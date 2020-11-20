Дайджест: Байден назвал Трампа безответственным, Букер присудили за дебютный роман

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Джо Байден назвал безответственным нежелание президента США Дональда Трампа признавать поражение на выборах и заявил, что не исключает возможности подачи иска к нынешней администрации, если она будет затягивать процесс передачи власти.

"Это невероятно разрушительные сообщения остальному миру о том, как функционирует демократия, - сказал Байден на пресс-конференции. - Мы являемся свидетелями невероятной безответственности".

Дональд Трамп пытается оспорить результаты выборов в нескольких штатах, но пока безуспешно: накануне суды в Аризоне и Пенсильвании отклонили иски республиканцев, а результаты пересчета голосов в Джорджии подтвердили победу Байдена.

Чтобы победить на выборах, один из кандидатов должен набрать 270 или более голосов выборщиков. В настоящий момент Джо Байден набирает 306 голосов, Дональд Трамп - 232.

Трампу для победы нужно успешно добиться пересмотра результатов как минимум в трех американских штатах, но эксперты считают такой вариант развития событий беспрецедентным.

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Эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что не рекомендуют использовать противовирусный препарат ремдесивир для лечения пациентов с Covid-19, независимо от тяжести течения болезни.

Как отмечается в рекомендациях ВОЗ, не существует никаких доказательств того, что препарат влияет на скорость выздоровления или снижает необходимость вентиляции легких.

Одним из тех, кто принимал препарат для лечения Covid-19, был президент США Дональд Трамп, у которого коронавирус был диагностирован в начале октября.

Летом сообщалось, что США скупили почти все мировые запасы ремдесивира.

Похороны Романа Бондаренко

Автор фото, TUT.BY

В Минске состоится прощание с погибшим активистом Романом Бондаренко, который умер на прошлой неделе в больнице после задержания во дворе своего дома.

Накануне стало известно, что против врача больницы скорой медицинской помощи, который рассказал журналистам о результатах медицинского освидетельствования Бондаренко, завели уголовное дело.

Врач в интервью изданию TUT.BY опровергал версию об алкогольном опьянении погибшего.

В понедельник семья Бондаренко сообщила, что не может получить его тело, безуспешно обращаясь в генпрокуратуру республики (она контролирует расследование обстоятельств смерти Бондаренко).

В среду генпрокуратура заявила, что неоднократно предлагала забрать тело и помочь в организации похорон, а также выложила в "Телеграме" аудиозапись разговора с матерью погибшего мужчины.

Родные заявили, что разговор состоялся в тот же день, и выразили недоумение по поводу того, что запись звонка опубликовало официальное ведомство.

Дебютный роман

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Букеровскую премию по литературе за 2020 год получил шотландский писатель Дуглас Стюарт за свой дебютный роман "Шагги Бейн" (Shuggie Bain).

Роман, основанный на воспоминаниях самого писателя, рассказывает о мальчике Шагги из Глазго 1980-х годов, который пытается поддержать свою мать, страдающую алкогольной зависимостью.

Книга посвящена матери Стюарта, которая умерла от алкоголизма, когда ему было 16 лет.

Председатель жюри Маргарет Басби заявила, что решение судей было единодушным, и им потребовался всего час, чтобы принять его.

Сам Дуглас Стюарт заявил, что ошеломлен своей победой.

Королевское фото

Автор фото, Buckingham Palace

Королева Великобритании Елизавета II и герцог Эдинбургский в честь 73-й годовщины свадьбы опубликовали фотографию, на которой они рассматривают поздравительные открытки.

В руках они держат открытку, подаренную правнуками - принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

94-летняя королева и ее 99-летний супруг - рекордсмены по количеству проведенных в браке лет среди британских монархов.

Мексика декриминализирует марихуану

Сенат Мексики в четверг утвердил законопроект о легализации в стране марихуаны. За то, чтобы сделать ее употребление легальным, проголосовали 82 члена сената, против - 18.

Если инициативу одобрят члены Палаты депутатов, то с 15 декабря мексиканцы получат право иметь при себе до 28 граммов марихуаны для личного пользования, а также выращивать от шести до восьми кустов конопли по месту жительства.

В ноябре 2015 года Верховный суд Мексики признал неконституционным абсолютный запрет на использование марихуаны и впервые дал право четырем гражданам употреблять ее, а также сеять, выращивать, хранить и перевозить.

Власти считают, что принятие законопроекта о декриминализации марихуаны поможет в первую очередь местным фермерам.

Трамп ищет подступы к выборам в Мичигане

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Президент США Дональд Трамп ищет встречи с законодателями-республиканцами из Мичигана. Им предложено встретиться с президентом в Белом доме в пятницу.

Источники телекомпании Си-эн-эн в Белом доме говорят, что Трамп и его юристы попытаются отговорить их утверждать результаты выборов в штате, где победил Джо Байден, или в отдельных его округах.

Во вторник Трамп пытался связаться с двумя членами выборной комиссии крупнейшего в штате округа Уэйн, в который входит в частности Детройт.

В среду эти двое чиновников-республиканцев отозвали свои голоса за утверждение результатов выборов. Теперь Трамп, возможно, попытается повлиять на членов избирательных комиссий других округов штата.

Как правило, утверждение результатов выборов комиссией это формальность, пишет Си-эн-эн. Однако сейчас Трамп может сделать ее элементом своей общей стратегии по отсрочке передачи власти.

Не совсем понятно, что именно Трамп скажет представителям местных властей, пишет издание. Спикеры обеих палат парламента штата в прошлом говорили, что будут уважать выбор граждан и не собираются вмешиваться в выборный процесс.

Юристы Трампа: "Автоматы для голосования в США сделал Уго Чавес"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По лицу адвоката Трампа Руди Джулиани во время пресс-конференции струился пот, смешанный с краской для волос

Представители юридической команды Трампа в четверг провели масштабную пресс-конференцию, которую оппонирующая президенту пресса назвала "свободной от фактов".

Несколько изданий провели фактчекинг утверждений президентских юристов, и нашли в них много несостыковок.

В частности, адвокат Трампа Сидни Пауэлл, пишет Ассошиэйтед пресс, заявил, что автоматы для пересчета голосов Dominion, использовавшиеся на выборах, были сделаны в Венесуэле по заказу Уго Чавеса - с тем, чтобы он "никогда не проигрывал на выборах". Это, по словам юриста, касается и программного обеспечения к ним.

Также он заявил, что один из серверов для подсчета голосов на выборах находился в Германии. "Не знаю, хорошие или плохие парни им управляли", - добавил он. Эта информация не выдержала проверки.

"Президент Трамп выиграл с огромным преимуществом", - резюмировал Пауэлл. Однако и это неправда, если судить по распределению голосов в коллегии выборщиков.

"Коммерсант": дело Михаиля Меня прекратят за сроком давности

Автор фото, Russian State Duma/TASS

Аудитору Счетной палаты Михаилу Меню, обвиняемому в растрате около 700 млн рублей, в четверг была избрана мера пресечения в виде, по сути, домашнего ареста.

"Мень должен провести ближайшие два месяца в своем загородном доме на Садовой улице в поселке Архангельское. Ему запрещено использовать любые средства связи и интернет, а во дворе дома можно проводить не более двух часов. Таким образом, запрет оказался точной копией домашнего ареста с той лишь разницей, что проведенное под ним время не пойдет в зачет приговора", - пишет газета "Коммерсант".

Однако, как отмечает издание, следствие по делу невозможно будет довести до конца. По версии обвинения, преступление произошло в 2011 году, и в начале 2021 года истечет десятилетний срок давности по нему.

"Впрочем, уже сейчас можно отметить, что закончить расследование уголовного дела и получить по нему обвинительный приговор до истечения десятилетнего срока давности, февраль-март 2021 года, правоохранители никак не успеют. Таким образом, очевидно, что дело в отношении аудитора может быть прекращено по не реабилитирующим его основаниям, но для этого следствие должно получить его согласие или дождаться соответствующего судебного решения", - пишет газета.

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