Владивосток без тепла и света. Что делают власти и как жители выручают друг друга

Автор фото, Yuri Smityuk/TASS

Тысячи жителей Владивостока, где на прошлой неделе прошел ледяной шторм, до сих пор остаются без света, тепла и воды. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Пока экстренные службы разбирают завалы и восстанавливают энергоснабжение, простые владивостокцы тоже не остаются в стороне.

Ледяной дождь, а затем снегопад, прошли во Владивостоке в четверг и пятницу. Как сообщал утром в пятницу глава Примгидромета Борис Кубай, толщина наледи, покрывшей провода, деревья и машины, достигала 12 миллиметров. По словам метеоролога, такого явления в крае не было уже 30 лет.

Ледяной шторм привел к повреждению линий электропередач, падению деревьев и столбов; из-за отключения электричества перестали работать насосные станции, подающие воду и отопление в жилые дома.

Как сообщал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, в общей сложности свет пропал в домах более 170 тысяч жителей региона.

По данным министерства энергетики России на понедельник, без электроснабжения остаются жители 39 населенных пунктов, в том числе - во Владивостоке и Артеме - около 76 тысяч человек. Тепла нет в домах, где живут около 21 тысячи человек.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Первомайском районе Владивостока, где под тяжестью льда рухнуло несколько опор ЛЭП.

Жители района находятся без света, воды и тепла уже пятый день, и жить в таких условиях им придется как минимум до среды - из-за сложностей с восстановлением линии электропередач в районе Морского кладбища.

"Энергетики и спасатели готовят площадку для установки новых опор ЛЭП вместо рухнувших, чтобы дать электричество жителям Первомайского района Владивостока. Работы очень много. По предварительным прогнозам специалистов ДРСК, поставить огромные конструкции получится не ранее, чем через двое суток. Сейчас главное дать воду и тепло в дома с помощью дизельных электрогенераторов. Завтра прибывает первая партия установок. Надеемся, что удастся подключить к теплу значительную часть Первомайского района", - написал губернатор в "Инстаграме".

Автор фото, Yuri Smityuk/TASS Подпись к фото, В Первомайском районе (Чуркине) опоры ЛЭП упали на кладбище

На снимках, сделанных одним из жителей с помощью квадрокоптера, хорошо видно, как эта часть Владивостока погрузилась в темноту.

Разделенным на темную и светлую стороны оказался и Золотой мост, соединяющий Первомайский район с остальной частью города.

В полной изоляции находятся жители острова Русский - утром 21 ноября из-за падения наледи с металлических конструкций был закрыт вантовый мост, который связывает остров с материковой частью Владивостока.

Открытие моста переносили уже несколько раз. В понедельник власти заявили, что движение по мосту должны возобновить 25 ноября - к этому времени ванты должны очиститься ото льда, падающего на проезжую часть.

Из-за закрытия моста власти возобновили движение парома, который не ходил на остров Русский уже несколько лет. Однако паром вмещает только 20 машин и за сутки выполняет всего семь рейсов с периодичностью в два часа. В очереди на переправу собираются по несколько десятков машин и множество людей.

Всего, по официальным данным, на острове живут пять тысяч человек. Там расположен кампус Дальневосточного федерального университета.

Для тех, кому нужно набрать воды, поесть горячей еды или зарядить телефон, МЧС развернуло в городе специальные палатки.

Кроме того, свою помощь горожанам предлагают владельцы некоторых кафе и торговых центров.

Об открытии полевых кухонь в своих офисах объявил Сбербанк.

В соцсетях сообщают, что в пострадавшие районы приезжают люди с генераторами, которые предлагают бесплатно зарядить телефоны и батареи всем желающим.

Кроме того, в соцсетях распространяются сообщения жителей, которые предлагают свою помощь тем, кто пострадал из-за отключения электричества.

Энергетики оценивают затраты на восстановление энергоснабжения в регионе в 180 млн рублей, но это только предварительные оценки.

"Все системы жизнеобеспечения, котельные, насосные станции запитали от резервных источников питания. Энергетики просчитают еще те затраты, которые понадобятся на полное восстановление энергоснабжения. Сумма возрастет", - заявил губернатор Кожемяко.

Ледяной дождь привел и к росту людей, обратившихся за медицинской помощью. По данным регионального правительства, с начала стихии в травмпункты обратились 663 человека с ушибами и переломами.

В Кремле назвали ущерб, причиненный Владивостоку циклоном, колоссальным.

"К сожалению, несмотря на напряженную круглосуточную работу, действительно, пока полностью ликвидировать последствия ледяного шторма не удалось. Действительно, ледяной шторм был очень сильный и он нанес колоссальный вред городской инфраструктуре", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков