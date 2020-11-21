Без конкурентов: оппозиция бойкотирует второй тур выборов в Грузии

Нина Ахметели

Русская служба Би-би-си, Тбилиси

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Оппозиция не намерена проводить акции протеста в субботу, вместо этого решив полностью игнорировать второй тур выборов

В субботу в 17 мажоритарных округах Грузии пройдет второй тур выборов в парламент. В избирательных бюллетенях на почти 2 тыс. участков будет по два кандидата в каждом округе. Но имена оппозиционных кандидатов в бюллетенях - не более чем формальность, так как оппозиционные партии отказались от участия во втором туре выборов из-за несогласия с результатами первого тура.

Во всех 17 округах кандидаты правящей партии прошли во второй тур. В остальных 13 округах, согласно результатам Центризбиркома, они набрали абсолютное большинство голосов и одержали победу в первом же туре.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария назвал второй тур выборов крайне важным, отметив, что 31 октября грузинские избиратели поддержали представительство девяти партий в парламенте.

"Мы все должны понимать, что дальнейшее стабильное развитие страны, стабильный политический процесс крайне важны во время вызовов, на которые должна ответить страна - это, во-первых, глобальная пандемия, экономический кризис и региональные вызовы", - заявил Гахария.

Премьер не стал комментировать бойкот второго тура оппозицией и заявления оппозиционных партий о фальсификации выборов 31 октября. На них, согласно официальным результатам, большинство голосов набрала правящая партия "Грузинская мечта-Демократическая Грузия".

"Мы призываем всех наших сторонников не идти на эти выборы, потому что мы бойкотируем в том числе и второй тур", - заявила кандидат блока "Единое Национальное Движение - Объединенная оппозиция "Сила в Единстве" Хатия Деканоидзе.

Бойкот поддержали и остальные оппозиционные партии.

Однопартийный парламент

Согласно предварительным результатам Центральной избирательной комиссии, на выборах 31 октября правящая партия "Грузинская мечта-Демократическая Грузия" получила чуть более 48% голосов.

На втором месте оказался оппозиционный блок "Единое Национальное Движение - Объединенная оппозиция "Сила в Единстве", набравший чуть более 27%. В парламент прошли еще семь оппозиционных партий. Все они набрали менее 4% голосов.

Однако все оппозиционные партии, преодолевшие избирательный барьер, отказались входить в парламент. Они называют его нелегитимным и требуют проведения новых выборов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Несмотря на отказ оппозиции от участия во втором туре, имена их кандидатов будут в избирательных бюллетенях

Решение оппозиции, по словам экспертов по конституционному праву, формально не помешает работе законодательного органа.

Правящая партия, особенно с учетом бойкота оппозицией второго тура, получит достаточно мандатов для проведения первой сессии парламента и утверждения правительства.

Но если единство оппозиции сохранится, и ее позиция об отказе от парламентских мандатов не изменится, впервые в истории независимой Грузии законодательный орган окажется однопартийным.

"С правовой точки зрения, то есть с точки зрения легальности, здесь проблем не будет. Что касается политической легитимации, очевидно, что однопартийный парламент создаст дискомфорт "Грузинской мечте", который она постарается как-то сбалансировать", - говорит директор программы поддержки демократических институтов в Грузинской ассоциации молодых юристов (GYLA) Вахушти Менабде.

Однопартийный парламент в Грузии, которая считалась опорой демократии в регионе, станет приговором правящей партии, уверена эксперт по вопросам безопасности Центра стратегического анализа Хатуна Лагазидзе.

В то время как часть грузинских политологов называет бойкот выборов и отказ оппозиции входить в парламент неоправданным шагом, она считает это единственным эффективным решением для оппозиции и возможностью защитить интересы оппозиционных избирателей. По ее словам, "Грузинская мечта" не настроена на диалог и обсуждение важных вопросов в многопартийном формате.

"Несмотря на то, что, по результатам пропорциональных выборов [31 октября 2020 года], у оппозиции было столько голосов, сколько в любой демократической стране привели бы власти к компромиссу и диалогу со всей оппозицией, в Грузии, в условиях "Грузинской мечты", подобное трудно было даже представить", - говорит она.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Оппозиционные партии, которые преодолели избирательный барьер, отказываются от вхождения в парламент

Бойкот - это не самоцель, а способ борьбы за проведение внеочередных выборов в Грузии, говорит Лагазидзе. Отказ от вхождения в парламент несет в себе риски для оппозиции. Но войдя в парламент, оппозиция может потерять гораздо больше.

"Сегодня риски маргинализации оппозиции гораздо выше как для тех, кто решит войти в парламент, если такие найдутся, так и для тех, кто останется вне парламента. Но если процесс все же приведет к диалогу, единственное, что даст возможность сохранить лицо как оппозиции, так и власти - это внеочередные, а не повторные выборы", - считает Лагазидзе.

Повторные выборы назначаются в случае объявления выборов несостоявшимися, а это для властей означало бы косвенное признание фальсификации, говорит она.

"В случае же внеочередных выборов властям не придется признавать фальсификацию выборов, и они смогут гордиться как внутри страны, так и за ее пределами тем, что предприняли шаги для сотрудничества с оппозицией. Оппозиция тоже останется в плюсе от внеочередных выборов, так как у нее будет результат", - говорит она.

В поисках выхода из политического тупика

О необходимости компромисса говорят как в правящей партии, так и в оппозиции. При содействии западных дипломатов в резиденции посла США в Тбилиси уже прошли две встречи между представителями правящей партии и оппозиции.

Однако результатов они не принесли. Оппозиция по-прежнему настаивает на новых выборах в условиях измененной избирательной администрации и говорит, что ждет конкретных предложений от властей на третьем раунде переговоров.

"На данный момент с технической точки зрения больше возможностей для назначения внеочередных выборов. Для этого правящая команда должна искусственно создать кризис - не представлять [правительство], или провалить утверждение правительства, что в результате вынудит президента распустить парламент и назначить внеочередные выборы. В этом случае выборы пройдут где-то в феврале", - полагает Менабде.

По словам Лагазидзе, оптимальным было бы проведение внеочередных выборов вместе с выборами в органы местного самоуправления осенью следующего года, а не в феврале.

"Если в результате этого взаимного компромисса оппозиция войдет в парламент, это будет с гораздо большим пониманием встречено Западом", - говорит она, отмечая, что частью соглашения также должны быть изменения и реорганизация Центральной избирательной комиссии.

Но признаков того, что власти готовы к компромиссу, пока нет. Во всяком случае, представители правящей партии категорически исключают вероятность проведения новых выборов в Грузии.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В правящей партии говорят, что готовы к диалогу с оппозицией, но новых выборов не будет

"Предметом переговоров не может быть пересмотр выбора грузинского народа. Обращаюсь к нашим и ко всем избирателям - они приняли конкретное решение большинством голосов, и пересматривать это, проводить новые выборы и ставить под вопрос этот выбор никто не собирается", - уверил один из лидеров правящей партии Мамука Мдинарадзе.

Представители правящей партии ссылаются на оценки международных наблюдателей, которые, несмотря на недостатки избирательного процесса, заявили, что выборы 31 октября были конкурентными и прошли в условиях соблюдения фундаментальных свобод.