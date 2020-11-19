Михаилу Меню избрали меру пресечения. В суд его привезли в научниках и посадили в клетку
Басманный суд Москвы отпустил домой аудитора Счетной палаты и бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня, обвиняемого в растрате 700 млн рублей. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Как сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская, Меню, в частности, нельзя выходить из дома больше чем на два часа в день, общаться с другими фигурантами дела и свидетелями, а также пользоваться связью, в том числе интернетом.
Такую меру пресечения суд просило установить следствие. Она будет действовать как минимум до 18 января 2021 года.
Как передают ТАСС и РИА Новости, Меня завели в зал суда в наручниках и поместили в клетку, в которой во время заседаний обычно находятся обвиняемые, для которых следователи просят арест. Обвиняемых, которым не просят ареста, обычно сажают без наручников за стол рядом с адвокатами.
Мень был задержан и допрошен в Следственном комитете России (СКР) накануне - после того, как разрешение на это дал Совет Федерации. Бывший губернатор провел ночь в изоляторе временного содержания на Петровке.
Мень руководил Ивановской областью с 2005-го по 2013 год. До этого он был депутатом Мособлдумы и Госдумы, поработал в подмосковном правительстве с бывшим губернатором Борисом Громовым, был заместителем мэра Москвы при Юрии Лужкове, а затем работал министром ЖКХ в правительстве Дмитрия Медведева.
С 2018 года он работает аудитором Счетной палаты, которую возглавляет Алексей Кудрин. Этой должности Мень пока не лишился.
В чем обвиняют Меня
В среду СКР сообщил, что Меню предъявлены обвинения по тому же делу, по которому проходит его бывший первый заместитель Павел Коньков.
Коньков, сменивший Меня на посту губернатора Ивановской области и покинувший его по собственному желанию три года назад, был арестован в июне 2019 года. В его уголовном деле речь шла о событиях 2011 года, когда регион возглавлял Мень, а Коньков был его первым заместителем.
По версии следствия, Коньков, курировавший в регионе экономику, пролоббировал выделение займа в размере 700 млн рублей компании "Ивановский бройлер". Она должна была провести реконструкцию, однако потратив только часть денег по назначению, направила остальное предприятиям группы "Продо".
В результате в 2015 году "Ивановский бройлер" был признан банкротом, а его управляющего директора Дмитрия Гришина арестовали по обвинению в растрате.
Теперь СКР пришел к выводу, что Мень совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" организовал преступную группу в целях хищения бюджетных средств, выделенных минфином в качестве кредита для поддержки Ивановской области.
"По указанию Меня был принят ряд региональных нормативно-правовых актов, на основании которых в адрес ОАО "Ивановский бройлер" под видом займов были перечислены 700 млн рублей. Указанные денежные средства на следующий день были похищены преступной группой", - говорилось в сообщении СКР.
Генпрокурор Игорь Краснов отмечал, что изобличающие Меня показания дал в том числе Коньков, который в марте этого года был переведен из СИЗО под домашний арест. В то же время адвокат Конькова Анна Коткова заявила, что таких показаний он не давал, а имя Меня не фигурировало в материалах дела против ее подзащитного.
Бывший губернатор вину не признает, о чем накануне сообщил его адвокат Мурад Мусаев. "Мень считает свое задержание следствием недоразумения. Никакой растраты он, конечно же, не совершал", - сказал он Интерфаксу.
В разговоре с РБК адвокат добавил: "[Мень] допускает, исходя из досужих разговоров, что мог стать жертвой оговора. Он совершенно точно не совершал никакой растраты, будет активно выяснять, о чем именно идет речь, и отстаивать свое доброе имя в рамках закона".