Михаилу Меню избрали меру пресечения. В суд его привезли в научниках и посадили в клетку

Автор фото, Moscow Basmanny court Press Office

Басманный суд Москвы отпустил домой аудитора Счетной палаты и бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня, обвиняемого в растрате 700 млн рублей. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Как сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская, Меню, в частности, нельзя выходить из дома больше чем на два часа в день, общаться с другими фигурантами дела и свидетелями, а также пользоваться связью, в том числе интернетом.

Такую меру пресечения суд просило установить следствие. Она будет действовать как минимум до 18 января 2021 года.

Как передают ТАСС и РИА Новости, Меня завели в зал суда в наручниках и поместили в клетку, в которой во время заседаний обычно находятся обвиняемые, для которых следователи просят арест. Обвиняемых, которым не просят ареста, обычно сажают без наручников за стол рядом с адвокатами.

Мень был задержан и допрошен в Следственном комитете России (СКР) накануне - после того, как разрешение на это дал Совет Федерации. Бывший губернатор провел ночь в изоляторе временного содержания на Петровке.

Мень руководил Ивановской областью с 2005-го по 2013 год. До этого он был депутатом Мособлдумы и Госдумы, поработал в подмосковном правительстве с бывшим губернатором Борисом Громовым, был заместителем мэра Москвы при Юрии Лужкове, а затем работал министром ЖКХ в правительстве Дмитрия Медведева.

С 2018 года он работает аудитором Счетной палаты, которую возглавляет Алексей Кудрин. Этой должности Мень пока не лишился.

В чем обвиняют Меня

В среду СКР сообщил, что Меню предъявлены обвинения по тому же делу, по которому проходит его бывший первый заместитель Павел Коньков.

Коньков, сменивший Меня на посту губернатора Ивановской области и покинувший его по собственному желанию три года назад, был арестован в июне 2019 года. В его уголовном деле речь шла о событиях 2011 года, когда регион возглавлял Мень, а Коньков был его первым заместителем.

По версии следствия, Коньков, курировавший в регионе экономику, пролоббировал выделение займа в размере 700 млн рублей компании "Ивановский бройлер". Она должна была провести реконструкцию, однако потратив только часть денег по назначению, направила остальное предприятиям группы "Продо".

В результате в 2015 году "Ивановский бройлер" был признан банкротом, а его управляющего директора Дмитрия Гришина арестовали по обвинению в растрате.

Теперь СКР пришел к выводу, что Мень совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" организовал преступную группу в целях хищения бюджетных средств, выделенных минфином в качестве кредита для поддержки Ивановской области.

"По указанию Меня был принят ряд региональных нормативно-правовых актов, на основании которых в адрес ОАО "Ивановский бройлер" под видом займов были перечислены 700 млн рублей. Указанные денежные средства на следующий день были похищены преступной группой", - говорилось в сообщении СКР.

Автор фото, Moscow Basmanny court Press Office Подпись к фото, Обычно тех, кого не арестовывают, в клетку не сажают, обратили внимание судебные репортеры

Генпрокурор Игорь Краснов отмечал, что изобличающие Меня показания дал в том числе Коньков, который в марте этого года был переведен из СИЗО под домашний арест. В то же время адвокат Конькова Анна Коткова заявила, что таких показаний он не давал, а имя Меня не фигурировало в материалах дела против ее подзащитного.

Бывший губернатор вину не признает, о чем накануне сообщил его адвокат Мурад Мусаев. "Мень считает свое задержание следствием недоразумения. Никакой растраты он, конечно же, не совершал", - сказал он Интерфаксу.