Ультиматум Макрона мусульманским лидерам Франции: нет - политическому исламу и иностранному вмешательству

Автор фото, MONIRUL ALAM?/EPA Подпись к фото, Антифранцузские демонстрации прошли во многих мусульманских странах

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Французскому совету мусульманской веры (CFCM) в 15-дневный срок принять хартию республиканских ценностей, включая строгое отделение религии от государства и школы, специально подготовленную правительством в рамках обуздания исламского экстремизма.

Мусульманские лидеры Франции согласились создать Национальный совет имамов, члены которого будут получать официальную аккредитацию на проповедническую деятельность. В случае нарушения условий эта аккредитация может быть отозвана.

В хартии говорится, что ислам является религией, а не политическим движением. В ней также прописан запрет на любое иностранное вмешательство в деятельность мусульманских общин.

В среду вечером в Елисейском дворце президент Макрон и министр внутренних дел Жеральд Дарманен провели встречу с восемью лидерами CFCM.

"Два принципа будут записаны черным по белому [в хартии]: отказ от политизированного ислама и какого бы то ни было иностранного вмешательства", - сообщил один из правительственных источников газете Le Parisien после этой встречи.

На встрече также было согласовано формирование Национального совета имамов.

Президент Макрон также объявил о новых мерах по борьбе с тем, что он называет исламским сепаратизмом во Франции. Они, среди прочего, будут включать:

Ограничение на домашнее обучение и более строгие наказания тем, кто запугивает государственных служащих, прикрываясь религиозными соображениями;

Присвоение каждому ребенку идентификационного номера, чтобы удостовериться, что он посещает школу. Домашнее обучение, в настоящее время разрешенное во Франции, будет запрещено со следующего учебного года. За нарушение родителям будет грозить наказание вплоть до шести месяцев тюремного заключения и крупные штрафы;

Запрет на распространение персональных данных способом, позволяющим посторонним людям разыскать человека и причинить ему вред.

"Мы должны оградить наших детей от тисков исламистов", - прокомментировал в среду Жеральд Дарманен новый законопроект газете Le Figaro. Законопроект будет обсуждаться на заседании французского кабинета 9 декабря.

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Президент Макрон встал на защиту принципов светской республики после того, как в октябре был обезглавлен школьный учитель Самюэль Пати. Его убил 18-летний чеченец, родившийся в Москве и получивший во Франции статус беженца; убийца сам был убит полицией вскоре после нападения.

Этому предшествовала развернутая против Пати кампания в соцсетях после того, как он на своем уроке показал карикатуры на пророка Мухаммеда как иллюстрацию свободы самовыражения.

Газета Le Monde опубликовала электронную переписку Пати со своими коллегами-учителями через несколько дней после того, как он показал эти карикатуры в классе.

"Это очень печально, особенно потому, что все это исходит от семьи, чей ребенок не был на моем уроке, которого я не знаю, - написал Пати. - Это расползается как злонамеренный слух".

Позже, в другом имейле, он написал: "Я больше не буду касаться этой темы на уроках - расскажу им про какую-нибудь другую свободу".

Спустя две недели после убийства Пати гражданин Туниса напал с ножом на прихожан церкви в Ницце, убив трех человек.

В тот же день в другом городе на юге Франции - Монфаве под Авиньоном - полицейские застрелили мужчину, который угрожал прохожим огнестрельным оружием. После этого Франция подняла уровень общенациональной опасности до самого высокого.

В начале года президент Макрон назвал ислам "религией в кризисе", напомнив, что светскость и свобода слова - одни из главных ценностей Французской Республики, и встал на защиту права изданий публиковать карикатуры на мусульманского пророка - что в исламе запрещено и оскорбительно для многих практикующих мусульман.

После этих слов сам Макрон подвергся нападкам и оскорблениям со стороны целого ряда исламских стран, некоторые из которых стали призывать бойкотировать французские товары.