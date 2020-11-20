Ледяной коллапс в Приморье. Факты и фото

Автор фото, Yuri Smityuk/TASS

Во Владивостоке и других населенных пунктах Приморского края из-за ледяного дождя сложилась критическая ситуация. Обесточены больницы, частично остановлен транспорт, многие остались без воды и тепла. Такое происходит впервые за 30 лет. Власти объявили режим ЧС.

Что с погодой

Циклон обрушился на Приморский край в ночь на четверг. Начался ледяной дождь и снегопад, поднялся сильный ветер.

Во Владивостоке с ночи 18 ноября по ночь 20 ноября выпало 143% месячной нормы осадков. В Находке - 223% месячной нормы, а Хорольском районе - и вовсе 297%.

Метеорологи зафиксировали чрезвычайно большую толщину обледенения проводов и деревьев - до 12 миллиметров. Такого в Приморье не наблюдалось в течение последних 30 лет, сказал начальник Примгидромета Борис Кубай.

Из-за этого происходят обрывы линий электропередачи и отключение света, деревья падают на дороги и перекрывают движение.

"Ситуацию ухудшает сильный штормовой ветер, который все ломает", - заявил Кубай.

Автор фото, Yuri Smityuk/TASS

Что происходит в больницах

Без света остались около 169 тысяч человек, сообщает РИА Новости. В одном из крупных районов Владивостока рухнула ЛЭП, и он весь остается без света, наблюдаются перебои и в других районах города. Обесточены больницы.

В больницах Владивостока и Артема возникли проблемы с энергоснабжением - подача электричества обеспечивается за счет генераторов, пишет Интерфакс.

Перинатальный центр и госпиталь для больных коронавирусом работают на резервных генераторах. Энергетики планируют запитать эти учреждения по постоянной схеме, но восстановительные работы осложняет снег, ветер, происходят повторные отключения.

Амбулаторный инфекционный центр временно приостановил работу.

В медучреждения подвозят бутилированную воду, обеспечена поставка горячего питания в стационары, заявили в краевом правительстве. "Медицинская помощь пациентам оказывается, но из-за отсутствия электричества и водоснабжения скорректирован формат работы", - говорится в заявлении властей.

Автор фото, Yuri Smityuk/TASS

Что с транспортом

Ледяной дождь, снег и метель привели к задержке в движении поездов дальнего следования - от 30 минут до 6 часов.

Пригородные электрички и экспрессы в аэропорт за обледенения контактной сети отменены.

Также остановлены паромы, частично нарушено движение автобусов, ряд авиарейсов задержаны.

Во Владивостоке перестали ходить трамваи и троллейбусы. Автобусы в рейс вышли, однако в городской администрации предупреждают, что их движение может быть затруднено из-за обвалов деревьев и обрывов проводов - тогда водители будут выбирать "альтернативные варианты проезда".

Машины и дороги сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падают столбы, описывает ситуацию корреспондент РИА Новости.

Автор фото, Yuri Smityuk/TASS

Что делают власти

Губернатор Олег Кожемяко утром признал, что в течение ночи работы энергетиков результатов не дали. В связи со сложной обстановкой в Приморье введен региональный режим чрезвычайной ситуации. Еще раньше режим ЧС объявили во Владивостоке и Артеме.

В первую очередь нужно вернуть электричество в котельные и насосные станции, распорядился губернатор, чтобы люди не сидели без тепла и воды. Кроме того, он поручил развернуть пункты временного размещения.

В Первомайском районе Владивостока организуют подвоз воды, воду туда везут цистернами, сообщает в "Инстаграме" администрация Владивостока. Вопрос с питьевой водой еще не решен.

"Рвутся провода, падают опоры, деревья. Наиболее сложная обстановка сложилась во Владивостоке и Артеме - около 150 тысяч человек до сих пор остаются без света, воды и тепла", - сказал Кожемяко.

Вся надежда на то, что в субботу будет ясная погода и солнце растопит лед.

"Снег сегодня в течение дня сохранится, завтра будет солнце при минус 1-3 днем", - сообщил пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.