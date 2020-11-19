Пациентка c Covid-19 в Бирмингеме родила двойню, находясь в искусственной коме

Автор фото, Family photo Подпись к фото, Близнецов выписали после 116 суток пребывания в больнице, и, по словам матери, они с каждым днем чувствуют себя лучше

Жительнца Бирмингема, заразившаяся коронавирусом в тяжелой форме, родила двойню, находясь в больнице в искусственной коме. Когда через две недели пациентка пришла в сознание, она с трудом поверила, что это ее дети.

Перпечуэл Уке, ревматолог из городской клиники Бирмингема, почувствовала первые симптомы Covid-19 в конце марта.

Состояние ее быстро ухудшалось. Больную положили на искусственную вентиляцию легких и ввели в медикаментозную кому.

10 апреля ей сделали кесарево сечение после 26 недель беременности.

Девочка, которую назвали Сочика Палмер, весила всего 770 граммов, а ее брат Осиначи Раскаль - 850 граммов.

Мать была без сознания еще 16 дней.

"Это было ужасное время. Каждый день я думал только о том, чтобы он прошел и жена осталась жива, - говорит ее муж Мэттью. - С мыслью, что ее больше нет, было бы невозможно смириться".

Автор фото, Family photo Подпись к фото, Перпечуэл Уке верит, что пришла в себя молитвами близких

Перпечуэл Уке верит, что пришла в себя молитвами близких. Когда женщине сказали, что у нее за это время родились близнецы, Уке, по ее словам, совсем потеряла голову.

"На фотографиях, которые мне показали, они были такие крошечные, вообще не похожие на человеческое существа. Я не могла поверить, что это мои дети", - делится она своими первыми впечатлениями.

Близнецов выписали после 116 суток пребывания в больнице, и, по словам матери, у которой есть еще двое старших детей, они с каждым днем чувствуют себя лучше.