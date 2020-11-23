В Госдуме придумали ввести "отличительные признаки" для репортеров на митингах. В Союзе журналистов удивились

Елизавета Фохт, Амалия Затари

Би-би-си

Автор фото, AFP

Депутат "Единой России" Дмитрий Вяткин внес в Госдуму несколько законопроектов, предполагающих ужесточить законодательство о митингах. Русская служба Би-би-си рассказывает, какие изменения предложил депутат.

Журналистов решили обеспечить правами. Прописав им больше обязанностей

Одно из предложений Вяткина касается правил работы журналистов на митингах и шествиях. В отдельном законопроекте он предложил дополнить статью 20.2 (регулирует ответственность за нарушения правил проведения массовых мероприятий) пунктом о "неправомерном использовании отличительного признака представителя средства массовой информации".

Сейчас репортеры, которые освещают массовые мероприятия, не обязаны иметь при себе специальных опознавательных знаков. По закону "О СМИ", журналисты в праве "присутствовать на митингах и демонстрациях", а также посещать "специально охраняемые места массовых беспорядков и массовых скоплений граждан". Согласно этому же закону, выполняя свою работу, журналисты обязаны по первому требования предъявить редакционное удостоверение (например, пресс-карту) или другой документ, который подтверждает их личность и полномочия.

Но 17 ноября все тот же Вяткин предложил изменить закон "О собраниях, митингах" и обязать репортеров, которые работают на публичном мероприятии, "использовать ясно видимый отличительный признак представителя СМИ". Его вид и описание, по задумке депутата, будет устанавливать МВД по согласованию с Роскомнадзором и Союзом журналистов в России (СЖР)

В этом документе также предлагается запретить журналистам скандировать лозунги и держать плакаты, выполнять функции организатора митинга, собрать на акции пожертвования и прятать свой отличительный знак.

Тех же, кто будет пользоваться опознавательными знаками, не являясь журналистом, Вяткин в новом законопроекте об изменениях в КоАП предлагает штрафовать на сумму от 20 до 30 тыс рублей. Альтернативой могут быть обязательные работы на срок до 50 часов.

Депутат отметил, что его законопроект создает "дополнительные условия для обеспечения прав представителей СМИ во время работы на публичных мероприятиях".

При этом в документе не уточняется, будут ли вводить ответственность для тех журналистов, которые пришли на митинг на законных основаниях, но отказались от установленных МВД опознавательных знаков.

СЖР, который по задумке Вяткина должен согласовывать "отличительный признак" журналистов, в 2019 году публиковал памятку с рекомендациями по освещению митингов.

В ней репортерам советуют "в целях безопасности" установить контакт с пресс-службой полиции и иметь на одежде отличительные знаки (бейджик, головной убор, жилет, накидку и т.д.) с надписью "ПРЕССА" или "PRESS". Но в этой же памятке говорится о том, что "несоблюдение данных рекомендаций не лишает журналиста принадлежащих ему по закону профессиональных прав".

"Какие могут быть признаки у журналиста? Очки и фотоаппарат?"

Глава СЖР Владимир Соловьев в разговоре с Би-би-си сказал, что всю прошедшую неделю объединение "с недоумением и некоторой озадаченностью" наблюдает за "законотворческой деятельностью депутата Вяткина".

"Мы пока в этом обсуждении не участвовали. На прошлой неделе я встречался с главой комитета по информационной политике Госдумы Александром Хинштейном. Мы договорились, что все эти инициативы нужно обсудить с привлечением широкой журналистской общественности", - сказал Соловьев. По его словам, Хинштейн эту идею одобрил. Встреча, на которую пригласят представителей крупнейших СМИ, а также СЖР, Роскомнадзора, Росгвардии и других структур, должна пройти 9 декабря.

"Некоторые инициативы вызывают у нас озабоченность в действующей форме, они могут в дальнейшем стать основной для манипуляций, наказания невиновных и ограничения профессиональной деятельности в ситуациях, которые связаны с акциями протеста, - пояснил Соловьев. - Норма об "отличительных признаках" относится к этим инициативам… Признаки могут быть у какого-то вида животных. А какие могут быть признаки у журналиста? Очки и фотоаппарат?".

Соловьев при этом признал, что проблема, когда во время митингов редакционные удостоверения используют люди, не имеющие отношения к СМИ, существует. Но, по его словам, СЖР предлагает решать эту проблему созданием единой базы журналистских удостоверений.

Автор фото, TASS via Getty Images Подпись к фото, Журналистов нередко задерживают на митингах вместе с протестующими

На практике, в последние годы некоторые журналисты при освещении митингов в Москве получали удостоверения, который совместно выдают СЖР и столичное управление МВД. Часть репортеров, по собственной инициативе, носят отличительные знаки, например ярко-зеленые или красные жилетки с надписью "Пресса", хотя законом это не требуется.

Российские суды часто штрафуют журналистов, по работе освещающих протестные акции, за нарушение правил проведения митинга. Подобные штрафы, например, назначали репортерам, освещавшим митинги против мусорного полигона в Шиесе и против ареста губернатора Сергея Фургала в Хабаровской области

За неповиновение полиции можно будет получить обязательные работы

Другой законопроект Вяткина касается штрафов за неповиненовение требованиям сотрудников правоохранительных органов на митингах (статья 19.3 КоАП). Депутат Вяткин предложил их увеличить.

Сейчас штраф за неповиновение требованиям полиции на митингах составляет от 500 до одной тысячи рублей, за повторное неповиновение - пять тысяч.

"Такой размер штрафа не соответствует степени потенциальной опасности соответствующих деяний, их возможным негативным последствиям, и не обеспечивает превентивную функцию законодательства об административных правонарушениях", - говорится в пояснительной записке к документу.

По мнению Вяткина, "мягкость существующих санкций" приводит к тому, что участники акций игнорируют требования правоохранителей.

"Игнорирование законных требований сотрудников правоохранительных органов подрывает основы управления в государстве, препятствует исполнению представителями власти своих служебных обязанностей и может повлечь более серьезные последствия", - считает депутат.

Он предложил установить размер штрафов за неповиновение требованиям сотрудников правоохранительных органов от двух до четырех тысяч рублей, а за повторное нарушение - от 10 до 20 тысяч рублей.

Для нарушителей, находящихся в тяжелом материальном положении, депутат предложил закрепить в статье 19.3 КоАП возможность применения вместо штрафа наказания в виде обязательных работ.

Штрафы за нарушение финансирования митингов

В еще одном законопроекте Вяткин предложил ввести штрафы за нарушения при финансировании митингов в России: для простых граждан - от 10 до 20 тысяч рублей либо обязательные работы, для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц - от 70 до 200 тысяч рублей.

Таким образом, он предложил дополнить статью 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

За перечисление денег на организацию и проведение митингов лицами, которым перечислять денежные средства на финансирование массовых акций запрещено, Вяткин предложил штрафовать их на 10-15 тысяч рублей, а юрлица - на 50-100 тысяч рублей.

Законопроект уже получил отзыв от кабмина. В нем сказано, что правительство поддерживает законопроект, если он будет доработан.

"Следует уточнить, субъектный состав административного правонарушения и что субъект правонарушения не вправе перечислять на организацию и проведение публичного мероприятия не только денежные средства, но и наличные денежные средства и иное имущество, как это предусматривается в диспозиции проектируемой нормы", - говорится в отзыве правительства.

"Бешеный принтер 2.0"

На прошлой неделе в Госдуму внесли целый блок запретительных инициатив, в том числе и по части проведения массовых акций.

Тот же единоросс Вяткин внес законопроект, в котором предложил запретить финансировать массовые акции в России из иностранных источников: частников, компаний, международных общественных организаций или движений, НКО-"иноагентов", лиц без гражданства.

Другим законопроектом Вяткин предложил приравнять к митингу "совокупность одиночных пикетов" и "поочередное участие нескольких лиц в актах пикетирования".