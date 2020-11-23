Полковника полиции задержали по делу о взрывах в метро. Он подвозил одну из смертниц

Автор фото, Sledcom.ru

По делу о взрывах в московском метро, которые устроили смертницы в 2010 году на станциях "Лубянка" и "Парк культуры", задержан полковник полиции. Начальнику ОМВД России по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаеву предъявлено обвинение в терроризме.

По версии следствия, Исаев был участником террористической группировки "Имарат Кавказ" (запрещена в России). В 2009-2010-х годах он, используя служебное положение, предоставлял руководителям группировки информацию о деятельности Кизлярского РОВД и спецоперациях против незаконных вооруженных формирований, говорится в сообщении Следственного комитета.

Автор фото, http://www.kizlyar-rayon.ru/ Подпись к фото, Гази Исаев

"Кроме того, он неоднократно лично перевозил руководителей структурных подразделений преступного сообщества по территории Республики Дагестан, а также лично доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра для ее выезда в Москву и совершения террористического акта", - утверждает следствие.

Исаеву предъявили обвинение по части 3 статьи 210 Уголовного кодекса, части 3 статьи 209 и пункту "б" части 3 статьи 205 (участие в преступном сообществе, совершенное лицом с использованием своего служебного положения; бандитизм, террористический акт).

Автор фото, AFP Подпись к фото, В терактах в метро в 2010 году погибли 40 человек

Теракты в московском метро, в причастности к которым обвинили Исаева, произошли 29 марта 2010 года. Сработали две бомбы: первая - на станции "Лубянка", вторая - на "Парке культуры". В результате погибли 40 человек, около 100 получили травмы различной степени тяжести.

Ответственность за взрывы взял на себя Доку Умаров, лидер "Имарата Кавказ". В сентябре 2013 года он был убит в результате спецоперации.

Следствие установило, что взырвы совершили две смертницы из Дагестана - Марьям Шарипова и несовершеннолетняя Джанет Абдуллаева.

Задержание Гази Исаева - не первый случай, когда сотрудника российского МВД обвиняют по делу о теракте. В 2005 году суд в Домодедово приговорил к семи годам колонии милиционера Михаила Артамонова по обвинению в халатности.