В Израиле говорят, что Нетаньяху тайно летал в Саудовскую Аравию

Автор фото, EPA Подпись к фото, Биньямин Нетаньяху поддерживает тесные отношения с администрацией Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье тайно посетил город Неом в Саудовской Аравии и встретился там с фактическим правителем королевства, наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, сообщают израильские СМИ.

В воскресенье о поездке Нетаньяху в Саудовскую Аравию не объявлялось. В понедельник о визите сообщили израильское общественное радио и армейское радио.

Официально визит до сих пор не подтвержден. Однако министр образования и товарищ Нетаньяху по партии "Ликуд" Йоав Галант подтвердил армейскому радио, что встреча состоялась. Он назвал это удивительным достижением.

"То, что эта встреча случилась и стала достоянием гласности, пусть и пока полуофициально, - это дело большой важности", - подчеркнул Галант (цитата по Рейтер).

На сайте FlightRadar24 можно заметить, что вечером в воскресенье частный самолет Нетаньяху летал в футуристический город Неом, который строится на берегу Красного моря в Саудовской Аравии в надежде привлечь туристов. Это ближайшая к Израилю точка в стране.

При поощрении уходящей администрации Трампа союзники Саудовской Аравии - Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн - в этом году нормализовали отношения с Израилем, долгое время официально отсутствовавшие из-за оккупации палестинских территорий.

Саудовская Аравия, однако, пока не последовала их примеру. Визит Нетаньяху, если он действительно имел место, станет первой официально подтвержденной поездкой израильского лидера в эту страну.

Буквально в выходные министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил, что нормализация отношений с Израилем невозможна без полного и окончательного мира между израильтянами и палестинцами, замечает корреспондент Би-би-си в Иерусалиме Том Бейтман.