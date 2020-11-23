Скончался Патрик Куинн. Он популяризировал флешмоб Ice Bucket Challenge

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Боковой амиотрофический склероз Куинну диагностировали в 2013 году

В США в возрасте 37 лет скончался один из вдохновителей благотворительного флешмоба Ice Bucket Challenge Патрик Куинн. В 2013 году ему диагностировали боковой амиотрофический склероз - неизлечимое неврологическое заболевание. О его смерти в "Фейсбуке" написали ассоциация ALS и поддерживавшие его люди.

В ходе кампании Ice Bucket Challenge, ставшей популярной во многих странах, удалось собрать более 220 млн долларов на исследование бокового амиотрофического склероза. Этот недуг также известен как болезнь Лу Герига.

Не Куинн придумал флешмоб, но именно благодаря ему, его семье и друзьям летом 2014 года он превратился в глобальный феномен в соцсетях. Люди делились видео, на которых выливали на себя ведро ледяной воды и призывали всех последовать их примеру или пожертвовать средства для ALS.

Во флешмобе поучаствовали известные люди, в числе которых - бывший президент США Джордж Буш-младший, телеведущая Опра Уинфри, певица Леди Гага и нынешний американский президент Дональд Трамп.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Астрофизик Стивен Хокинг прожил с недугом 55 лет

В 2019 году в возрасте 34 лет от недуга умер другой важный представитель кампании - бейсболист Пит Фрейтс.

В соцсетях многие выразили слова соболезнования семье Куинна, отмечая, что он приложил немало усилий для привлечения внимания к заболеванию и необходимости проведения исследований для поиска средств лечения.

"Мы навсегда запомним его вдохновение и мужество в неустанной борьбе с боковым амиотрофическим склерозом", - говорится в одном из сообщений.

Боковой амиотрофический склероз