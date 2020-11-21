Коронавирус: в Москве число заболевших превысило 7 тысяч, в России - почти 25 тысяч случаев за сутки
Число заболевших коронавирусом в России за сутки составило 24 822. Это очередной максимальный показатель суточного прироста заболевших. Днем ранее выявили 24 318 заражений, это также был максимальный показатель.
Всего с начала распространения коронавируса в России зафиксировано 2 064 748 случаев Covid-19.
За прошедшие сутки подтверждено 467 смертей, в пятницу был зарегистрирован 461 погибший, в четверг - 463.
Максимальный показатель по числу новых случаев зафиксирован также в Москве и Петербурге. В столице суточный прирост впервые превысил 7 тысяч (7 168), в Петербурге выявили 2476 больных.
За сутки госпитализированы 1535 пациентов с Covid-19 (накануне - 1 489), на ИВЛ (искусственная вентиляция легких) в больницах Москвы находятся 419 человек.
В заявлении оперштаба отмечается, что в России также зарегистрировано рекордное число выписанных пациентов за сутки.