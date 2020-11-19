Лицо на льду. В Нижнем Новгороде на озере появился свой "Крик"

Автор фото, VK.com/bez_cenznn Подпись к фото, Озеро с "лицом"

Нижегородцы делятся фотографиями "лица" на замёрзшем озере. Кадры появились в паблике "Нижний Новгород без цензуры" в сети VK.

Водоём находится под трассой Нижегородской канатной дороги, соединяющей город с Бором на противоположном берегу Волги.

Фото "лица" на льду сделано из кабинки канатки.

Некоторым комментаторам "рисунок" напомнил картину Эдварда Мунка "Крик", другие считают образ инопланетным.