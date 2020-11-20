Россия впервые преодолела планку в 24 тысячи случаев Covid-19 в сутки

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Россия обновила абсолютный максимум по числу выявленных за сутки заражений Covid-19. Предыдущий антирекорд был накануне - тогда впервые была превышена планка в 23 тысячи, а теперь - в 24 тысячи новых случаев.

В России за последние сутки выявили еще 24 318 заражений, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Накануне было выявлено 23 610 новых случаев, что также было рекордным показателем за все время пандемии. Впервые суточный прирост оказался выше отметки 24 тысячи.

В Москве за сутки выявлено 6 902 новых заболевших. Это тоже новый антирекорд. Предыдущий фиксировали 9 ноября - 6 897 новых случаев, а в четверг их было 6 438. Уже почти месяц максимумы ежедневно обновляет Петербург - сейчас штаб сообщил о 2 394 случаях, а накануне было 2 312.

Умерли за сутки 461 пациентов с Covid-19 (в Москве - 77 человек, в Петербурге - 63). Днем ранее в России зарегистрировали на два летальных исхода больше, что стало новым максимумом за весь период. Рекордные показатели смертности по стране до четверга обновлялись три дня подряд.

Выздоровели за последние сутки 24 758 человек, то есть все-таки больше, чем заболели коронавирусом (в четверг цифра была выше - 25 573).

За время пандемии в России было зарегистрировано 2 039 926 заражений коронавиурса, 1 551 414 пациент уже выписан, умерли, по данным оперативного штаба, 35 311 человек. Это неокончательная цифра. Росстат по своей методике учитывает гораздо больше смертей пациентов с Covid-19. По его данным, только за апрель-сентябрь скончались 55,6 тысячи заразившихся коронавирусом.