Коронавирус в мире: Швецию накрыла вторая волна, в Мексике умерли больше 100 тысяч

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Несмотря на рост случаев заражения, в Швеции продолжают работать магазины

Швеция опережает по показателям заражения и смертности от коронавируса соседние страны, в Мексике умерли более 100 тыс. заразившихся, в Калифорнии вводится комендантский час, а лондонский аэропорт Гатвик начинает тестирование пассажиров и сотрудников на Covid-19.

Эти и другие новости о развитии ситуации с пандемией коронавируса в мире - в нашем обзоре.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом переболело или продолжает болеть более 57 млн человек, умерло более 1,3 млн.

Швецию накрыла вторая волна

В Швеции, которая в отличие от соседей не вводила жестких карантинных ограничений, растет число новых случаев заражения коронавирусом, и темп распространения заболевания опережает показатели соседних стран.

Больницы заполняются пациентами быстрее, чем в других европейских государствах. В Стокгольме, ставшем очагом эпидемии как весной, так и сейчас, тест на Covid-19 показывает положительный результат в каждом пятом случае. Специалисты говорят, что реальное число зараженных превышает официальные данные.

За время пандемии в Швеции карантинные правила преимущественно носили рекомендательный характер, включая использование масок, соблюдение социальной дистанции и мытье рук. Некоторые эксперты надеялись, что подобная методика позволит добиться группового иммунитета, но этого не случилось, и количество случаев и смертность на душу населения сейчас резко растет.

В понедельник премьер-министр страны Стефан Лёвен предупредил, что ситуация ухудшится еще больше. "Это четкий и понятный сигнал для каждого жителя страны о том, что нас ждет в дальнейшем. Не ходите в спортзалы, не ходите в библиотеки, не посещайте рестораны и кафе, не устраивайте вечеринки, все отменяйте!" - сказал он на пресс-конференции.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Шведские медики проводят вакцинацию от гриппа

В Швеции действует запрет на массовые мероприятия, хотя людям разрешено встречаться дома, запрещена продажа алкоголя после 10 часов вечера. Жителям почти всей страны рекомендуют не пользоваться общественным транспортом и не посещать магазины без необходимости. Также впервые за 129 лет закроется этнографический комплекс Скансен в Стокгольме, где ежегодно проводится рождественская ярмарка.

Министр здравоохранения Швеции Лена Халленгрен на саммите, посвященном вопросам здравоохранения, сказала, что ее удивило внимание мировой общественности к действиям ее страны во время пандемии. По ее словам, Швеция не планировала становиться уникальной, и все решения были продиктованы советами ученых.

"Мы никогда не стремились добиться группового иммунитета в своей основной стратегии", - цитирует ее слова Politico. Она добавила, что хотя в стране и не было локдауна, жители смогли существенно поменять свои ежедневные привычки.

По данным Всемирной организации здравоохранения, накануне за сутки в Швеции Covid-19 был выявлен более чем у 3,7 тыс. человек, зарегистрировано две смерти. Общее число заболевших шведов (при населении около 10 млн человек) составляет более 208 тысяч, а умерших - 6,4 тыс.

При этом в соседней Дании (с населением 5,7 млн человек) - 68,8 тыс. инфицированных и 778 смертей. В Норвегии (население - 5,2 млн человек) заболевание было обнаружено у 31 тысячи жителей, 305 пациентов скончались. В Финляндии (население которой составляет около 5,4 млн человек) - 20,7 тыс. больных и 1,4 тыс. смертей.

В Мексике более 100 тыс. смертей

В Мексике число смертей от Covid-19 превысило 100 тысяч. За несколько дней до этого власти страны сообщили, что случаев заражения уже больше миллиона, признав при этом, что реальная цифра, скорее всего, намного выше.

По числу смертей Мексику, в которой проживают 125 млн человек, опережают лишь США, Бразилия и Индия. Мексиканский уровень смертности среди зараженных, оценивающийся в 9,8%, считается одним из самых высоких в мире.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Мексике процент смертности среди заразившихся коронавирусом - один из самых высоких в мире

Президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора обвиняют в промедлении с введением ограничительных мер после начала пандемии и слишком быстром отказе от них.

В марте в Мексике показывали рекламу, в которой говорилось, что распространение коронавируса не является экстренной ситуацией, а Обрадор в интервью утверждал, что от инфекции могут защитить амулеты и молитвы. Распоряжение о локдауне он отдал в конце марта, когда количество случаев заражения начало резко расти, а уже в мае снял ограничения для восстановления экономики.

Комендантский час в Калифорнии

В некоторых округах Калифорнии из-за резкого роста числа новых случаев заражения с субботы вводится комендантский час, который будет действовать в течение месяца. Власти штата объявили, что с 10 вечера до 5 утра будет запрещено собираться в компании и заниматься работой не первостепенной важности.

Ограничения будут действовать в 41 округе, где проживает более 94% населения штата. Калифорния - самый многочисленный штат США.

В целом ситуация в стране продолжает ухудшаться. За сутки заражение коронавирусом было выявлено более чем у 185,7 тыс. американцев. Это самый высокий показатель с начала пандемии.

На данный момент от Covid-19 в США умерли более 252 тыс. человек, однако, согласно прогнозу Центров по контролю и профилактике заболеваний, к 12 декабря число жертв Covid-19 в стране может достичь 298 тысяч, сообщает Си-эн-эн.

Аэропорт Гатвик начнет собственное тестирование

Лондонский аэропорт Гатвик будет предлагать тестирование на Covid-19 улетающим и прибывающим пассажирам, а также работникам аэропорта и местным жителям. Как сообщается, люди получат результат теста на следующий день. Услуга начнет действовать с 30 ноября. Пассажиры и сотрудники аэропорта будут платить за тест 60 фунтов (почти 80 долларов), а все остальные - 99 фунтов (131 доллар).

Автор фото, PA Media

В настоящий момент те, кто прибывают из стран, с которыми у Британии нет "туристического коридора", должны самоизолироваться на две недели. Это правило сильно ударило по туризму и бизнесу, и руководители компаний просили власти смягчить эту меру.

Как сообщается, правительство рассматривает возможность разрешить людям не проходить карантин полностью, если их тест окажется негативным.

Гонконг сообщил о четвертой волне

В Гонконге, судя по всему, началась четвертая волна пандемии, заявила министр здравоохранения города. За сутки Covid-19 был выявлен у 26 человек, и лишь пятеро из них заразились за пределами автономии.

В выходные между Гонконгом и Сингапуром откроется "туристический коридор", который позволит людям путешествовать между этими городами без необходимости обязательной самоизоляции. Но перед вылетом и после прибытия необходимо будет сдать тест на коронавирус. С начала пандемии в Гонконге было выявлено более 5,5 тыс. случаев заражения, 108 человек умерли.

ВОЗ не рекомендует использование ремдесивира

Всемирная организация здравоохранения заявила, что не рекомендует использование ремдесивира для лечения Covid-19. Именно этим препаратом лечился Дональд Трамп после заражения.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Ремдесивиром от Covid-19 лечили Дональда Трампа

Специалисты ВОЗ заявили, что поступающим в больницы пациентам не следует назначать ремдесивир, независимо от тяжести их состояния, потому что в настоящий момент нет доказательств, которые бы указывали на то, что он помогает больным выжить или отказаться от необходимости искусственной вентиляции легких.