира. Первичные результаты, как ожидается, станут известны до конца года.

Уже три вакцины - Pfizer/BioNTech, Moderna и российский Sputnik V - во время третьей фазы испытаний, по словам их создателей, показали хорошие результаты.

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Власти Соединенного Королевства предзаказали 100 млн доз вакцины, разрабатываемой совместно Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, 40 млн доз вакцины компаний Pfizer и BioNTech, а также 5 млн доз вакцины компании Moderna.

Вакцина оксфордских ученых создана на основе ослабленного штамма вируса обычной простуды (относящегося к семейству аденовирусов), взятого у шимпанзе. Работа над вакциной началась в январе и завершилась спустя три месяца, после чего начались клинические испытания.

Когда закончится третья фаза тестирования, данные о ней будут отправлены регуляторам для одобрения и сертификации.

В сентябре испытания вакцины Оксфордского университета были приостановлены на несколько дней, после того как у одного из волонтеров было обнаружено "потенциально необъяснимое заболевание".

Ситуация в США продолжает ухудшаться

В США число смертей из-за Covid-19 превысило 250 тыс., а количество новых случаев инфицирования неуклонно растет. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии Covid-19 был выявлен почти у 11,5 млн жителей страны. США находятся на первом месте в мире по количеству заболевших и умерших.

Во многих штатах больницы не справляются с наплывом пациентов. В техасском городе Эль-Пасо власти решили использовать местный конференц-центр для лечения людей с Covid-19, а в одном из медицинских центров Невады пациентов начали размещать на больничной парковке.

Главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США Энтони Фаучи в интервью Би-би-си сказал, что США выбрали неправильное направление в очень непростое время, и это усугубляется тем, что люди в холодное время года больше времени проводят в помещениях.

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Он вновь призвал всех четко выполнять предписанные санитарные нормы, то есть носить маски, соблюдать дистанцию и избегать больших скоплений людей. "Это простые для выполнения меры, и мы знаем, что они действенны. Но нужно учитывать и усталость от Covid, люди изнурены этими ограничениями", - добавил Фаучи.

Сотрудники Facebook жалуются на необходимость ездить в офисы

Более 200 сотрудников Facebook из разных стран обвинили компанию в том, что она заставляет модераторов контента приезжать в офисы, несмотря на риск заражения коронавирусом.

Они написали открытое письмо, в котором говорится, что фирма подвергает жизни людей ненужному риску ради сохранения прибыли. Они призвали Facebook внести изменения в политику компании, чтобы люди могли чаще работать удаленно, и в случае необходимости доплачивать им за работу в опасных условиях.

В свою очередь, компания заявила, что большинство модераторов работают из дома. "Мы считаем, что нужно вести открытый диалог внутри компании, но подобные дискуссии должны быть честными. Большинство из этих 15 тыс. модераторов работают из дома, и так будет продолжаться, пока не закончится пандемия", - заявил представитель Facebook.

В августе соцсеть заявила, что ее сотрудники смогут работать из дома до лета 2021 года.

В Токио введен "красный" уровень опасности

В Токио власти повысили уровень опасности из-за коронавируса до максимального. Это связано с тем, что в городе второй день подряд было зафиксировано рекордное количество случаев заражения. За последние сутки Covid-19 был выявлен у 534 человек.

В целом по Японии количество случаев второй день подряд превысило 2 тыс. "Мы оказались в ситуации наивысшей опасности", - заявил премьер-министр Ёсихидэ Суга. Он призвал жителей носить маски, в том числе во время разговора с собеседником в ресторане, но не стал вводить новые ограничения.

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Эксперты встревожены увеличением количества случаев заражения в преддверии длинных выходных в Японии, которые продлятся три дня, а также новогодних корпоративов и вечеринок, и призывают власти предпринять более жесткие превентивные меры.

Как сообщает корреспондент Би-би-си в Токио Юко Като, жители города озадачены противоречивыми сообщениями властей, и спрашивают, почему магазины и рестораны продолжают работать.

В Японии не вводился локдаун, как в Европе, хотя там рекомендовали носить маски и соблюдать социальную дистанцию. С начала пандемии в Японии умерли более 1917 человек.

Глава Греческой православной церкви заболел

Глава Греческой православной церкви архиепископ Иероним II проходит курс лечения после заражения коронавирусом. На прошлой неделе 82-летнего священнослужителя доставили на вертолете в афинскую больницу.

В понедельник состоялись похороны греческого епископа Иоанниса, умершего от Covid-19. Он настаивал, что причастие на служениях обязательно подавать из общей ложки. Как и многие другие священники, он был уверен, что коронавирус не может передаваться через тело и кровь Христа.

В начале месяца в Сербии после посещения похорон епископа, скончавшегося от Covid-19, заразились несколько сербских священников. Во время панихиды люди целовали его тело без масок. Среди заболевших оказался и 90-летний патриарх Сербской православной церкви Ириней. Он находится в военном госпитале, по последним данным, его состояние ухудшается.

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