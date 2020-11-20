Теломеры и кислород: израильские ученые открыли секрет долголетия

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Вдыхание чистого кислорода может обратить вспять процесс старения, утверждают израильские ученые из Университета Тель-Авива.

Они пришли к выводу, что нахождение в гипербарической барокамере, куда кислород подается под давлением, может быть очень полезным для организма человека.

В частности, благодаря этим процедурам на 20% выросли теломеры - концевые участки на хромосомах, выполняющие защитную функцию и укорачивающиеся с возрастом, что в итоге приводит к старению клеток.

В ходе экспериментов теломеры выросли в размере, "омолодившись" примерно на 25 лет.

Исследование также показало, что количество стареющих клеток, которые по мере накопления в организме препятствуют регенерации, в некоторых случаях сократилось на 37%. Удаление подобных "зомби-клеток" может в конечном счете продлить человеку жизнь.

В ходе экспериментов над животными удаление таких клеток увеличивало продолжительность жизни подопытных примерно на треть.

Современная наука считает, что причиной развития таких заболеваний, как рак, болезнь Альцгеймера и Паркинсона, выступает непосредственно процесс старения.

Также известно, что ожирение, курение, недостаток физической активности, дефицит витаминов и воспаления в организме могут ускорить процесс сокращения теломер. Это указывет на то, что они оказывают существенное влияние на долголетие.

Автор фото, SPL Подпись к фото, Так выглядит гипербарическая барокамера

"Поскольку укорачивание теломер считается своего рода Священным Граалем биологии старения, ученые изучают варианты фармакологических и процедурных мер воздействия в надежде найти способы удлинения теломер", - рассказал Daily Mail профессор медицинского факультета Тель-Авивского университета Шай Эфрати.

По словам ученого, исследования его группы демонстрируют, что старение действительно может быть обращено вспять на базовом клеточно-биологическом уровне.

В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Aging, 35 здоровых добровольцев в возрасте старше 64 лет дышали 100-процентным кислородом через маску в барокамерах. Сеансы длились по 90 минут и проводились пять дней в неделю в течение трех месяцев.

В таких условиях имитируется состояние гипоксии или нехватки кислорода в насыщенной кислородом среде, благодаря чему ткани растворяют больше кислорода, что, как известно, способствует регенеративным эффектам в организме.