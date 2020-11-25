Дайджест: армия Азербайджана занимает Кельбаджарский район, эре Путина прочат скорый закат

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Иногда они возвращаются: Байден представил будущую команду

"Америка вернулась, готовая стать мировым лидером", - сказал избранный президент США Джо Байден, представляя во вторник публике кандидатов на ключевые посты в своей администрации. Они вступят в должность в январе, после того, как Байден примет присягу.

Как пишет корреспондент Би-би-си в Белом доме Тара МакКелви, кадровый выбор Джо Байдена понравился демократам-центристам, которые радостно обсуждают разнообразие и опыт назначенцев. А вот прогрессисты чувствуют себя обманутыми: они полагают, что помогли Байдену одержать победу, а теперь их не допустили к власти.

Эти сторонники так называемой прогрессивной политики считают, что новое правительство будет состоять из "возвращенцев от Клинтона и Обамы", и говорят, что в Вашингтон возвращается косный вашингтонский истеблишмент, потесненный за время президентства Дональда Трампа.

Подробнее о первых кадровых решениях будущего президента читайте в заметке Джо Байден представил свою команду. Что беспокоит в ней часть демократов?

Автор фото, COURTMH17.COM Подпись к фото, Олег Пулатов и его нидерландские адвокаты во время личной встречи в России

Кто сбил малайзийский "Боинг"?

Суд в Нидерландах, где рассматривается дело о гибели малайзийского "Боинга" MH17, сбитого в небе над Украиной, проведет слушания по делу одного из четверых обвиняемых - российского гражданина Олега Пулатова.

Прокуратура Нидерландов считает, что именно этот человек находился рядом с "Буком" в момент пуска ракеты по малайзийскому "Боингу".

В начале этого месяца находящийся в России Пулатов лично ответил на вопросы своих адвокатов. Подробнее об этом читайте в заметке Ольги Ившиной "Обвиняемый по делу о крушении MH17 впервые заговорил".

Гонения на христиан в мире не спадают

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Во сногих случаях объектом преследований становятся женщины и девушки-христианки

Действующая под эгидой Ватикана международная благотворительная организация Aid to the Church in Need ("Помощь церкви в нужде") представит сегодня в британском парламенте доклад о гонениях, с которыми сталкиваются сегодня многие христиане по всему миру.

Нередко христиан преследуют власти авторитарных стран, пытающиеся заставить замолчать тех, кто не согласен с официальной государственной политикой. В других случаях они становятся жертвами религиозных экстремистов, которые похищают девочек-христианок, насилуют их, принудительно обращают в ислам и заставляют выходить замуж.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Армянский монастырь IX в. Дадиванк накануне передачи Кельбаджарского района под контроль Баку

Армия Азербайджана занимает Кельбаджарский район

Как сообщается на сайте минобороны Азербайджана, минувшим вечером азербайджанские военные вошли в Кельбаджарский район Нагорного Карабаха, после того как его покинули армяне.

Ввод войск был осуществлен в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным лидерами Армении, Азербайджана и России. Передача района под контроль Баку была назначена на 25 ноября.

Нападение в Швейцарии

В супермаркете в швейцарском городе Лугано совершена попытка теракта: исламистка, ранее уже попадавшая в поле зрения властей, ударила ножом в шею одну из покупательниц и попыталась задушить вторую, прежде чем была остановлена другими посетителями магазина.

По информации полиции, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, но угрозы ее жизни нет; вторая получила небольшие травмы.

О нападавшей известно, что ей 28 лет, и три года назад она проходила по следствию о джихадистской сети в Швейцарии. Генеральная прокуратура страны классифицировала нападение как террористическое.

В Лондон без карантина

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сейчас прибывающию в Британию должны самоизолироваться на две недели

С 15 декабря у прибывающих в Англию появится возможность не проходить обязательный двухнедельный карантин, сдав тест на Covid-19 через пять дней после приезда. У частных фирм тест обойдется в 65-120 фунтов (86-160 долларов).

Днем ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что локдаун, действующий сейчас в стране, после 2 декабря продлеваться не будет. После его окончания в Англии откроются магазины и спортзалы.

На смену общему карантину придет трехуровневая система - ограничения будут вводиться в зависимости от степени инфекционной опасности в том или ином районе страны.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Путин и россияне чувствуют все большую усталость друг от друга, полагает обозреватель Times

Times: время Путина подходит к концу

Способность российского президента оказывать влияние на события в стране и за ее пределами выглядит все более слабеющей, пишет газета Times в комментарии, озаглавленном "У гангстерского режима Путина остается все меньше времени".

Когда московские аналитики предупредили его, что Джо Байден будет во многом римейком Барака Обамы, сердце российского лидера, без сомнения, упало. Живущий в свои 68 в одиночестве на стерильной вилле под Москвой, защищенный от Covid-19 плотным пластиковым тоннелем, опрыскивающим посетителей дезинфектантом, он не выглядит готовым к еще одной схватке за международное лидерство. Путин с Обамой недолюбливали друг друга; сейчас он похоже исчерпал ресурсы, необходимые для того, чтобы тягаться с очередной итерацией американо-российского противостояния, пишет Times.

Вопрос, набивший оскомину за последние 20 лет: оставаться Путину или уходить? И если он собирается откланяться, то когда и на каких условиях? Подтасованный референдум по Конституции, по выражению издания, открыл для него возможность выдвинуться еще на два срока - в 2024 и 2030-м. Если он это сделает и победит, то сможет править до 2036 года. Ему будет тогда под 85. Большинство политиков, да и сам Путин, согласятся, что это безумная идея.

Тем не менее, пока не просматривается никаких признаков того, чтобы он подыскивал себе какой-то молодой талант, из которого можно было бы вырастить наследника, продолжает Times.

Кроме того, по мнению автора, возникает вопрос об иммунитете от уголовного преследования после того, как он покинет пост. Путину нужны более твердые гарантии, чем те, что были даны его предшественнику Борису Ельцину, пишет газета. Вот почему на прошлой неделе российская Дума приняла закон, гарантирующий защиту от любого расследования или уголовного преследования бывшим президентам и членам их семей.

Путин любит перестраховываться. С одной стороны, он устроил всё так, что сможет править до конца своих дней. С другой - поспособствовал принятию законов, которые позволят ему уйти, не опасаясь, что в дверь его пенсионерского дворца однажды постучат. Это дает ему душевный покой, однако все в итоге сводится к тому, остается ли у Путина все еще желание править, считает Times.

Его владения неуклонно сжимаются. Куда ни посмотри - от недавней войны между Азербайджаном и Арменией до выборов в Молдове, где проиграл обласканный Кремлем кандидат, и поддержанного Кремлем жестокого подавления протестов в Беларуси - Россия, похоже, теряет свои позиции. Россию теснят в космосе, а экономика идет ко дну не столько из-за пандемии, сколько из-за спада нефтяных цен.

Сохраняющий энергичность лидер собрался бы с силами для того, чтобы явить себя в новом качестве - скажем, предложил бы план по реформе школьного образования дабы сократить социальное расслоение, отчетливо проявившее себя за время пандемии, или нашел бы иной способ восстановить народные симпатии. Вместо этого Путин, приклеившись к телевизору, влачит существование в тени Трампа, дожидаясь, когда перед ним сами собой засияют новые возможности. Довольно скоро россияне придут к выводу, что путинская система не оправдала себя, что этот человек и его маска стали уже неразличимы, заключает издание.

Автор фото, EVGENY BAZYLEV Подпись к фото, Многие приморцы вынуждены коротать вечера при свечах

"Изматывающая красота" после ледяного дождя в Приморье

Ледяной дождь во Владивостоке оставил без электричества целые районы и парализовал город, который, казалось, не могут удивить никакие капризы погоды. Деревья сломались под весом льда, фонарные столбы попадали на машины. О том, как живет приморский город, все еще не оттаявший от ледяной корки, местные жители рассказали корреспонденту Русской службы Би-би-си Наталии Зотовой.

В результате мирного соглашения Азербайджану вернулись районы, захваченные Арменией в 1990-е годы. Но жители смогут вернуться сюда только после того, как территорию очистят он неразорвавшихся боеприпасов. О том, какова цена мира в Нагорном Карабахе, смотрите в нашем видео.

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