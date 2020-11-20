Елизавета II и принц Филипп сделали совместное фото в честь годовщины свадьбы

Автор фото, Buckingham Palace

Королева Великобритании Елизавета II и герцог Эдинбургский в честь 73-й годовщины свадьбы опубликовали новую фотографию, на которой они рассматривают открытку, подаренную правнуками - детьми герцога и герцогини Кембриджских.

На фото 94-летняя королева и ее 99-летний супруг держат в руках открытку, сделанную принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Ее обложка украшена цифрой 73. На столе перед ними лежат другие поздравительные открытки.

Фото было сделано в Виндзорском замке, где королевская чета проводит карантин в связи с пандемией коронавируса.

Елизавета была 21-летней принцессой, когда 20 ноября 1947 года вышла замуж за лейтенанта Филипа Маунтбеттена.

Автор фото, PA Подпись к фото, Свадьба прошла в Вестминстерском аббатстве