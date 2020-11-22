Коронавирус: в России снова больше 24 тысяч заболевших, США одобрили препарат, которым лечили Трампа

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Британия не будет продлевать локдаун после 2 декабря, в России первый за неделю день без рекордов, а в США одобрили "коктейль" из антител, которым лечили Дональда Трампа.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших Covid-19 во всех странах мира составило 58,2 млн человек. 1,38 млн пациентов скончались. В пятерку лидеров по числу выявленных случаев по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

В России день без рекордов

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 24581 случай, умер за сутки 401 пациент, следует из данных оперативного штаба. Накануне было выявлено 24822 новых случая, что стало максимумом с начала пандемии.

В воскресенье - впервые за эту неделю - не было достигнуто максимальных показателей ни по числу новых заболевших, ни по числу умерших.

По-прежнему наибольшее число заболевших выявляются в Москве: за сутки выявлено 6575 новых случаев Covid-19, что ниже субботних значений, когда был зафиксирован максимальный показатель - 7168.

В воскресенье стало известно, что Россия разрешила въезд членам семей иностранных спортсменов, тренеров, судей и других специалистов в области физической культуры.

В августе кабмин снял ограничения на въезд в Россию иностранных тренеров и спортсменов. Это позволило иностранцам вернуться в Россию для подготовки к возобновлению футбольного первенства страны, пишет РБК.

Британия смягчает ограничения

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Британцы ждут, что им разрешат встретиться на Рождество с членами семьи, даже если они не живут вместе

В Британии действующий в настоящее время локдаун истекает 2 декабря. В эти выходные стало известно, что правительство решило его не продлевать. Вместо этого в силу вступит жесткая трехуровневая система ограничений.

Классификация уровней такова: средняя, высокая и наивысшая опасность. Строгость вводимых мер определяется эпидемиологической ситуацией в разных районах страны.

Подобная система действовала в стране с середины октября, однако теперь введенные меры будут жестче, а в зону наивысшей опасности будет включено больше регионов.

Ожидается, что премьер-министр Борис Джонсон в понедельник представит свой план, включая условия встреч с родственниками во время рождественских праздников.

Подробности концепции под названием "План зимы при ковиде" пока неизвестны, но предполагается, что пабам и ресторанам можно будет принимать последний заказ в 10 вечера (еще один час будет выделен, чтобы посетители могли доесть и допить то, что заказали).

Коктейль из антител одобрен в США. Им лечили Трампа

Автор фото, Regeneron

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало экстренное разрешение на использование экспериментального коктейля из антител, разработанного фармацевтической компанией Regeneron Pharmaceuticals для лечения коронавируса.

Именно этим препаратом переболевший коронавирусом президент Дональд Трамп объяснял свое быстрое выздоровление. При этом использованный коктейль был получен с использованием клеток, извлеченных из ткани эмбрионов после аборта. Исследования в этой области Белый дом и сам президент США пытаются запретить.

Препарат одобрен для лечения Covid-19, протекающего в легкой или средней форме, для тех, у кого высок риск осложнений. В конце октября компания Regeneron заявила, что коктейль больше не будут испытывать на больных на ИВЛ из-за "потенциальных проблем с безопасностью".

Комендантский час в Калифорнии

Калифорния с субботы ввела ночной комендантский час (с 22 часов до 5 утра), чтобы ограничить распространение коронавируса.

Ситуация в штате сейчас хуже, чем во время предыдущего пика в августе, сообщает Los Angeles Times.

В США за сутки скончались 2 тысячи больных - это наивысший показатель с мая.

Более 12 миллионов человек заразились коронавирусом, более 255 тысяч - скончались, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

В пятницу сообщалось о 187 тысячах новых случаев - это был максимальный суточный показатель.