Госсекретарь Помпео посетил израильское поселение на Западном берегу, которое США раньше считали незаконным

Автор фото, AFP Подпись к фото, Вертолет доставил Майка Помпео в еврейское поселение, занимающееся производством вина, возле Рамаллы

Госсекретарь США Майк Помпео, находящийся с визитом в Израиле, посетил еврейское поселение на Западном берегу реки Иордан. Это первый в истории визит высокопоставленного представителя американской администрации на территории, которые большая часть мирового сообщества считает оккупированными Израилем.

Палестинская автономия претендует на полный контроль над Западным берегом реки Иордан, и называет незаконным строительство там еврейских поселений. Мировое сообщество, включая американские администрации до Дональда Трампа, не раз осуждало Израиль за освоение этих земель.

На сегодняшний день там построено около 140 поселений, в которых в общей сложности проживают более 600 тысяч еврейских поселенцев. Строительство началось после Шестидневной войны 1967 года, в ходе которой Израиль оккупировал часть палестинских территорий и Восточный Иерусалим.

Еще год назад Помпео заявил, что не видит в строительстве поселений никакого нарушения международных норм. Администрация Дональда Трампа вообще отказалась от многолетней позиции США по этому и многим другим вопросам палестино-израильского конфликта.

Нынешний визит Помпео в поселение Псагот вызвал возмущение палестинцев. Позднее он также посетил Голанские высоты на границе с Сирией, которые также считаются оккупированными и тоже были завоеваны Израилем в ходе Шестидневной войны, а в 1981 году аннексированы.

Госдепартамент дает добро

Майк Помпео прибыл в Израиль в среду. Это, вероятнее всего, его последний визит в качестве госсекретаря США.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Майк Помпео, судя по всему, в последний раз прибыл в Израиль в качестве госсекретаря

В четверг утром он провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. На совместной пресс-конференции Помпео заявил, что Госдепартамент США официально объявляет антисемитским движение BDS, название которого расшифровывается как "бойкот, изъятие инвестиций, санкции". Движение осуждает политику Израиля в отношении палестинцев и выступает за его полную изоляцию.

Израиль заявляет, что BDS отказывает Израилю в праве на существование и вся политика движения продиктована антисемитизмом. BDS обвинения отвергает и настаивает, что Израиль упреками в антисемитизме прикрывает собственные действия.

В ходе пресс-конференции Майк Помпео также сказал, что на протяжении долгого времени его ведомство - Госдепартамент - придерживалось неверных представлений о поселениях на Западном берегу.

"В расчет не бралась история этих особенных мест, но сегодня Госдепартамент США решительно выступает за признание поселений, если они построены с соблюдением законности и надлежащим образом", - заявил госсекретарь.

После чего Помпео отправился на вертолете на виноградники Псагот в еврейском поселении, расположенном недалеко от Рамаллы.

Йоланда Нелл, корреспондент Би-би-си на Ближнем Востоке:

Сотрудники винодельни Псагот не стали официально комментировать этот визит, но показали Би-би-си одну из последних бутылок красного "Помпео". Это вино - купаж шираза, каберне совиньона и мерло. Характеристики вкуса на этикетке - "освежающий, с фруктовыми оттенками и прекрасно сбалансированный".

Вино было названо в честь госсекретаря США в прошлом году, после того как он объявил поселения не противоречащими международному праву. Большинство стран придерживаются противоположной позиции.

Винодельня Псагот принадлежит американским донорам администрации Трампа, а ее виноградники расположены на частных палестинских землях.

Уже много лет владельцы и заинтересованные лица пытаются добиться того, чтобы это вино было маркировано как сделанное в Израиле. Однако различные европейские судебные инстанции настаивают, что у любой продукции, произведенной на Западном берегу, должно быть четко прописано ее происхождение.

Палестинцы возмущены

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В преддверии визита Помпео в Псагот палестинцы устроили у поселения акцию протеста

После визита в Псагот госсекретарь Помпео выпустил распоряжение, согласно которому отныне продукция, импортируемая в США с территорий, "на которых Израиль осуществляет соответствующий контроль" (так сказано в официальном заявлении), должна быть маркирована тремя способами - "Израиль", "Сделано в Израиле" или "Продукция Израиля".

Помпео пояснил, что под подконтрольными Израилю территориями имеется в виду 60% Западного берега, включая Иорданскую долину, которые в классификации соглашений Осло обозначены как Зона С.

Экспорт с территорий, подконтрольных палестинскому руководству на Западном берегу, должен быть четко обозначен как продукция Западного берега, а товары из Сектора Газа должны быть маркированы "Газа".

Помпео подчеркнул, что все эти территории политически и административно разделены, и относиться к этому вопросу следует соответственно.

Власти Палестинской автономии назвали действия Помпео провокацией.

"Визит Помпео на оккупированные земли - это активное участие в оккупации", - заявил пресс-секретарь председателя ПА Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна.

Ожидается, что новый президент США Джо Байден отменит декларации Помпео относительно еврейских поселений на палестинских территориях, но, скорее всего, оставит в силе решение Трампа 2017 года о признании Иерусалима столицей Израиля.

Помпео на Голанах

Автор фото, Reuters Подпись к фото, "Это - часть Израиля" - произнес Майк Помпео, стоя с главой МИД Израиля Габи Ашкенази на вершине Голанских высот

Также в четверг Майк Помпео стал первым в истории госсекретарем США, посетившим Голанские высоты. Вместе с министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази он поднялся на самый высокий пик, откуда видна сирийская часть Голанских высот.

В прошлом году Дональд Трамп официально признал суверенитет Израиля над этими территориями. Израильтяне считают Голанские высоты важным стратегическим рубежом, контроль над которым позволяет им защищаться от сирийской угрозы.

"Невозможно стоять здесь, смотреть через границу и отрицать очевидную вещь, которую признал Дональд Трамп, а все предыдущие президенты не признавали. А именно - что все это важнейшая часть Израиля", - сказал Помпео.

Он осудил призывы к Израилю вернуть Сирии Голанские высоты, которые, по его словам, то и дело звучат "в салонах Европы и в элитных институтах Америки".