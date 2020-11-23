Коронавирус: эффективность британской вакцины оценили в 70%

Автор фото, Oxford University Подпись к фото, Вакцина находится на финальной стадии испытаний

Эффективность британской вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, составляет 70%.

Это одновременно и прорыв, и неудача, если учесть, что вакцины Pfizer и Moderna обеспечивают защиту на 95%. Эффективность российской вакцины "Спутник V" оценили в 92%.

При этом британская вакцина заметно дешевле, не требует сверхнизких температур хранения и поэтому может быть легко доставлена в любой уголок мира, заявили ее разработчики.

"Сегодняшнее объявление еще на один шаг приближает нас к тому времени, когда мы с помощью этой вакцины сможем положить конец разрушительному воздействию этого вируса", заявила профессор Сара Гилберт, одна из разработчиков новой вакцины.

AstraZeneca намерена произвести около 4 млн доз вакцины для Британии до конца года и еще 40 млн - к весне 2021 года. Для всего мира компания готова произвести до 3 млрд доз.

Вакцинация не начнется до тех пор, пока регуляторы не подтвердят ее безопасность, эффективность и соответствие производственным стандартам.

Автор фото, Oxford University Подпись к фото, В испытаниях принимали участие более 20 тыс. добровольцев

В испытаниях принимали участие более 20 тыс. добровольцев в Великобритании и Бразилии.

В результате выяснилось, что при введении двух больших доз вакцины с разницей в месяц ее эффективность составляет 62%, но она возрастает до 90%, если сначала вводить небольшую дозу, а затем повышенную.

"90% -это очень интересный результат, он означает, что если при первой инъекции давать только половину дозы, в нашем распоряжении останется больше вакцин", - сообщил в интервью Би-би-си профессор Эндрю Поллард, отвечавший за клинические испытан

Вакцина по сути представляет собой генетически модифицированный вирус обычной простуды, которым заражаются шимпанзе.

Этот вирус был видоизменен, чтобы не передавать людям инфекцию, но при этом нести матрицы для той части коронавируса, которая именуется спайк-белком.