Мишустин объявил о реформе институтов развития. А что с Чубайсом?

Автор фото, Dmitry Astakhov/TASS Подпись к фото, Мишустин напомнил, что оптимизацию институтов развития распорядился провести Путин

Российский премьер Михаил Мишустин объявил о начале оптимизации институтов развития, ликвидировав восемь из них и еще столько же отдав под управление ВЭБ.РФ. СМИ ранее сообщали, что по итогам оптимизации своего поста может лишиться глава "Роснано" Анатолий Чубайс.

В новой структуре в прежнем виде сохранятся, как выразился Мишустин, "стратегически важные организации" - это "Росатом", "Роскосмос", "Ростех", Росавтодор, Росагролизинг, Россельхозбанк, Агентство по страхованию вкладов, Российский экологический оператор, Корпорация развития Дальнего Востока и ДОМ.РФ. Сохранятся и "Курорты Северного Кавказа", но они будут преобразованы в корпорацию по туризму.

Восемь институтов развития ликвидируют, сообщил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Функции этих организаций будут перераспределены между ВЭБ.РФ и федеральными органами власти.

Еще восемь организаций, в том числе "Роснано" Чубайса, перейдут под управление ВЭБ.РФ, которым с мая 2018 года руководит бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Как и ожидали СМИ, на базе ВЭБа будет сформирован "крупный инвестиционный блок", под его управление перейдут "Роснано", фонд "Сколково", Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, Российский экспортный центр и еще четыре организации.

Реформа институтов развития, анонсированная Мишустиным, приведет к существенному расширению сферы полномочий ВЭБа, констатирует Интерфакс.

Что с Чубайсом?

О судьбе главы "Роснано" Мишустин ничего не сказал.

Ранее в понедельник о том, что в рамках реформы институтов развития ВЭБ.РФ получит в свое управление "Роснано" и фонд "Сколково", сообщило издание РБК. Вопрос ухода Чубайса, по данным источников издания, по-прежнему обсуждается.

Чубайс руководит "Роснано" с момента его создания в 2011 году, до этого он был гендиректором госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий", созданной президентом Дмитрием Медведевым в 2008 году, а еще раньше руководил РАО "ЕЭС России".

"Ему будет предложена другая должность, финального решения нет", - сказал один из собеседников РБК.

О том, что в рамках обсуждения реформы институтов развития рассматривалась возможность отставки Чубайса, источники издания говорили еще в конце октября. Уже тогда речь шла о передаче "Роснано", "Сколково" и других фондов в госкорпорацию ВЭБ.РФ. Этот сценарий и был реализован.

Двое собеседников РБК говорили, что Чубайс якобы получил предложение "заняться Арктикой". Какое-то время он сам просил президента Владимира Путина "отпустить его на пенсию". рассказывал собеседник издания The Bell.

Сам Чубайс тогда отшутился в "Фейсбуке": "Я, конечно, очень люблю Русский Север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью - вовсе не повод назначать меня начальником Арктики".

В Кремле сейчас не стали комментировать эту тему. На вопрос, есть ли у Владимира Путина планы на руководителей институтов развития, которые будут сокращены или оптимизированы, в том числе на Чубайса, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: "Вы знаете, что какие-то кадровые вопросы мы никогда не анонсируем".

Кого еще реформируют?

Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства войдет в структуру Фонда содействия реформированию ЖКХ.

К Российскому научному фонду присоединят Российский фонд фундаментальных исследований.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и "ВЭБ-Лизинг" будут объединены.

Российская венчурная компания (РВК) передается под управление Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). МСП банк, который специализируется на обслуживании малого и среднего бизнеса, и банк ДОМ.РФ будут объединены.

На базе ВЭБ.РФ создается "единый институт развития", и 12 специализированных институтов развития не будут с ним конкурировать, анонсировал реформу "Коммерсант". Издание допускало, что реформа "будет сопровождаться и кадровыми изменениями", однако фамилия Чубайса в статье не фигурировала.

Всего в России, как сказал Мишустин, до сих пор было 40 "основных институтов развития". Теперь власти хотят избавить их от конкуренции друг с другом и решить проблему дублирования функций, сказал Мишустин.

Кого же ликвидировали?

Названия восьми институтов, о ликвидации которых объявил премьер, не так часто, как "Роснано" или "Сколково", встречались в новостях.