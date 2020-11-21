Коронавирус: в Москве число заболевших превысило 7 тысяч, в России - почти 25 тысяч случаев за сутки

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Число заболевших коронавирусом в России за сутки составило 24 822. Это очередной максимальный показатель суточного прироста заболевших. Днем ранее выявили 24 318 заражений, это также был максимальный показатель.

Всего с начала распространения коронавируса в России зафиксировано 2 064 748 случаев Covid-19.

За прошедшие сутки подтверждено 467 смертей, в пятницу был зарегистрирован 461 погибший, в четверг - 463.

Максимальный показатель по числу новых случаев зафиксирован также в Москве и Петербурге. В столице суточный прирост впервые превысил 7 тысяч (7 168), в Петербурге выявили 2476 больных.

За сутки госпитализированы 1535 пациентов с Covid-19 (накануне - 1 489), на ИВЛ (искусственная вентиляция легких) в больницах Москвы находятся 419 человек.