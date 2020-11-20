Во Владимирской области пропал мальчик. Найти его помог Интерпол, мониторящий даркнет

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В конце сентября во Владимирской области пропал семилетний мальчик. Спустя почти два месяца он нашелся - оказалось, что его удерживал в своем доме житель того же района. Найти ребенка владимирским следователям помог Интерпол.

Первоклассник С. не вернулся домой из школы 28 сентября. В последний раз его видели, когда он вышел из школьного автобуса в деревне Горки Камешковского района и направился в сторону дома.

В поисках мальчика участвовали почти три тысячи человек - военные, полицейские, спасатели и волонтеры, однако результатов не было. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "убийство малолетнего".

Как выяснилось, все это время ребенок находился примерно в 25 километрах от дома. Вечером в четверг, 19 ноября, Следственный комитет сообщил, что С. найден живым в деревне Макариха того же Камешковского района.

Как сообщил СКР, 28 сентября ребенка насильно посадил в машину приехавший в Горки житель Макарихи и отвез его к себе домой. По данным следствия, похитителем оказался мужчина 1994 года рождения. На опубликованном СКР видео он рассказывает, что ребенок находился в подвале его частного дома, играл в ноутбук.

В четверг при силовой поддержке бойцов СОБРа похититель был задержан, а ребенок передан родителям.

По словам отца С. Александра, медики, осмотревшие мальчика, не нашли отклонений в состоянии его здоровья. "Врачи сказали, что у сына все хорошо. Здоров, вес не потерял, нормальный ребенок, бросился нам на шею, сел на папу с мамой, счастливый ребенок", - рассказал он ТАСС.

Тем не менее с семьей какое-то время будут работать психологи. "Мы подключаем, и родители сами попросили, психологов для работы с ребенком, потому что ему, конечно, большая травма была нанесена - почти два месяца ребенок непонятно где находился. И, конечно, работа в том числе и с родителями. Они, конечно, тоже остро нуждаются в психологической помощи", - заявил уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев.

При чем тут даркнет

Как сообщила в пятницу официальный представитель МВД Ирина Волк, найти пропавшего ребенка российским полицейским помогли зарубежные коллеги.

"По каналам Интерпола в МВД России поступила информация о публикациях в теневом сегменте сети Интернет. В них сообщалось о мужчине, который удерживает у себя дома маленького мальчика. В ходе проведенных мероприятий эти сведения нашли подтверждение", - рассказала она.

О возможных мотивах похитителя правоохранительные органы не сообщали. При этом в МВД отметили, что мужчина мог спланировать преступление заранее - на это указывает то, что летом этого года он купил автомобиль, а также дом с подвальным помещением, стоящий на окраине деревни.

Кроме того, все это время 26-летний мужчина вел замкнутый образ жизни, тщательно соблюдал меры конспирации и не выпускал мальчика на улицу, заявили в полиции.

По словам детского омбудсмена Прохорычева, у задержанного мужчины диагностировано психическое заболевание. Об этом же СМИ заявил отец С. Александр.