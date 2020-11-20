Трамп заявляет о фальсификациях на выборах. Мы проверили пять его претензий (и они не подтвердились)

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Президент Дональд Трамп и его команда пытаются оспорить итоги выборов в США. Но какие у них доказательства?

Адвокат президента Руди Джулиани перечислил ряд претензий на своей пресс-конференции в четверг.

Мы разобрали наиболее серьезные из его обвинений в фальсификациях и иных нарушениях.

Претензия 1: необъяснимые скачки числа голосов за Байдена

Трамп и его сторонники не раз говорили о том, что во время подсчета бюллетеней у его противника Джо Байдена внезапно прибавлялись голоса в больших количествах.

19 ноября на своей пресс-конференции Джулиани повторил это обвинение, заявив, что в Детройте в центр подсчета голосов после полуночи привезли тысячи бюллетеней.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Руди Джулиани в последние дни выступает в качестве главного адвоката Трампа

В своем обвинении Джулиани ссылался на сотрудницу избирательного участка, которая утверждала, что видела, как к зданию подъехали два фургона, в которых должны были привезти еду. Но, по ее словам, она "не видела, чтобы из них выгружали еду, зато так совпало, что [вскоре] в новостях объявили, что в Мичигане нашлись еще 100 тыс. бюллетеней - спустя менее двух часов после отъезда последнего фургона".

Но это обвинение, как и другие, было отвергнуто судом 13 ноября, поскольку судья счел, что они не вызывают доверия.

Также республиканцы указывали на резкие скачки голосов за демократов в ключевых колеблющихся штатах, таких как Мичиган и Висконсин. Подразумевалось, что там могло не обойтись без мошенничества.

Но эти скачки могут легко объясняться выдачей больших порций результатов из крупных городов в этих штатах - таких как Милуоки и Детройт. В этих городах сторонники демократов преобладают.

Также имели место ошибки при учете и сбои программного обеспечения. После обнаружения их исправляли.

Стоит отметить также, что рекордное число избирателей в этом году голосовали по почте, и большинство из них были сторонниками Демократической партии, тем более в крупных городах.

Обработка почтовых бюллетеней занимает больше времени, при этом в ряде штатов, в том числе в Мичигане и Висконсине, их начали обрабатывать только после окончания голосования 3 ноября, поэтому можно было ожидать, что после обработки партий таких бюллетеней промежуточные результаты резко менялись в пользу Байдена.

Претензия 2: ограничение доступа к подсчету голосов

Трамп и его команда адвокатов жалуются на то, что наблюдателей от Республиканской партии якобы не пустили в места подсчета голосов в городах, управляемых демократами, например в Филадельфии и Детройте.

Наблюдателям разрешается находиться на избирательных участках и наблюдать за подсчетом голосов. В большинстве штатов, чтобы стать наблюдателем, необходимо быть членом партии и зарегистрироваться до дня выборов.

Кое-где максимальное число допущенных наблюдателей было ограничено из-за пандемии коронавируса. Однако и в Филадельфии, и в Детройте за подсчетом следили наблюдатели как от Демократической, так и от Республиканской партии.

В Пенсильвании жалоба на это дошла до Верховного суда штата, который 17 ноября пришел к выводу о том, что власти Филадельфии не нарушили пенсильванские законы, ограничив расстояние между наблюдателями и теми, кто считал голоса.

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Претензия 3: поданные за Трампа голоса приписали Байдену

Трамп, а вслед за ним и его команда, заявили, что в некоторых колеблющихся штатах были проблемы с системой подсчета голосов, из-за чего, якобы, миллионы поданных за него голосов засчитали Байдену.

Никаких доказательств этого нет, и юристы Трампа тоже ничем свое обвинение не обосновали.

Подпись к фото, Дональд Трамп написал в "Твиттере", что миллионы голосов были стерты и тысячи посчитаны неверно

Президент повторяет утверждения, которые изначально появились на телеканале One America News Network (OANN). Они касаются машин Dominion, широко используемых в США для подсчета голосов.

OANN ссылалась на "непроверенный анализ данных" от мониторинговой группы Edison Research, в котором якобы говорится, будто миллионы голосов были засчитаны другому кандидату.

Но президент компании Ларри Росин заявил: "Edison Research не составляла такого отчета, и у нас нет каких-либо доказательств фальсификаций во время выборов".

Edison Research собирает и передает данные экзит-поллов и первичного подсчета голосов крупным американским телеканалам (а также Би-би-си).

Компания Dominion Voting Systems выпустила заявление: "Утверждения о том, что Dominion поменял или удалил голоса - на 100% ложь".

Претензия 4: машины для подсчета голосов принадлежат демократам

Трамп заявил, что Dominion Voting Systems принадлежит левым радикалам, а его команда указала на ее связь с Биллом и Хиллари Клинтон и другими известными демократами.

Компания заявила, что не поддерживает ни ту ни другую партию и не связана ни с Клинтонами, ни со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Машины Dominion широко используются в США для подсчета голосов

Необходимо обозначить разницу между прямым владением Dominion Voting Systems, о чем говорит Трамп, и пожертвованиями, сделанными компанией в благотворительных или лоббистских целях.

Dominion жертвовала средства как республиканцам, так и демократам, и достаточно часто компании таким образом лоббируют получение правительственных контрактов.

Компания давала деньги фонду Клинтонов в 2014 году, но также сделала пожертвование лидеру республиканцев в Сенате Митчу Макконнеллу.

Слухи о спикере Пелоси проистекают из того, что бывший руководитель ее аппарата Надим Эльшами перешел на работу в Dominion, но компания также нанимает сотрудников, ранее связанных с Республиканской партией.

Претензия 5: на выборах засчитали тысячи голосов умерших людей

Трамп и его сторонники заявляют, что на выборах массово использовались бюллетени, выписанные на имя умерших людей, причем в ключевых штатах таких мертвых душ были тысячи.

Мы изучили список из 10 тыс. человек из штата Мичиган, которые, как утверждалось, мертвы, но проголосовали, и обнаружили, что в нем есть фундаментальные ошибки. Мы нашли в нем людей, которые оказались вполне живыми и подтвердили, что проголосовали за Байдена.

Автор фото, Roberto Garcia Подпись к фото, Роберто Гарсия входил в список "умерших избирателей", но он сказал нам, что жив и голосовал за Байдена

Расследования других списков "мертвых избирателей" пришли к аналогичным выводам - при этом не было обнаружено никаких доказательств сколько-нибудь систематических схем с целью учета голосов умерших людей.

Ведущий Fox News Такер Карлсон неоднократно повторял это заявление команды Трампа и даже назвал имя "мертвого" избирателя в Джорджии, который затем оказался живым. В конце концов Карлсону пришлось извиняться.

На выборах в США бывали случаи, когда учитывались голоса умерших людей, но все доступные данные указывают на то, что подобные случаи единичны.