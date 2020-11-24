Дайджест: Трамп идет на уступки "в интересах страны" и сразу три громких процесса в России, Турции и Шотландии

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Трамп идет на уступки, но не сдается

Администрация общих служб США (GSA) направила Джо Байдену письмо, в котором уведомила недавно избранного президента, что готова начать процедуру передачи власти. Дональд Трамп немедленно отреагировал на это в "Твиттере" постом благодарности главе GSA Эмили Мерфи, которая, по словам Трампа, верой и правдой всегда служила стране, но подверглась запугиваниям, преследованиям и жестокому обращению. Трамп написал, что верит в свою победу и его команда продолжит юридические разбирательства, но в интересах страны попросил Эмили Мерфи приступить к подготовке первоначальных протоколов.

Команда Байдена в свою очередь сообщила, что начнет процедуру передачи власти с обсуждения вопросов борьбы с пандемией и в области национальной безопасности.

Между тем Мичиган, штат, в которых штаб Дональда Трампа инициировал пересчет голосов, сертифицировал накануне победу Джо Байдена. Трамп заявил, что сертификация - всего лишь часть процедуры, и его команда продолжит судебные тяжбы в Джорджии, Пенсильвании, Аризоне и Висконсине, где разрыв между кандидатами был минимальным.

США вышли из Договора об открытом небе. Из-за Москвы?

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Под занавес президентства Дональда Трампа США вышли из Договора об открытом небе. Это соглашение позволяет его участникам облетать территорию других стран-членов договора на самолетах со специальной аппаратурой по заранее согласованным маршрутам с целью проверки дислокации воинских частей, техники и объектов оборонной инфраструктуры. Основной причиной отказа от договора администрация Трампа называла целый список претензий к Москве. Что это за претензии, и изменят ли США свою позицию при Джо Байдене - в материале нашего корреспондента Павла Аксенова.

Covid-19: каким будет этот вторник

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Франция замерла в ожидании телеобращения президента Эммануэля Макрона. По неподтвержденным данным, во вторник он объявит о частичных послаблениях в некоторых районах страны. Жесткие ограничительные меры действуют во Франции с 30 октября.

В Швеции со вторника вступает в силу запрет на общественные мероприятия с участием более восьми человек. Ограничения в отношении частных собраний в любом составе по-прежнему носят характер рекомендаций.

Ожидается, что власти Испании во вторник обнародуют план вакцинации населения. Они рассчитывают, что к окончанию первой половины 2021 года значительная часть граждан будет привита. Каталония накануне сняла часть ограничений, благодаря чему к обычному режиму работы вернутся бары, рестораны и спортзалы.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших по всему миру с начала пандемии превысило 59 млн человек, умерли - почти 1,4 млн.

Первые органы власти Азербайджана в Нагорном Карабахе

Власти Азербайджана распорядились создать региональные департаменты юстиции на территориях Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Баку на основании недавно подписанного договора о прекращении огня. Об этом накануне заявил министр юстиции Азербайджана Фикрат Маммадов. Также ожидается прибытие в Азербайджан турецких наблюдателей.

Все наши материалы о событиях в Нагорном Карабахе можно прочитать на специальной странице - Карабахский конфликт

Владивосток без тепла и света

Жители некоторых районов Владивостока уже пятый день живут без света, воды и тепла из-за накрывшего город ледяного шторма. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, экстренные службы разбирают завалы и восстанавливают энергоснабжение. Но жители города тоже не остаются в стороне: в наиболее пострадавшие районы люди привозят воду, горячую еду и блоки питания для мобильных телефонов.

О том, что сейчас происходит во Владивостоке - в нашем материле Владивосток без тепла и света. Что делают власти и как жители выручают друг друга.

Китай осваивает Луну

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Китайская тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5" стартовала с космодрома Вэньчань на острове Хайнань

Китай запустил на Луну возвращаемый беспилотный космический аппарат "Чанъэ-5". Ракета-носитель "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") стартовала с космодрома Вэньчань на острове Хайнань. Космический зонд в рамках миссии должен совершить посадку на Луну, собрать образцы лунного грунта и вернуться с ними на Землю. Миссия продлится 23 дня, 16 декабря зонд должен вернуться. В случае удачного возвращения Китай станет третьей за 40 с лишним лет страной после США и СССР, кто смог осуществить подобную миссию и доставить с Луны образцы.

Автор фото, Igor Podgorny/TASS Подпись к фото, Сам историк вину не признает. Его сторонники считают, что обвинения политически мотивированы и связаны с деятельностью историка - он долгое время занимался исследованиями репрессий в Карелии, в том числе поиском мест расстрелов и захоронений. (фотография сделана в июле 2019 года)

В Петрозаводском городском суде начнется третье разбирательство по делу карельского историка, исследователя захоронений жертв политических репрессий, лидера регионального отделения правозащитного общества "Мемориал" Юрия Дмитриева. "Это будет третий по счету судебный процесс по одним и тем же обвинениям", - пишет правозащитное общество "Мемориал".

Тот же самый суд 22 июля признал Дмитриева виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью и приговорил к 3,5 годам колонии с учетом смягчающих обстоятельств. Как говорил адвокат историка Виктор Ануфриев, с учетом времени, проведенного под стражей, лидер карельского "Мемориала" мог выйти на свободу в ноябре. И Ануфриев, и прокуратура обжаловали июльское решение горсуда. Защита требовала полностью оправдать историка, обвинение - ужесточить наказание. В конце сентября Верховный суд Карелии приговорил лидера регионального отделения "Мемориала" к 13 годам колонии строгого режима.

Имя Дмитриева связано прежде всего с обнаружением расстрельного полигона в Сандармохе, близ города Медвежъегорска. Там были найдены и исследованы 236 коллективных могил, в которых содержатся более шести тысяч тел заключенных, казненных в годы Большого террора. Те, кто поддерживал Дмитриева и заявлял о его невиновности, говорят, что причиной его преследования могла быть публичная деятельность историка, писавшего и выступавшего на тему сталинских репрессий и привлекавшего зарубежные делегации для памятных визитов в Карелию.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Журналист Джамаль Хашогги был жестоко убит на территории саудовского консульства в Стамбуле в октябре 2018 года

В Турции возобновляется суд над 20 гражданами Саудовской Аравии по обвинению в жестоком убийстве в 2018 году журналиста Джамаля Хашогги. Их судят заочно, Саудовская Аравия отказалась экстрадировать обвиняемых. Журналист, покинувший Саудовскую Аравию в 2017 году и работавший в том числе колумнистом американского издания Washington Post, был убит в октябре 2018 года в здании саудовского консульства в Стамбуле, куда пришел за новыми документами.

Среди обвиняемых - двое бывших близких советников фактического правителя страны - саудовского наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

Суд в Саудовской Аравии в декабре прошлого года приговорил к смертной казни пятерых причастных к убийству журналиста, однако осенью смертную казнь всем пятерым заменили на длительные тюремные сроки. Судебный процесс в Саудовской Аравии раскритиковали невеста Хашогги Хатидже Дженгиз, правозащитники и представители мирового сообщества. На суде не был поставлен вопрос о заказчиках жестокого убийства, не были привлечены вовсе или отпущены за недостатком доказательств приближенные кронпринца - именно их турецкая сторона и специальный комитет ООН называли наиболее возможными организаторами преступления.

В начале октября 2018 года, находясь в Турции, Хашогги пошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле за новыми документами, но из здания больше не вышел. По данным турецких следователей, тело Хашогги расчленили и вывезли с территории консульства. Его останки до сих пор не найдены. Саудовские власти отрицают причастность, называя смерть журналиста роковой случайностью.

Автор фото, Getty Images/Reuters Подпись к фото, Джейк Салливан, Линда Томас-Гринфилд и Энтони Блинкен займут высокие посты в администрации

Новый президент США во вторник лично объявит о первых назначениях в своей администрации. Уже известно, что ключевую должность государственного секретаря займет Энтони Блинкен, работавший заместителем главы госдепартамента при Бараке Обаме и хорошо знакомый с Байденом последние два десятка лет. Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США в 2013-2017 годы, может стать специальным посланником президента по вопросам климата. Директором Национальной разведки станет Эврил Хейнс, а советником по нацбезопасности президента - Джейк Салливан, работавший при Хиллари Клинтон в госдепе директором департамента планирования.

Об этих и других назначениях, подробнее тут: Байден выбрал себе госсекретаря. Кто такой Энтони Блинкен?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Жертвами авиакатастрофы в 1998 в небе над Локерби стали 270 человек. Взрыв лайнера - самый кровопролитный теракт, совершенный когда бы то ни было на территории Соединенного Королевства.

Высокий суд в Эдинбурге начнет рассмотрение апелляции родственников ливийца Абдельбасета Меграхи, признанного виновным в подрыве авиалайнера Pan Am в небе над шотландским городом Локерби в 1988 году.

В 2001 году на процессе, проходившем в специальным суде в Нидерландах, сотрудника ливийских спецслужб Меграхи приговорили к пожизненному заключению, он был единственным осужденным. Наказание он отбывал в Шотландии. В 2009 году, после того как врачи объявили, что он болен раком простаты и жить ему осталось считанные недели, Меграхи освободили по соображениям гуманности, невзирая на многочисленные возражения со стороны США. В 2012 году он умер, а на следующий год родственники Меграхи объявили о намерении обжаловать приговор. Апелляцию в шотландском суде будут рассматривать пять судей. Это будет уже третьей попыткой обжаловать приговор - в 2002 году шотландский суд счел, что оснований для отмены приговора нет, в 2009 году Меграхи сам отозвал апелляцию, аккурат перед своим возвращением в Ливию.

В 2003 году тогдаший ливийский лидер Муаммар Каддафи признал ответственность страны за взрыв и согласился выплатить компенсации семьям погибшим.

Пора вспомнить о брексите

На фоне пандемии коронавируса проблема брексита - выхода Великобритании из Евросоюза - отошла на второй план, а между тем до окончания переходного периода остается 37 дней. Фактически страна покинула ЕС 31 января 2020 года и потеряла право голоса в общеевропейских структурах власти, но оставалась частью единого экономического пространства до 31 декабря. В течение этого периода Лондон и Брюссель должны были договориться о новых условиях торговли и дальнейшего взаимодействия в других областях.

Британская Guardian публикует статью, в которой глава Банка Англии Эндрю Бэйли напоминает, что часы тикают, а договоренности, которых удалось достичь, выглядят очень хрупкими. По его словам, экономические потери от пандемии ничто по сравнению с последствиями, которые будет иметь для страны брексит без договора.

Уже более двух лет Россия пристально следит за историей сестёр Хачатурян - Марии, Ангелины и Крестины, которые обвиняются в убийстве своего отца. В ходе следствия они признались, что отец всячески издевался над ними, вплоть до сексуального насилия. Как развивается это громкое дело? Подробности в нашей анимации:

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Дело сестер Хачатурян: как оно развивалось и что о нем известно

В США не так много президентов, не сумевших остаться в Белом доме на второй срок. В новейшей истории Дональд Трамп всего лишь пятый после Ричарда Никсона, Джеральда Форда, Джимми Картера и Джорджа Буша-старшего. Примечательно, что все они кроме Картера принадлежали Республиканской партии. Как они воспринимали поражение?

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Покидающие Белый дом после поражения