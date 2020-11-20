Выборы президента США: Трамп не сдается, несмотря на новые поражения в судах и победу Байдена в Джорджии

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Джо Байден должен стать президентом 20 января 2021 года

Ручной пересчет нескольких миллионов бюллетеней, поданных на выборах президента США в штате Джорджия, подтвердил победу Джо Байдена, хотя и с несколько меньшим преимуществом. Тем временем президент Дональд Трамп, пытающийся оспорить результаты голосования и заявляющий о массовых нарушениях в проигранных им штатах, терпит все новые поражения в судах.

Сообщение о результатах пересчета голосов в Джорджии стало подарком Джо Байдену, отмечающему в пятницу 78-й день рождения.

В общенациональном масштабе Байден получил примерно на 5,9 млн голосов больше, чем Трамп. В коллегии выборщиков, которая должна собраться 14 декабря, ожидаемое соотношение составит 306:232.

Президент Трамп при этом считает, что демократы украли у него победу на президентских выборах, и продолжает попытки поменять результаты выборов. Его штаб заявляет о фальсификациях при голосовании и подсчете голосов, но не приводит весомых доказательств. Утверждения Трампа неоднократно опровергали американские суды, избирательные комиссии, власти штатов (в том числе республиканские), и даже назначенные самим президентом сотрудники правительственных агентств США.

После инаугурации 20 января Байден официально станет 46-м президентом США (фактически 45-м, поскольку избиравшийся два раза с перерывом Гровер Кливленд считается одновременно 22-м и 24-м).

Как считали голоса в Джорджии

Государственный секретарь штата Брэд Раффенспергер (выборное должностное лицо, отвечающее, в том числе, за организацию выборов) огласил итоги полного ручного пересчета в четверг вечером.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Разрыв между кандидатами в Джорджии составил меньше половины процента

Окончательный итог подтвердил перевес 12284 голоса в пользу Байдена, или чуть меньше половины процента.

"Первый в истории Джорджии всеобщий аудит подтвердил, что новая система голосования в нашем штате, основанная на защищенных бумажных бюллетенях, сработала с высокой точностью", - заявил Раффенспергер, сам принадлежащий к Республиканской партии.

"Нужно поблагодарить за проделанную большую работу сотрудников окружных и местных избирательных комиссий, которые в столь короткий срок справились c ответственной задачей", - сказал он.

Выявленная погрешность ни в одном из округов не превысила 0,73% голосов.

Старший советник предвыборного штаба Трампа Дженна Эллис заявила, что аудит в Джорджии "закончился, как мы и ожидали". По ее словам, как и в первый раз, были учтены "незаконные бюллетени".

Доказательств она не представила, а технический менеджер избирательной системы штата Гэбриел Стерлинг, также республиканка, в четверг заявила телеканалу Си-эн-эн, что это никаких незаконных бюллетеней не было.

"Одна из главных претензий состояла в том, что эти машины каким-то образом теряют или подменяют бюллетени. Они такого не делали, по крайней мере, в Джорджии. Мы доказали это", - сказала она.

В ходе проверки были обнаружены порядка шести тысяч неучтенных бюллетеней в округе Флойд, где большинство избирателей голосуют за Республиканскую партию. Это несколько сократило первоначально объявленное преимущество Байдена, но случилось это из-за непреднамеренной человеческой ошибки. Один местный менеджер, отвечавший за организацию выборов, был уволен.

Что говорил Байден?

После видеоконференции с губернаторами, посвященной борьбе с коронавирусом, кто-то спросил Байдена, что он думает о неуступчивости предшественника.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Joe Biden on the election result: "The vast majority of people believe it's legitimate"

"Я думаю, что американцы столкнулись с невероятной безответственностью, - сказал Байден. - То, что он делает, - возмутительно. Он посылает вреднейшие сигналы остальному миру насчет того, как функционирует наша демократия. Он войдет в историю как один из самых безответственных президентов".

К критике Трампа присоединились некоторые республиканцы.

"Трудно представить худшее поведение со стороны действующего президента Америки. Не сумев обосновать в судах свои обвинения в мошенничестве и заговоре, президент перешел к открытому давлению на официальных лиц на уровне штатов и на местах с целью извратить волю граждан", - написал в "Твиттере" республиканский сенатор Митт Ромни, в 2012 году проигравший президентские выборы Бараку Обаме.

Поражения в судах

В течение нескольких часов в четверг сторонники Дональда Трампа проиграли судебные дела сразу в трех штатах - Джорджии, Аризоне и Пенсильвании.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Мичиган - один из штатов, где Трамп надеется получить победу, несмотря на результаты голосования

В Джорджии было отклонено требование местных республиканцев приостановить официальное объявление результатов пересчета голосов, причем решение вынес судья, которого сам Трамп год назад и назначил.

В Аризоне отделению Республиканской партии не удалось доиться пересчета голосов в округе Марикопа, включающем столицу и крупнейший город штата Феникс.

В Пенсильвании Верховный суд штата отказался признать недействительными около двух тысяч бюллетеней, присланных по почте.

Комментируя эти новости на пресс-конференции в четверг, юридический советник Дональда Трампа Руди Джулиани вновь говорил о якобы имевших место подтасовках и обвинил СМИ в "патологической иррациональной ненависти" к своему патрону.

Что еще может предпринять Трамп?

В некоторых штатах, где Байден выиграл с незначительным перевесом, в законодательных собраниях доминируют республиканцы. Один из вариантов, по поводу которых строят предположения американские СМИ, состоит в том, что Трамп попытается убедить этих депутатов, вопреки решению избирателей, назначить в коллегию лояльных ему выборщиков.

В пятницу он пригласил в Белый дом депутатов-республиканцев из штата Мичиган, намекнув на какую-то новую тактику.

В подавляющем большинстве штатов представляющие его выборщики обязаны проголосовать в коллегии так, как большинство избирателей данного штата.

В федеральном законе содержится упоминание о том, что законодательное собрание штата может назначить выборщиков по своей воле, если население "не смогло определиться".