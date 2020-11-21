Результаты выборов президента США: Может ли Трамп "отменить" победу Байдена и что он для этого делает

Энтони Зуркер

Би-би-си, Вашингтон

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Американские эксперты и СМИ назвали Джо Байдена победителем президентских выборов в США почти две недели назад, но Дональд Трамп по-прежнему отказывается признать поражение. Есть ли у действующего президента план действий, чтобы поменять результат голосования?

Попытки Трампа опротестовать результаты выборов терпят фиаско в судах по всей стране. Штаб республиканского кандидата пока не одержал ни одной значимой юридической победы, поскольку не смог предоставить доказательств массовых фальсификаций, хотя и подал несколько десятков исков.

Его личный юрист, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани в четверг заявил, что штаб отказывается от исков в штате Мичиган, где Байден выиграл с преимуществом более 160 тыс. голосов.

В пятницу в Джорджии победа Байдена была подтверждена официально, этому предшествовал пересчет вручную почти 5 млн бюллетеней. Перевес кандидата от демократов составил около 12 тыс. голосов.

Шансов остаться в Белом доме у Трампа все меньше и меньше, и президент, судя по всему, выбрал новую стратегию, при помощи которой он надеется обратить результаты выборов в свою пользу. Это уже не борьба в судах, которая с самого начала не имела больших шансов на успех, а более долгосрочный политический гамбит.

Стратегия Трампа: пошаговая инструкция

Вот что он надеется сделать:

Заблокировать процесс официального подведения итогов выборов в как можно большем числе штатов: при помощи судебных исков и путем убеждения чиновников-республиканцев голосовать против.

В штатах, где законодательные органы контролируют республиканцы и где Байден победил с небольшим преимуществом, убедить местных конгрессменов, что результаты голосования нужно отвергнуть, поскольку оно сопровождалось массовыми нарушениями.

После этого предложить этим законодательным органам отправить на коллегию тех выборщиков, которые во время формальных выборов президента 14 декабря проголосуют за Трампа, а не за Байдена.

Сделать это в достаточном количестве штатов, например, в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании, чтобы увеличить число выборщиков Трампа с нынешних 232-х до необходимых для победы 270.

Эта стратегия может сработать даже в случае, если оба кандидата наберут равное число голосов выборщиков, поскольку тогда судьбу Белого дома решит Палата представителей. Хотя в ней большинство - у демократов, республиканцы могут рассчитывать на преимущество из-за специфических правил такого голосования.

Что Трамп делает для реализации этого сценария?

Он оказывает давление на людей, которые потенциально могут повлиять на то, каким образом будут назначены выборщики от того или иного штата.

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На выборах президента США жители страны на самом деле отдают голоса на уровне своего штата, а не всей федерации. Они голосуют за выборщиков, которые затем должны поддержать одного из кандидатов в президенты. Обычно эти выборщики отдают предпочтение тем, за кого проголосовало большинство избирателей. Скажем, в Мичигане они должны быть за Байдена, поскольку именно он набрал больше голосов, чем Трамп.

В понедельник должно состояться заседание избирательной комиссии Мичигана, ее членами являются два республиканца и два демократа. Они должны официально заверить результаты выборов и подтвердить, что Байден получит 16 голосов выборщиков от этого штата.

Первые признаки того, что Трамп давит на чиновников различных штатов, пытаясь склонить их к игнорированию результатов голосования, появились, когда стало известно о его телефонном звонке республиканским сотрудникам избиркома в Мичигане. Они первоначально отказались официально заверить результаты выборов в Детройте, самом большом городе штата.

Из тысяч таких же мелких республиканских чиновников по всей стране для разговора с президентом были выбраны именно эти два человека - и этот факт трудно назвать обычным. В конце-концов эти чиновники передумали и решили заверить результаты выборов, но потом, когда они поговорили с Трампом, выразили сожаление, что поменяли свое решение.

Эти первые признаки оформились в стратегию, когда лидеры фракции Республиканской партии в законодательном органе Мичигана приняли приглашение президента посетить Белый дом в пятницу. После этой встречи они заявили, что не получили информации, которая заставила бы поменять результаты выборов в штате.

Появились и другие сообщения, что президент пытается найти другие способы повлиять на законодательные органы важнейших для него штатов, чтобы те пересмотрели и, возможно, поменяли результаты состоявшихся там выборов.

Обычно процедура подведения итогов выборов в штатах представителями Демократической и Республиканской партий - это простая формальность. Но теперь она стала важнейшим звеном в попытках президента сохранить власть на следующие четыре года.

Может ли Трамп добиться успеха?

Это нельзя назвать невозможным, но шансов крайне мало. Во-первых, для этого президенту пришлось бы поменять результаты выборов сразу в нескольких штатах, где преимущество Байдена исчисляется от десятков тысяч голосов до более чем 100 тыс. Это не 2000-й год, когда все решилось в одной лишь Флориде.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 2000 году на выборах во Флориде разрыв между кандидатами составлял несколько сотен голосов

Более того, во многих из штатов, на которые направлены усилия Трампа (Мичигане, Висконсине, Пенсильвании и Неваде), избраны губернаторы-демократы, и они не станут безучастно наблюдать за происходящим.

Например, в Мичигане губернатор Гретхен Уитмер может отправить в отставку членов нынешней избирательной комиссии и назначить новый состав, который заверит победу Байдена.

Демократические губернаторы могут назвать собственных поддерживающих Байдена выборщиков, которые также отправятся на коллегию и будут там конкурировать с выборщиками-сторонниками Трампа. В таком случае решение о том, кого из них считать легитимными представителями штата, будет принимать Конгресс.

Все это не означает, что сторонники Байдена ничего не боятся. Разумеется, такое развитие событий вероятно примерно в той же степени, как столкновение Земли с огромным астероидом, или поражение молнией человека, только что выигравшего в лотерею. Но смена победителя президентских выборов на нынешнем этапе может стать настолько огромным политическим катаклизмом, что сама мысль даже о теоретической возможности такого развития событий не дает демократам спать спокойно.

А эта стратегия вообще законна?

Практически весь свой срок в Белом доме Дональд Трамп нарушал существовавшие до этого нормы и традиции президентского поведения. Похоже, что его последние дни в должности не станут исключением.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Многие сторонники Трампа уверены, что у них украли победу

Тот факт, что Трамп оказывает давление на сотрудников избирательных комиссий, необязательно является нарушением закона, хотя его справедливо называть беспрецедентным и неоднозначным.

В первые годы существования США законодательные органы штатов обладали широкими полномочиями при назначении своих выборщиков, и в Конституции по-прежнему не закреплено требование обязательно следовать результатам голосования. С тех пор штаты обычно выбирали президента в соответствии с волей избирателей, однако первоначальная система остается без изменений.

Если президенту удастся склонить к определенным действиям законодателей в таких штатах, как Мичиган, демократы, разумеется, ответят судебными исками. Но законы - как на уровне штатов, так и всей федерации - не дают четкого ответа на многие вопросы - особенно с учетом того, что эти вопросы рассматривались в судах крайне редко.

Могут ли штаты задним числом поменять законы, регулирующие проведение выборов? Возможно. Но финальное решение примут суды.

Пытался ли кто-то сделать нечто подобное?

Последний раз назначение выборщиков на президентских выборах вызвало ожесточенные споры в 2000-м году, когда за Белый дом сражались Эл Гор и Джордж Буш. Но тогда борьба шла за один штат, Флориду, где разрыв между кандидатами составлял всего несколько сотен голосов.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В определенных случаях судьбу выборов может решить американский Конгресс

В конце-концов в дело вступил американский Верховный суд, который остановил дальнейший пересчет голосов - и Буш стал президентом.

Если говорить о выборах президента, когда споры о победителе шли с участием нескольких штатов, то последний раз это происходило аж в 1876 году, когда баллотировались республиканец Ратерфорд Бёрчард Хейс и демократ Сэмюэл Тилден.

Тогда были оспорены результаты голосования в Луизиане, Южной Каролине и Флориде, в результате чего ни один из кандидатов не смог получить большинства в коллегии выборщиков. Все решила Палата представителей, отдавшая предпочтение Хейсу (который, подобно Бушу в 2000-м и Трампу в 2016-м, получил меньше голосов избирателей, чем побежденный оппонент).

Что если Трамп откажется покидать Белый дом?

Если не слишком перспективные попытки Трампа поменять результаты выборов закончатся неудачей, 20 января 2021 года в 12:01 Джо Байден примет присягу и станет 46-м президентом США. Это произойдет вне зависимости от того, признает ли Трамп свое поражение к этому моменту.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В Вашингтоне уже сооружают платформу для церемонии инаугурации президента

После этого американская Секретная служба и вооруженные силы смогут относиться к бывшему президенту так же, как к любому человеку, который без законных оснований находится на территории федерального правительственного объекта.

"То, что он делает, - просто возмутительно, - сказал Байден на пресс-конференции в четверг. - Это дает невероятно разрушительный сигнал всему миру о том, как работает демократия".