Дайджест: пересчет голосов в США подходит к концу, в Гонконге - первые суды над оппозицией

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Суды Трампа: развязка близка

В понедельник Пенсильвания и Мичиган готовятся объявить результаты голосования на выборах президента США, избирком Невады взял себе время до вторника. Во всех трех штатах по искам команды Дональда Трампа был проведен частичный пересчет голосов. Ранее голоса частично или полностью были пересчитаны в Аризоне, Джорджии и Висконсине.

Демократы неоднократно призывали Трампа признать поражение и обеспечить спокойный переход власти. Теперь к этому же призывают некоторые высокопоставленные республиканцы.

Экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи назвал попытки команды Трампа оспорить победу Байдена "национальным позором". Бывший советник Трампа по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что его действия разъедающе влияют на общество и заставляют людей сомневаться в системе.

Между тем президент России Владимир Путин объяснил, почему до сих пор не поздравил Джо Байдена с победой на выборах. После того, как лидер Китая направил поздравление 13 ноября, Путин остался единственным крупным мировым лидером, до сих пор этого не сделавшим. По его словам, он считает корректным дождаться окончания судов в США и официального объявления конечных результатов.

"Марш против фашизма" в Беларуси

На прошедшем в воскресенье марше "Против фашизма" в Минске задержаны более 200 человек. Силовики снова применили светошумовые гранаты, с утра в центр города была стянута спецтехника.

Один из главных поэтов современной Беларуси Дмитрий Строцев рассказал нам о своем опыте нахождения под арестом после акций протеста против результатов выборов.

Covid-19: последние новости

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Британии местные власти намереваются в Рождество ослабить карантинные меры, разрешив проживающим по разным адресам людям встречаться под одной крышей.

Американский миллиардер Билл Гейтс в своем новом подкасте Bill Gates and Rashida Jones Ask Big Questions предположил, что на человечество скоро обрушится новая пандемия. В лучшем случае это произойдет через 20 лет, в худшем - в ближайшие три года. Но не все так страшно, уверяет Гейтс. По его словам, в борьбе с Covid-19 человечество приобрело необходимый опыт, и новая пандемия не будет столь разрушительной.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших Covid-19 на данный момент составляет 58,2 млн человек, умерли - 1,38 млн. В пятерку лидеров по числу выявленных случаев по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция и Россия. В России ежесуточное число новых случаев заболевания продолжает превышать 20 тысяч, самое большое число заболевших по-прежнему выявляется в Москве.

В Великобритании в понедельник премьер-министр Борис Джонсон представит план на рождественские праздники, в частности, условия встреч родственников и друзей, проживающих по разным адресам. В настоящий момент в стране действует локдаун, который продлится до 2 декабря, но уже известно, что правительство решило его не продлевать.

В США в возрасте 37 лет умер один из основателей получившего всемирную известность флешоба Ice Bucket Challenge Патрик Куин. В 2013 году ему поставили диагноз - боковой амиотрофический склероз (ALS), и флешмоб был направлен на привлечение внимания к этому редкому и тяжелому заболеванию. В 2013-14 гг. благотворительной кампании удалось собрать больше 220 млн долларов.

По его условиям участники должны были облиться ведром ледяной воды, перечислить деньги в фонд ALS Association и передать эстафету еще троим участникам. За время существования флешмоба в нем приняли участие миллионы человек, включая очень известных - Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Джордж Буш-младший, многие актеры, спортсмены и политики.

Российский триумф на кортах в Лондоне

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Победителем итогового турнира ATP по теннису в Лондоне стал россиянин Даниил Медведев. В упорном трехсетовом матче он обыграл австрийца Доминика Тима. В последнее время Медведев последовательно обыгрывал игроков первой десятки, а в Лондоне завершил сезон, обыграв первую ракетку Новака Джоковича на групповой стадии, вторую ракетку Рафаэля Надаля - в полуфинале и третью ракетку Тима - в финале. Из-за пандемии коронавируса матчи впервые в истории прошли при пустых трибунах.

Итоговый турнир ATP традиционно завершает профессиональный сезон в мужском теннисе. Вслед за турнирами Большого шлема он пятый по значимости для игроков. У него нет постоянного места проведения, с 2009 по 2020 год этот престижный турнир принимал у себя Лондон, но сейчас британская столица передает эстафету Турину. Примечательно, что первый и последний из лондонских турниров выиграли россияне: в 2009 году победителем стал Николай Давыденко.

Тейлор Свифт снова лучшая

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Премия American Music Awards - одна из престижнейших наград музыкальной индустрии США. Третий год подряд в номинации "Артист года" побеждает певица Тейлор Свифт.

Принимая поздравления по видеосвязи, Свифт подтвердила, что сейчас перезаписывает свои старые песни, права на которые она потеряла, покинув свой предыдущий лейбл Big Machine Records.

Суд над активистами в Гонконге

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Слушания должны продлиться шесть дней, но Джошуа Вонг (на фото справа) не исключает, что будет взят под стражу уже в первый день

В понедельник в Гонконге начинается суд над тремя ведущими продемократическими активистами по обвинению в участии в акциях протеста в защиту демократии. Ожесточенные протесты в бывшей британской колонии не прекращались на протяжении нескольких месяцев. Протесты начались с требования отозвать из законодательного совета законопроект, который допускал выдачу подозреваемых в преступлениях из Гонконга в материковый Китай. Троих активистов задержали за участие в акции в июне прошлого года, когда тысячи протестующих взяли в осаду штаб-квартиру гонконгской полиции, заблокировав сотрудников внутри. Джошуа Вонг, Иван Лам и Агнес Чоу уже заявили, что намерены признать вину. Слушания продлятся шесть дней.

"Мы все решили признать вину. Я думаю, я окажусь за решеткой уже сегодня, - сказал 24-летний активист Джошуа Вонг, один из самых заметных участников акций протеста. - Мы продолжим нашу борьбу за свободу. Мы не будем пресмыкаться перед Пекином и не сдадимся".

Верховный суд заслушает дело Шамимы Бегум - лондонской школьницы, которая в 15 лет бежала из Великобритании и примкнула в Сирии к боевикам джихадистской группировки "Исламское государство" (организация запрещена в России) и которую в 2019 году лишили британского гражданства.

В прошлом году апелляционный суд разрешил ей временно вернуться в Соединенное Королевство, чтобы оспорить в судах решение о лишении ее британского гражданства. В течение двух дней решение должен принять Верховный суд.

Кто будет следующим госсекретарем США?

Новый президент США Джо Байден выбрал на пост госсекретаря своего давнего советника по вопросам международной политики Энтони Блинкена. Он известен, как поборник глобальных альянсов и союзнических отношений. От него ожидают, что он восстановит имидж США как надежного союзника и вернет страну к международным соглашениям, в частности, направленных на противостояние Китаю, пишет New York Times.

58-летний Энтони Блинкен - не новичок в Госдепартаменте, при администрации Барака Обамы он был заместителем госсекретаря, а свою карьеру в ведомстве начал еще при Билле Клинтоне. Приближенным Джо Байдена он является уже почти 20 лет.

Сотни непохороненных

Примерно 650 тел умерших от Covid-19 в Нью-Йорке с весны хранятся в передвижных моргах-рефрижераторах, припаркованных на бруклинской набережной, пишет Wall Street Journal (нужна подписка) со ссылкой на офис главного судмедэксперта города. В марте-апреле Нью-Йорк стал эпицентром эпидемии коронавируса в США.

По словам чиновников, часть тел осталась в рефрижераторах, потому что до сих пор не найдены родственники умерших, у других родственники нашлись, но не могут оплатить похороны. Пока неясно, как намерены поступить власти: сложившаяся ситуация уникальна и не предусмотрена в законе штата Нью-Йорк.

Да Винчи не перестает удивлять

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Рисунки Леонардо оказались куда "живее", чем можно было ожидать

Похоже, загадкам Леонардо Да Винчи нет конца. И пока искусствоведы и историки продолжают ломать копья, в игру вступают микробиологи. Оказалось, работы мастера буквально кишат микроорганизмами и частицами ДНК. Ученые, с восторгом приступившие к изучению диковинного микробиома, сомневаются, что найдут в нем частицы самого Да Винчи, но работавших с картинами реставраторов сотни лет назад - вполне возможно.

Об этом и о других самых интересных новостях науки - в дайджесте журналиста Би-би-си Леонида Лунеева.

Путешествие во времени возможно?

Автор фото, Getty Подпись к фото, В какое прошлое вы бы отправились, если бы могли?

Новая математическая модель утверждает, что можно вернуться в прошлое, решая при этом логический парадокс, с которым сталкиваются теории, рассматривающие путешествие во времени. Как это возможно?

Подробности в нашей статье: Ученые создали математическую модель, доказывающую возможность отправиться в прошлое и вернуться обратно. Осталось построить машину времени

75 лет назад, в ноябре 1945 года, начался Нюрнбергский процесс. Своими воспоминаниями в этом видео делятся непосредственные участники событий. Не все они убеждены, что нацистов настигла заслуженная кара.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Для меня они монстры, а не люди”. 75 лет Нюрнбергскому процессу