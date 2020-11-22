Марш "против фашизма" в Беларуси: силовики снова применили светошумовые гранаты

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В воскресенье в Минске и других городах Беларуси в очередной раз проходит несанкционированная акция протеста. Правозащитники сообщают о 19 задержанных, по меньшей мере в одном из районов были применены светошумовые гранаты.

Правозащитный центр "Весна", собирающий информацию о задержаниях во время подобных акций протеста в Беларуси, пока располагает данными о 19 задержанных - 17 в Минске и по одному в Заславле и Новополоцке.

"Вся Беларусь продолжает бороться с режимом диктатора, которой устроил в Беларуси самый настоящий фашизм: любое подавление инакомыслия, воинствующие на улицах городов каратели, презрение к правам человека и демократии, убийства, пытки, тысячи политических заключённых в тюрьмах", - говорится в анонсе к акции телеграм-канала "Нехта", ставшего одним из главных средств организации протестного движения.

Утром в воскресенье силовики стянули спецтехнику в центр Минска, более 10 станций метро были закрыты, скорость мобильного интернета - ограничена.

Сбор на акции протестующие все чаще начинают прямо во дворах домов и дальше колоннами движутся в центр города. Риск задержания для демонстрантов, передвигающихся большими группами, существенно меньше.

Как сообщили РИА Новости очевидцы, уже с самого утра воскресенья в микрорайонах Минска, известных своими протестными настроениями, дежурили по несколько микроавтобусов с силовиками. Например, недалеко от световой композиции "Зубр" на проспекте Дзержинского и недалеко от торгового центра "Рига", где в августе на протестах строили баррикады.

Некоторые улицы на пути протестующих в центр перекрывают.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Аплодисменты и белые и красные цветы. Тысячи белорусов простились с Романом Бондаренко.

В пятницу в Минске прошли похороны 31-летнего Романа Бондаренко, который умер от повреждений головного мозга после задержания людьми в штатском на так называемой "Площади перемен", где собирались противники президента Александра Лукашенко.