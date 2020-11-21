Россия ввела ответные санкции против Великобритании из-за "списка Магнитского"

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Россия ввела персональные санкции против 25 граждан Великобритании и запретила им въезд на свою территорию. Кто вошел в этот список, не сообщается.

Согласно заявлению МИД России, это ответные меры на санкции, введенные Британией против россиян в рамках "списка Магнитского.

"Вновь призываем руководство Великобритании отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении нашей страны. Любые недружественные шаги не останутся без неминуемого соразмерного ответа", - говорится в сообщении ведомства.

6 июля Великобритания впервые самостоятельно ввела эти санкции после выхода из Евросоюза. В списке - 25 граждан России, которых Великобритания называет причастными к смерти Сергея Магнитского. Самый известный среди них - председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

"С сегодняшнего дня Великобритания получает новые полномочия, чтобы запретить лицам, причастным к серьезным нарушениям прав человека, въезжать в Великобританию, направлять деньги в наши банки и извлекать выгоду из нашей экономики", - объявил тогда министр иностранных дел Доминик Рааб.

Санкции предполагали как запрет на въезд в страну, так и замораживание всех активов на территории Соединенного Королевства.

Не как в Евросоюзе

Принятый в июле список - уже не первая попытка Британии ввести санкции в отношении россиян. Еще в 2012 году Британия направила в свое посольство в Москве список из 60 человек, чей въезд в страну был назван нежелательным.

Их имена тогда не разглашались. Именно поэтому Доминик Рааб, который в то время был автором резолюции Палаты общин о гибели Сергея Магнитского, призывал власти публично назвать имена тех, "кто несет ответственность за жестокое убийство".

Правда, та попытка ввести ограничения в отношении этих людей, была предпринята лишь для особого контроля на случай их обращений за визами. Более того, она совсем не означала автоматический отказ в выдаче этих виз.

Год назад, когда судьба брексита была еще не до конца ясна, вопрос санкций особенно волновал британских парламентариев: законодательная база еще не была готова, и некоторые всерьез опасались, что страна выйдет из ЕС, не имея собственных санкций.

Все британские санкции регулировались законодательством Евросоюза, у которого, в свою очередь, не было своего "акта Магнитского", как у США. Некоторые страны-участницы ЕС активно выступали за его введение, и в прошлом году начали переговоры на эту тему, но новый санкционный список так и не был утвержден.

Как поясняли Би-би-си собеседники в Еврокомиссии (они попросили об анонимности, потому что не уполномочены давать комментарии СМИ), человека можно внести в санкционный список, если причины его включения проверяются по открытым источникам или подтверждаются данными, которые могут быть обнародованы (то есть не должны носить гриф "секретно"). Это не значит, что в обсуждениях санкций не участвуют представители разведки, но, с учетом европейских механизмов, их замечания носят рекомендательный характер.