Прокурор просит 20 лет для экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна

Автор фото, Gavriil Grigorov/TASS

Гособвинение запросило 20 лет колонии для бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, сообщила его жена. Его обвиняют в получении особо крупной взятки, мошенничестве и легализации денег, а также незаконном предпринимательстве.

"20 лет колонии строгого режима, штраф 50 млн рублей, а также взыскание 64 млн рублей - такого наказания сегодня потребовали представители Генеральной прокуратуры", - сообщила Би-би-си Юлия Шестун. По ее словам, "за экономические преступления в России, пожалуй, еще никому [столько] не давали".

Адвокаты не смогли подтвердить Би-би-си запрошенный срок. Сейчас они участвуют в прениях в суде. Дело Шестуна рассматривает Подольский суд Подмосковья.

Шестун был арестован летом 2018 года. Экс-чиновник вину не признает и считает, что уголовное преследование связано с политикой и намерением переизбраться главой района.

В апреле 2019 года суд изъял у него в доход государства имущество почти на 10,5 млрд рублей. Тогда это стало рекордом в практике изъятия имущества чиновников в государственную казну по одному делу.

С тех пор рекордсмен сменился - в октябре 2020 года у бывшего министра Михаила Абызова изъяли 32 млрд рублей.

Дело Шестуна

Шестун возглавлял Серпуховский район 15 лет - в 2003-2018 годы. В 2018 году он поддержал протесты против свалок в Подмосковье. В частности, он выступил против работы полигона твердых бытовых отходов "Лесная", назвав его "уничтожением Серпуховского района".

Бывший чиновник утверждал, что на него давили губернатор Московской области Андрей Воробьев, начальник управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин и глава управления "К" ФСБ России Иван Ткачев.

Они якобы заставляли его отказаться от переизбрания на должность главы Серпуховского района. Шестун публиковал записи разговоров. Подтверждений того, что голоса действительно принадлежат перечисленным силовикам и чиновникам, не было.

Шестуна арестовали в середине июня 2018 года по обвинениям в мошенничестве, легализации имущества, превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве.

По версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун незаконно осуществил передачу четырех земельных участков в Серпуховском округе частной компании, в результате чего бюджету был причинен ущерб в размере более 64,5 млн рублей.

Кроме того, обвинение утверждает, что глава департамента спорта Серпуховского района Татьяна Гришина через посредника в течение шести лет - с 2012 по 2018 годы - передала Шестуну взятку на общую сумму более 9,9 млн рублей.

В СИЗО Шестун несколько раз объявлял голодовки, из-за чего его вес в какой-то момент приблизился к 58 килограммам при росте в 192 сантиметра. Справку с такими данными суду представлял прокурор. В конце декабря 2019 года его начали кормить принудительно.

Шестун известен благодаря громким разоблачительным заявлениям, в том числе в адрес семьи теперь уже бывшего генпрокурора Юрия Чайки. Весной 2011 года он заявил о возможной причастности сына Чайки к делу о подпольных казино.